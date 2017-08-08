 "Загруженность - процентов 20. Дороги убиты. Кругом заборы. Но войск "Правого сектора" нет", - житель оккупированного Крыма показал ялтинский пляж. ВИДЕО

"Это реальное положение вещей на центральном пляже города Ялты, на который от набережной - 10 минут пешком. Ситуация не очень хорошая. Людей, конечно же, мало. Примерно 20 процентов от того, каким был сезон до 2014 года потому, что до 14 года, чтобы попасть на этот пляж. нужно было приходить в восемь утра занимать место... Но, учитывая то, что мы 23 года жили угнетаемые украинской властью, которая заставляла нас разговаривать на украинском языке, учитывая то, что мы стали сейчас свободными от этого и можем свободно говорить на русском языке и не бояться, как бы мы боялись, если бы украинская хунта завела в Крым войска "Правого сектора", то наверное, жить можно", - комментирует свое видео мужчина.
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але електрики нема, скрізь гівно і рускій мірь!
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Професійний троллінг. Знімаю капелюха!
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видимо бесплатная статья
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Тут захотілось перетворитись в російську кончену глибинку.)))
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