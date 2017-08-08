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 Политика Украины, Общество
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Все про:война (3250) Луганск (3478) Россия (71779)

 Убитые и раненые наемники после обстрела ВСУ базы бригады "Заря" в оккупированном Луганске 11 июля 2014-го. ВИДЕО 18+

В сети появилась видеозапись результата точной атаки украинской артиллерии по месту базирования бригады российских террористов из НВФ "Заря". Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой! Внимание! Нецензурная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, атака была предпринята 11 июля 2014 года. На записи видно, что сторонники "русского мира" понесли потери убитыми и ранеными. Кроме того, из строя была выведена часть боевой техники.

Загрузка видео...

Смотрите также: Прямо в центре Луганска стоит российская военная техника. ФОТОрепортаж
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жаль сейчас так не делают
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Всё делают , только мы же соблюдаем ,, перемирие "
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- Хорошо, сказал Остап, - ваша поза меня удовлетворяет! (с)
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А ще Остап каже : шкода,що не дали повторний залп коли вжопучлэнци там збирали своїх трупаків і тушили бетери...
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ну как сказать........ в феврале марте сепары подТорицким точтак замесили ....мои родичи из 54-ки все обгорешие все были как кочерыжки
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це луганська область.
а кишечкі скоріше за все москальські.
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луганчане от донбасятины не очень далеки)) видео старое. тогда живого донецко -луганского дерьма было еще много. ну не без москалей. понятно. но кишек мало.))
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Согласен ! Жмурья кацапского маловато ! Ну не чё , поди не последнее видео....
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Обратил внимание, что все эти совковые орки истерично кричат и общаются друг с другом языком, как у психованных отмороженных урок: сплошная грязная матерщина, уголовный сленг : такое впечатление, что это всё происходит во время пожара на уголовной зоне рецидивистов.

Очень многие из колорадов орут с отчётливо кацапским твёрдым выговором звука "Г " : так местные луганские никогда не говорят. Большинство урок "рюцкого мира" явно прибыли в Луганск из самой московской Орды-РФ.
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Срочно пустить это видео по всем каналам зомбоящика
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сколько мы еще не знаем - может по этому столько зрады ?
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что-то случилось, раз эту инфу перестали скрывать, я думаю амеры отмашку дали, что можно не шифроваться.
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а причем тут пиндосы? просто было столько и плохого и хорошего ,но война продолжаеться и только после окончательной победы и то не все ,а шо можно станет известно всем
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Ну и зачем старьё выкладывать.
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Это не старьё , а даже если и не сегодняшнее , зато как настроение поднимает Патриотам !
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Ну пораскинь мозгами?! Может это видео нашли в телефоне свеже зашкваренного сепара?
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там еще повторить можео - не вся техника горит, да и ихтамнеты мечутся!
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Надо было через часик еще е6нуть. Как раз из нор повылазили - было бы шикарно
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сразу видно, что ув. коллега Алексей Носов хорошо тему знает : повторный артудар не позже, чем через 20 минут после первого : вся площадка сепарской военной базы заставлена бронетехникой, очень много российских танков, стоящих впритык. Если бы по этому квадрату "руцкого мира" повторно долбануть беглым огнём из 3-х батарей 152 мм из расчёта 10 выстрелов на каждое орудие, то за 5 минут повторного артналёта база "Заря" превратилась бы в сплошное пылающее бронекладбище.
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через час уже нельзя.....там уже могли быть обсе-шники или торговые партнеры....
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Та они вероятно, как всегда запросили трусливое перемирие, а наши проявили честь к ним!
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Это надо КРУГЛОСУТОЧНО крутить по всем каналам рашистского телевидения.
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они и так крутят такие видео и все переворачивают так как будто они герои...
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Нужно было еще вдогону ИПануть когда орки повылазили остатки из под огня вытягивать и свинособак дохлых и полудохлых собирать...
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Только хотел написать, что второй волной надо было покрошить ...
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В рядах кацапських обдроченців навіть пєдріли в рожевих штанцях воюють,
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Побільше б таких новин, що надихають на боротьбу з цією кацапською сво--ло--тою. До перемоги !
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В смысле - это постановка и актёры львовских театров?
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поребрик сказал - мы тут должны были поселиться ...поздно приехали ска
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Клубы черного дыма хороший ориентир жаль что наши Боги войны не долбанули еще раз по кацапиоидам и впопучленцам !
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Чоми ми радіємо? Одні люди вбивають інших людей.Не бачу з чого тут радіти((((.
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Мабуть внього родичi в "АпАлЧеНии" а само воно "бЕжЕнЕц"
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радій що повбивало тих людей, які могли б вбити тебе, твоїх батьків, дітей і т.д..
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Ці "люди" збирались постріляти "укропів"- не вийшло! Хіба нема чому радіти?
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здесь не людей убивают. убивают скот. пидары пришли на заработки.
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Красиво но маловато. Видать всего несколько снарядов попало. а могли бы всех перемолоть вместе с танками. Обычно через 10-20 минут нужен повторный обстрел тогда дохлых будет даже больше чем при первом так как все сбегаются в кучу тушить и раненных перевязывать.
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Це дуже добре ,але ще краще було б свіже відео хоча б ведення вогню ВСУ з гармат по лугандону
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Жаль, не добили тогда путлеро-рашистской тварей!
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ну,кишки наружу,то таке...но плюсов всё одно больше:
1. Можно не учить мову
2. Нет биндерауцеу
3. не нужно ехать в проклятый Запад по безвизу
4.Можно бегать по жаре в папахе (вошесборник,типа головной убор)
5.Перед склеиванием ласт можно наделать много фоток в православно-героических позах с автоматом и в кацапской народной одежде - костюме "Горка".
да разве все перечислишь....
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А русскій дух?

"Дивись, ну гдє єщо така краса?
То Русь могучая, всього в ній до хуя -
Лісов, полєй і рек, болот, пустинь і тундри,
А также і тайги в ній сильно до хуя!..
І всюди Руссю пахнет! Человек
Здесь вольно нюхает тот запах до опиздініння…

Щукін (саркастично).

І шо, нанюхався, а потім сам насре,
Щоб інші нюхали? І шо характерно,
Ніколи сам не убере гавно,
А так лежать полишить.
Необразований, неграмотний мужик!
Нєт, всьо-такі нам до Європи
Срать і срать єщьо.
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зачотный зашквар свинособак и местной ваты.Что в принципе одно и то же. СЛАВА ВСУ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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Чо за жмур с голой жопой лежит, жопой к верху на 3:23 минуте ? Они его еще и вы```бать успели?
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да это у него пердак от перевозбуждения и сдетонировал
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шарили думали у него заначка в жопу спрятана была... или бутылка...
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Жаль,что мало техники разфигачили,а били совсем рядом. Молодцы наши ребятки.
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Кто знает, где конкретно в Луганске снято это замечательное видео? Адрес?
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я точно не уверен .но похоже на часть Вч 96444 ПВО служил там район Комброт
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У 2014 ми наступали, аж поки не зіткулися з регулярними расєйськими військами. Під Іловайськом. І - усьо: почався Мінськ. Питається: а наху...я нам оце відео трирічної давнини? Які ми були браві вояки, поки воювали з шахтёрами-апалченцамі, а проти бурятів самі стали ополченцями? Що ми побачили тут нового? Вивернуті кишки і відірвані кінцівки? А скільки наших хлопців і дівчат розірвали як не навпіл, то взагалі на шматки? На що ми дивимось
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На воротах тризуб хорошо смотрится, оккупанты долбаные
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первый бах укокошил тех что возле тех ворот стояли, последнее что они видели это тот украинский тризуб
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а теперь ржу не магу ...вспоминаю как одночленцы говорили что ВСУ совсем не умеет ваивать а они умеют так как деды -ваивали
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а ви, потвори, на прогулянку їхали??
НА ВІЙНІ ВБИВАЮТЬ.. Суки, це вам щоб ви пам"ятали про це...
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Можно ли после этого видео прицельно уничтожать технику МЧС как обслугу оккупантов?
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живот длядь , что жделать живот ,

так что делатбь помочь ему пристрелив, че они там суетятся , видать хорошо врезали, хаахаххахахахаххахаха
Молодцы !!! Украинским войнам респкт !!! Слава Украине
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Хорошо, но мало. Нужно было сравнять все с землёй так что бы и муравьев не осталось
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По видео слышно, что акцент из-за паребрика.

А на укр позициях такое ежедневно - обычная артиллерия.
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Хороший друг приехал в отпуск,жалуется, что могли бы жахнуть по полной,але нема наказу,даже при 100% уверенности координат-дают отбой....
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жаль кацапы не осмелились это видео выложить в 2014, дало бы +100 к морали ВСУ-шникам и добробатам
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Наши стояли уже за десяток километров и такая точность ТОГДА, это просто здОрово!
Про повторить: Через 20 минут там уже могли быть гражданские, скорая, пожарка, это центр города.
И ещё. Ходят упорные слухи, что артудар навели неравнодушные Луганчане-патриоты...
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Вот,это чёткое доказательство тому,что если б Украина продолжила точечные удары по расположениям врага в городах (а практика показала,что ВСУ могла ювелирно отработать) и продолжила вытеснение врага к кордону плавной волной,то вполне вероятно,что русаки не смогли бы со своей стороны отработать такой широкий фронт "градами" без опаски.
Но вот "главнокомандующий" вдруг приказал оставить занятые территории и "залечь в окопы".А руководство АТО просто "подставила " боевую группу ВСУ,выдвинув её вплотную к кордону с РФ на узком участке..Конечно РФ этим воспользовалась и несколькими установками "Град" побила солдат.Это стало ойициальной причиной неподхода (читай-невытеснение врага) к кордону.Типа-опасно.Вот этими совместными шагами главнокомандующего и руководства АТО был сбит энтузиазм воинов,гнавших врага к границе.
А если б эту группу не делать оторванной от основной лини обороны и планомерно вытеснять врага,окружая в больших городах.а не отпуская его как из Горловки,и волной выталкивать к гарнице врага,то вряд ли РФ нашла на тот момент столько "градов" на такую широкую линию и вряд ли бы решилась такую линию обстреливать.Это бы не дало даже шулерам политики основание для "их там нет" и это была бы уже открытая война.НАЧАТАЯ Россией,а не "братская помощь" русским донбасянам.Это уже другой политический формат разборок.
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... пиздую я значит весь такой по Улан-Уде. И вдрухГ куяк.... Открываю глаза, какая то палата, у меня рожа обгорела вся, ухи сгорели нах и КоПзон в палате с яблоками...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУбитые и раненые наемники после обстрела ВСУ базы бригады "Заря" в оккупированном Луганске 11 июля 2014-го. ВИДЕО 18+
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