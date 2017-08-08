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Убитые и раненые наемники после обстрела ВСУ базы бригады "Заря" в оккупированном Луганске 11 июля 2014-го. ВИДЕО 18+
В сети появилась видеозапись результата точной атаки украинской артиллерии по месту базирования бригады российских террористов из НВФ "Заря". Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой! Внимание! Нецензурная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, атака была предпринята 11 июля 2014 года. На записи видно, что сторонники "русского мира" понесли потери убитыми и ранеными. Кроме того, из строя была выведена часть боевой техники.
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а кишечкі скоріше за все москальські.
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Очень многие из колорадов орут с отчётливо кацапским твёрдым выговором звука "Г " : так местные луганские никогда не говорят. Большинство урок "рюцкого мира" явно прибыли в Луганск из самой московской Орды-РФ.
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1. Можно не учить мову
2. Нет биндерауцеу
3. не нужно ехать в проклятый Запад по безвизу
4.Можно бегать по жаре в папахе (вошесборник,типа головной убор)
5.Перед склеиванием ласт можно наделать много фоток в православно-героических позах с автоматом и в кацапской народной одежде - костюме "Горка".
да разве все перечислишь....
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"Дивись, ну гдє єщо така краса?
То Русь могучая, всього в ній до хуя -
Лісов, полєй і рек, болот, пустинь і тундри,
А также і тайги в ній сильно до хуя!..
І всюди Руссю пахнет! Человек
Здесь вольно нюхает тот запах до опиздініння…
Щукін (саркастично).
І шо, нанюхався, а потім сам насре,
Щоб інші нюхали? І шо характерно,
Ніколи сам не убере гавно,
А так лежать полишить.
Необразований, неграмотний мужик!
Нєт, всьо-такі нам до Європи
Срать і срать єщьо.
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спасибо Цензор
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НА ВІЙНІ ВБИВАЮТЬ.. Суки, це вам щоб ви пам"ятали про це...
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так что делатбь помочь ему пристрелив, че они там суетятся , видать хорошо врезали, хаахаххахахахаххахаха
Молодцы !!! Украинским войнам респкт !!! Слава Украине
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айда налетай...
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А на укр позициях такое ежедневно - обычная артиллерия.
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Про повторить: Через 20 минут там уже могли быть гражданские, скорая, пожарка, это центр города.
И ещё. Ходят упорные слухи, что артудар навели неравнодушные Луганчане-патриоты...
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Но вот "главнокомандующий" вдруг приказал оставить занятые территории и "залечь в окопы".А руководство АТО просто "подставила " боевую группу ВСУ,выдвинув её вплотную к кордону с РФ на узком участке..Конечно РФ этим воспользовалась и несколькими установками "Град" побила солдат.Это стало ойициальной причиной неподхода (читай-невытеснение врага) к кордону.Типа-опасно.Вот этими совместными шагами главнокомандующего и руководства АТО был сбит энтузиазм воинов,гнавших врага к границе.
А если б эту группу не делать оторванной от основной лини обороны и планомерно вытеснять врага,окружая в больших городах.а не отпуская его как из Горловки,и волной выталкивать к гарнице врага,то вряд ли РФ нашла на тот момент столько "градов" на такую широкую линию и вряд ли бы решилась такую линию обстреливать.Это бы не дало даже шулерам политики основание для "их там нет" и это была бы уже открытая война.НАЧАТАЯ Россией,а не "братская помощь" русским донбасянам.Это уже другой политический формат разборок.
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