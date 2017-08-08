 В Эстонии уволили мужчину за помощь террористам "ЛНР" на Донбассе. ВИДЕО

Сам Хантсон, который также является редактором пророссийской газеты, уже пожаловался на политические преследования.
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Лучше сидеть тихо и помалкивать этому Хантсону. Если международные суды вынесут приговор, признающих лугандонцев виновными в крушении боинга, то ему могут еще впаять и содействие террористам.
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