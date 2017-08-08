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 Политика Украины, Общество
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 "Загруженность - процентов 20. Дороги убиты. Кругом заборы. Но войск "Правого сектора" нет", - житель оккупированного Крыма показал ялтинский пляж. ВИДЕО

Загруженность курортной инфраструктуры оккупированного Крыма не превышает 20-30 по сравнению с доокупационным периодом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о таких цифрах говорит один из жителей оккупированного полуострова, показывая ситуацию на одном из центральных пляжей Ялты возле Приморского парка.

"Это реальное положение вещей на центральном пляже города Ялты, на который от набережной - 10 минут пешком. Ситуация не очень хорошая. Людей, конечно же, мало. Примерно 20 процентов от того, каким был сезон до 2014 года потому, что до 14 года, чтобы попасть на этот пляж. нужно было приходить в восемь утра занимать место... Но, учитывая то, что мы 23 года жили угнетаемые украинской властью, которая заставляла нас разговаривать на украинском языке, учитывая то, что мы стали сейчас свободными от этого и можем свободно говорить на русском языке и не бояться, как бы мы боялись, если бы украинская хунта завела в Крым войска "Правого сектора", то наверное, жить можно", - комментирует свое видео мужчина.
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Удачи Вам.. Без Правого Сектора - оно, конечно, легче.... :D Российские камни с неба ещё не утомили???
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Да и сбандеровцами как то не сложилось, и флагов Украинских то нет.....Но прежде всего МОЗГОВ у крысчан!
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А как там с камнями с неба? Хотели сдохнутьв расеи...Предатели. Крым уникальныц курорт, система -ВСЁ ВЫКЛЮЧЕНО!
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Цікаво, а на що сподівалися шановні "КриМчанЕ"? На манну небесну?
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Господа, за что боролись, на то и напоролись. Теперь кушайте, как говориться, и постарайтесь не обляпаться. Кстати, вам было бы целесообразно, сказать в адрес ваших нынешних паханов, несколько, ну чисто русских выражений. Это будет так патриотично.....
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Думав, що вата уже дійшла до дна, але чую, що знизу ще стукають!
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Это Алексей Владимирович,у него какнал на Ютубе,это наш человек в Крыму.
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і що головне) каміння не падає з неба))),
але електрики нема, скрізь гівно і рускій мірь!
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вот что в голове у подобных индивидуумов? глядя на подобных...представителей крымского социума поневоле начинаешь верить в "референдум".
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А у нас, в Юрьевке- есть всё! И "Правый Сектор стоит, и "Азов". И пансионаты- забиты. О, как! А уж как местные дефки довольны... Ну, то я отвлекся.
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Не был, не знаю. Но сайт Booking.com показывает, что забронировано 79% жилья. Как бы не мало
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"Но, учитывая то, что мы 23 года жили угнетаемые украинской властью, которая заставляла нас разговаривать на украинском языке, учитывая то, что мы стали сейчас свободными от этого и можем свободно говорить на русском языке и не бояться, как бы мы боялись, если бы украинская хунта завела в Крым войска "Правого сектора", то наверное, жить можно"

Професійний троллінг. Знімаю капелюха!
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в коментах нет шокодупатроллоло
видимо бесплатная статья
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Здавали собачі будки по 80 доларів за добу.
Тут захотілось перетворитись в російську кончену глибинку.)))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Загруженность - процентов 20. Дороги убиты. Кругом заборы. Но войск "Правого сектора" нет", - житель оккупированного Крыма показал ялтинский пляж. ВИДЕО
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