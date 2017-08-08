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 Активисты у посольства РФ в Берлине требовали освободить украинских политзаключенных. ВИДЕО

Возле посольства России в Берлине состоялся пикет, участники которого требовали от властей РФ освободить украинских политзаключенных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", активисты требовали освободить журналиста Романа Сущенко, незаконно задержанного в Москве во время частного визита; крымчан Олега Сенцова и Александра Кольченко; крымских татар, которые находятся под судом; Владимира Балуха, который на днях получил от оккупантов срок в 3 года 7 месяцев за то, что в его дворе был украинский флаг.

Организатор акции в защиту политзаключенных - немецкий активист, в прошлом диссидент ГДР Рональд Вендлинг. Он выступает за освобождение всех украинских политзаключенных в России. В целом Венндлинг отстоял с плакатами и украинскими и крымскотатарскими флагами перед российской дипмиссией в столице ФРГ около 580 часов, организовав свыше 150 акций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство России в Сирии обстреляли из минометов, - МИД РФ

В то же время проходил пикет, посвященный годовщине начала российско-грузинской войны, с главным лозунгом "Руки прочь от Грузии!"

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