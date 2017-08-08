 Налетчики, подозреваемые в 10 разбойных нападениях, задержаны в Виннице. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в течение семидневного пребывания в Виннице злоумышленники совершили три разбойных нападения на кредитные союзы в разных частях города. Угрожая пистолетом, нападавшие отбирали у администраторов деньги.
Вчера под угрозой убийства администратор кредитного союза отдала нападавшим 4 тыс. грн. В двух предыдущих учреждениях преступники забрали 10 и 11 тыс. грн.
36- и 46-летний мужчины задержаны. Младший из них, ранее судимый за убийство, в 2014 году освободился из одесской тюрьмы, где отбывал наказание за присвоение чужого имущества.
Во время обыска изъяты два пистолета, один из которых со следами переделки, более 2 тыс. грн и другие вещественные доказательства. По имеющейся информации, преступная группа может быть причастна к другим разбойным нападениям на территории Украины.
Действия задержанных квалифицируются по признакам ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса (разбой). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
(Фото и видео полиции Винницкой области)
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