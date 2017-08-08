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 Политика Украины
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 Нужно поддерживать на плаву вопрос освобождения Сенцова. Если внимание есть, человека, по крайней мере, не убьют, - участница Pussy Riot Алехина. ВИДЕО

Участница российской панк-группы Pussy Riot Мария Алехина считает, что общество должно поддерживать "на плаву" вопрос освобождения Олега Сенцова и других политических заключенных, а украинской стороне следует настаивать на обмене крымчанина, особенно в преддверии президентских выборов в России.

Такое мнение Алехина высказала в интервью организации "Крым-SOS", передает Цензор.НЕТ.

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"Поддержание темы на плаву - это тот минимальный базис, который мы как общество должны обеспечивать Сенцову и другим политическим заключенным. Публичность создает минимальную безопасность. Если внимание есть, человека, по крайней мере, не убьют", - отметила Алехина.

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По ее мнению, в России понимают то, что Олег Сенцов является политическим заключенным, поэтому сейчас необходимо настаивать на обмене.

"Я думаю, что инициаторам (обмена. - Ред.) должна быть Украина. Особенно в преддверии 2018 года, когда будут следующие президентские выборы, когда будет чемпиона мира по футболу в России. Политические жесты, такие как обмен политических заключенных, освобождение политических заключенных являются важнейшими", - добавила она.

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6 августа участницы Pussy Riot провели акцию на мосту через озеро Сайсары в Якутске неподалеку от колонии, где находится украинский политзаключенный из Крыма Олег Сенцов, развернув большой плакат с надписью Free Sentsov.7 августа Алехина сообщила, что их повезли в полицию по подозрению в совершении административного правонарушения - проведение несанкционированной акции.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению якобы в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.
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і Сенцова і всіх інших які знаходяться в застінках і не тільки рашка а й у нас суддів які сажають патріотів за ГРАТИ С КОНФІСКАЦІЄЮ давно цих сцук в смітниках не катали
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Починати треба не з суддів, а з дострокових президентських(цієї осені)
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sulima ivan . Скажите...Почему Вы такие единомышленники с Ху-лом? Он ведь также ненавидит пороха и за досрочные выборы президента.
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Хто вам сказав цю маячню? Пуйло почне повномаштабну, якщо під його шпигуном Баригою захитається крісло.
Але альтернативи достроковим нема. Попри тиск з Раші. Інакше - КАТАСТРОФА.
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Чомусь мені здається що цими освобождєніями відвертають нашу увагу від чогось іншого, нє?
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так від розкрадання грошей порохом та нройсманом
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Як би в Росії, більша половина населення були такими як ці Сонечки!то ми б були дійсно братськими народами!!!Товариш пізнається в біді!!!
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Не надо нам быть братскими народами. Надо научиться быть с окружающими добрыми соседями. А рашка- дерьмо. Об нее лучше не мараться.
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Согласен с Софией - навряд ли англичане или немцы называют французов "братским" народом, хотя их всех связывают вековые узы... Просто живут друг с другом нормально, и все!
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А вот Савченко прокричала в суде и ее привезли прямо в Раду . Но президента из нее не вырастить
Молодцы девчата - хоть КТОТО думает о Сенцове.
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В пидерации ?!?!? Видать внимания не было раз Немцова таки убили .
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Через наших полоненних необхідно постійно давити на рашу, підіймаючи шум у світі. То наші люди, і витягати їх треба любими засобами.
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На всю Рашку лише декілька диваків кажуть правду. Кожен мільонний приблизно.
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похоже у девушки с головой все нормально.
пока следов скреп не замечается.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНужно поддерживать на плаву вопрос освобождения Сенцова. Если внимание есть, человека, по крайней мере, не убьют, - участница Pussy Riot Алехина. ВИДЕО
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