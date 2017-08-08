EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия, Общество
  417  6
Материалы по теме:
Все про:задержание (6049) Симферополь (679) крымские татары (1614)

 "Федеральным законом запрещено", - задержание пожилого крымского татарина, вышедшего на одиночный пикет в Симферополе, с плакатом "Путин, наши дети не террористы!". ВИДЕО

Оккупационная полиция задержала пожилого крымского татарина Сервера Караметова, который вышел с одиночным пикетом под здание "Верховного суда" в Симферополе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись задержания опубликовал на своей странице в соцсети глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев.

Караметов вышел на одиночный пикет с плакатом "Путин, наши дети не террористы!". В это время оккупационный суд проводил заседание по делу зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Загрузка видео...

Читайте также: Закон о коренных народах Украины подготовлен: он будет рассмотрен ВР на сессии, которая откроется в сентябре, - Чубаров
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И ещё ...Саакашвили выехал из Польши,может Финляндия примет его и поселит его в где нибудь в разливе в шалаш? . Чё то вся история начинает походить на ленинскую...1917 год период между февральской революцией и октябрьским переворотом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Nickol Nickols - выехал, но Польша не сообщила куда....Наверное в Украине ввели в действие план "Перехват"...Заставы в ружье"""
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да,пете кранты и страх животный заставляет его делать одну ошибку за другой а жадность маниакальная не даёт остановиться ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
От именно такую систему мечтает видеть в Украине петя порошенко ....Савика убрал,Михо убрал ,думает,что это его спасёт а оно не спасёт а погубит !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот тебе теперь и "пааажди". Надо было не шаурму, когда у Вас Родину в очередной раз отбирали, а на штыки. Грудью! Как Западенцы и вся УКРАИНА на майдане против хряка. А теперь "пааажди"...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Федеральным законом запрещено", - задержание пожилого крымского татарина, вышедшего на одиночный пикет в Симферополе, с плакатом "Путин, наши дети не террористы!". ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти