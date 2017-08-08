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 Общество
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Все про:Винница (486) задержание (6053) Нацполиция (8315) разбой (219)

 Налетчики, подозреваемые в 10 разбойных нападениях, задержаны в Виннице. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Виннице задержали двух ранее судимых одесситов, которые подозреваются в совершении около десяти разбойных нападений на территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в течение семидневного пребывания в Виннице злоумышленники совершили три разбойных нападения на кредитные союзы в разных частях города. Угрожая пистолетом, нападавшие отбирали у администраторов деньги.

Вчера под угрозой убийства администратор кредитного союза отдала нападавшим 4 тыс. грн. В двух предыдущих учреждениях преступники забрали 10 и 11 тыс. грн.

36- и 46-летний мужчины задержаны. Младший из них, ранее судимый за убийство, в 2014 году освободился из одесской тюрьмы, где отбывал наказание за присвоение чужого имущества.

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Во время обыска изъяты два пистолета, один из которых со следами переделки, более 2 тыс. грн и другие вещественные доказательства. По имеющейся информации, преступная группа может быть причастна к другим разбойным нападениям на территории Украины.

Действия задержанных квалифицируются по признакам ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса (разбой). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Налетчики, подозреваемые в 10 разбойных нападениях, задержаны в Виннице 01Налетчики, подозреваемые в 10 разбойных нападениях, задержаны в Виннице 02Налетчики, подозреваемые в 10 разбойных нападениях, задержаны в Виннице 03Налетчики, подозреваемые в 10 разбойных нападениях, задержаны в Виннице 04Налетчики, подозреваемые в 10 разбойных нападениях, задержаны в Виннице 05



(Фото и видео полиции Винницкой области)
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Да , Винница теперь под особым контролем, а то зелякам и вспомнить нечего будет...
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Что тут скажешь... животные,нелюди,таких нужно пожизненно держать в тюрьме или сразу расстреливать.У нас неадекватные законы,а люди страдают от рецидивистов...Война,а они вместо того ,чтобы врагов уничтожать грабят свой народ,суки.
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я думал гросю поймали
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Это потому что тебе думать нечем, а может быть на тебя триколор власовский повлиял, кто знает
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оба голые... они что чпокались когда их задержали ? бони и клайд ? )))
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На войну - не пойдут. Работать не будут. "Звездочки" - не позволяют. Будут служить хоть дьяволу, ради "блатной жизни". Выйдя из-под контроля, серьезная угроза, как 5-я колона или метод дестабилизации и достижения цели.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоНалетчики, подозреваемые в 10 разбойных нападениях, задержаны в Виннице. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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