 Программа "Доступные лекарства" будет расширяться, - Розенко. ВИДЕО

Комментируя ход выполнения программы, Павел Розенко отметил, что сейчас идет работа над тем, чтобы увеличить ассортимент лекарств и количество аптек, участвующих в программе.
"Уже более 6000 аптек из примерно 18 000 по всей Украине, которые находятся в системе, работают в программе "Доступные лекарства". Количество аптек ежемесячно растет, и довольно существенно. А на днях Министерство здравоохранения приняло решение об увеличении перечня препаратов. Сейчас в программе около 200 лекарственных средств", - отметил Розенко и добавил, что возможностями программы воспользовались уже более 4 млн граждан.
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"Очень боялись и аптечные учреждения, и фармпроизводители, что государство не будет возмещать стоимость лекарственных средств. А сейчас они увидели, что возмещение идет - два раза в месяц, деньги есть, а с последними изменениями в государственный бюджет Украины еще добавили 200 млн грн. Мы не будем делать никаких шагов назад. Устанавливается доверие между государством и фармпроизводителями, и бизнесом", - отметил Розенко.
Он подчеркнул, что правительство со своей стороны выполняет все свои обязательства по финансовому обеспечению программы "Доступные лекарства" и ожидает такого же исполнения обязательств от аптек и производителей.
Напомним, правительство начало программу "Доступные лекарства" в апреле текущего года.
Программа предусматривает предоставление бесплатных лекарств или возмещения части стоимости лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, астмы и диабета. Источник финансирования - средства государственного бюджета.
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