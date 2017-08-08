 "Федеральным законом запрещено", - задержание пожилого крымского татарина, вышедшего на одиночный пикет в Симферополе, с плакатом "Путин, наши дети не террористы!". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, запись задержания опубликовал на своей странице в соцсети глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев
.
Караметов вышел на одиночный пикет с плакатом "Путин, наши дети не террористы!". В это время оккупационный суд проводил заседание по делу зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Читайте также: Закон о коренных народах Украины подготовлен: он будет рассмотрен ВР на сессии, которая откроется в сентябре, - Чубаров
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