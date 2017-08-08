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Все про:боевик (19055) терроризм (20481) увольнение (1427) Эстония (520)

 В Эстонии уволили мужчину за помощь террористам "ЛНР" на Донбассе. ВИДЕО

В Эстонии уволили сторонника "русского мира", который на территории Европейского Союза якобы собирал гуманитарную помощь для террористов "ЛНР".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, в компании, где работал мужчина решили, что логист Алан Хантсон нанес ущерб репутации фирмы, ведь в фотоотчетах европейские сторонники "русского мира" позировали в спецодежде компании и клеили пакеты скотчем с ее логотипами.

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Сам Хантсон, который также является редактором пророссийской газеты, уже пожаловался на политические преследования.

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"Сам Хантсон, который также является редактором пророссийской газеты, уже пожаловался на политические преследования."
Лучше сидеть тихо и помалкивать этому Хантсону. Если международные суды вынесут приговор, признающих лугандонцев виновными в крушении боинга, то ему могут еще впаять и содействие террористам.
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а у нас такие помогальщики в Верховной Раде Оппоблок организовали. как вам разница?
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"Сам Хантсон, который также является редактором пророссийской газеты, уже пожаловался на политические преследования." - то нехай 3.143дує жити до параші...Источник: https://censor.net.ua/v450844
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Сам Хантсон, который также является редактором пророссийской газеты, уже пожаловался на политические преследования. Эта мразь уже ноет,а то что он помогает террористам, помогает убивать украинских детей, помогает терроризировать население того же Луганска ,эта тварь не понимает!
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В том то и дело ,что этот дебил думает наоборот,что это мы оккупировали Украину и убиваем их детей. Таких только жечь как сорняк.
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Клеймо винторогому скоту поставили...найти работу в Эстонии будет теперь совсем не просто.....
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомВ Эстонии уволили мужчину за помощь террористам "ЛНР" на Донбассе. ВИДЕО
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