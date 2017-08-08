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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (10437) лекарства (744) медицина (1590) реформы (2764) Розенко (513)

 Программа "Доступные лекарства" будет расширяться, - Розенко. ВИДЕО

Правительство рассматривает возможность увеличить с 2018 года количество нозологий, на которые распространяется программа "Доступные лекарства".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире одного из украинских каналов.

Комментируя ход выполнения программы, Павел Розенко отметил, что сейчас идет работа над тем, чтобы увеличить ассортимент лекарств и количество аптек, участвующих в программе.

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"Уже более 6000 аптек из примерно 18 000 по всей Украине, которые находятся в системе, работают в программе "Доступные лекарства". Количество аптек ежемесячно растет, и довольно существенно. А на днях Министерство здравоохранения приняло решение об увеличении перечня препаратов. Сейчас в программе около 200 лекарственных средств", - отметил Розенко и добавил, что возможностями программы воспользовались уже более 4 млн граждан.

"Очень боялись и аптечные учреждения, и фармпроизводители, что государство не будет возмещать стоимость лекарственных средств. А сейчас они увидели, что возмещение идет - два раза в месяц, деньги есть, а с последними изменениями в государственный бюджет Украины еще добавили 200 млн грн. Мы не будем делать никаких шагов назад. Устанавливается доверие между государством и фармпроизводителями, и бизнесом", - отметил Розенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Открыто 13 новых кардиоцентров, 1,5 млн человек воспользовались программой "Доступные лекарства", - Гройсман о медреформе

Он подчеркнул, что правительство со своей стороны выполняет все свои обязательства по финансовому обеспечению программы "Доступные лекарства" и ожидает такого же исполнения обязательств от аптек и производителей.

Напомним, правительство начало программу "Доступные лекарства" в апреле текущего года.

Программа предусматривает предоставление бесплатных лекарств или возмещения части стоимости лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, астмы и диабета. Источник финансирования - средства государственного бюджета.
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Паша правильно пишешь,харя действительно стала жиреть и брехать попавши в подходящее ему окружение.Как в народе говорят с--у бросили в речку.
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Кожному пенсіонеру - по флакончику зеленки ! )))
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тролли для вас - делают плохо - не так - не делают - то же плохо - вы бы определились)))
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Вы хоть раз пользовались это "услугой", блин, дятлы. Рецепт выдает только терапевт 31 числа каждого месяца, но, что бы его получить надо сдать все анализы до этой даты, а первого числа в 10 утра в аптеке уже лекарств нет, потому, что занимают с 5 утра. Лично для тёщи этой хернёй занимаюсь. Платите нормальную пенсию и нафиг эта программа.
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следующий этап программы - доступные женщины ))
Программа "Доступные лекарства" будет расширяться, - Розенко - Цензор.НЕТ 7658
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Давайте дождемся первых проверок этих аптек по итогам года работы программы (или еще какому периоду) КРУ или иными органами, осуществляющими надзор за расходованием гос.средств. Тогда и поговорим о взаимовыгодном сотрудничестве...
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А в России Путин сказал кацапне ,что поручил правительству повысить доступность и качество похоронных услуг.
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нах ваші програми, кровосісі, просто зробіть ціни хоча б як у Польщі!
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Пока сами не сделаем некогда они не сделают для народа.Вы за четыре года увидели,хоть что то для народа?Я лично в полном мраке с фонарём не смогу рассмотреть.Так же и остальные смотрят смотрят и не видят не хрена.
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Ааа можно узнать, для кого они будут рассссширяса?
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Программа ликвидации аптечных неликвидов состоящих из некачественных лекарств отечественного производства расширяется. Красота! Деньги на утилизацию тратить не надо!
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Программа предусматривает предоставление бесплатных лекарств таких как зелёнка,градусникк,пипетка.В 2018 в программу добавим вазелин,вату,бинт.
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Сердечно-сосудистые заболевания:
Амиодарон (Amiodarone)
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Изосорбида динитрат (Isosorbide dinitrate)
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Клопидогрель (Clopidogrel)
Метопролол (Metoprolol)
Нитроглицерин (Glyceryl trinitrate)
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Беклометазон (Beclometasone)
Будесонид (Budesonide)
Сальбутамол (Salbutamol)Диабет II типа:
Метформин (Metformin)
Гликлазид (Gliclazide)
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Доступный цианистый калий для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста уже в свободной продаже.
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Профанация. Моя соседка, 1.08. пошла получать рецепт ( диабет 2 тира). На дорогое, более эффективное лекарство, рецепт уже не дали, а дешевые не дают нужного результата. Ау! Розенко, вы вообще знаете, что творится в поликлиниках с рецептами?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПрограмма "Доступные лекарства" будет расширяться, - Розенко. ВИДЕО
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