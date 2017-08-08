 Нужно поддерживать на плаву вопрос освобождения Сенцова. Если внимание есть, человека, по крайней мере, не убьют, - участница Pussy Riot Алехина. ВИДЕО

Загрузка видео...
"Поддержание темы на плаву - это тот минимальный базис, который мы как общество должны обеспечивать Сенцову и другим политическим заключенным. Публичность создает минимальную безопасность. Если внимание есть, человека, по крайней мере, не убьют", - отметила Алехина.
По ее мнению, в России понимают то, что Олег Сенцов является политическим заключенным, поэтому сейчас необходимо настаивать на обмене.
"Я думаю, что инициаторам (обмена. - Ред.) должна быть Украина. Особенно в преддверии 2018 года, когда будут следующие президентские выборы, когда будет чемпиона мира по футболу в России. Политические жесты, такие как обмен политических заключенных, освобождение политических заключенных являются важнейшими", - добавила она.
6 августа участницы Pussy Riot провели акцию на мосту через озеро Сайсары в Якутске неподалеку от колонии, где находится украинский политзаключенный из Крыма Олег Сенцов, развернув большой плакат с надписью Free Sentsov.7 августа Алехина сообщила, что их повезли в полицию по подозрению в совершении административного правонарушения - проведение несанкционированной акции.
Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению якобы в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Але альтернативи достроковим нема. Попри тиск з Раші. Інакше - КАТАСТРОФА.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Молодцы девчата - хоть КТОТО думает о Сенцове.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
пока следов скреп не замечается.
Ответить