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Все про:Россия (71768) спорт (1724) убийство (5110)

 Чемпиона России Юрия Власко среди бела дня убила толпа на берегу Байкала. ШОКИРУЮЩЕЕ ВИДЕО

В интернете появилось видео, на котором зафиксировано убийство российского спортсмена Юрия Власко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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На записи видно, как двое мужчин наносят спортсмену удары по голове. Юрий Власко пытается сопротивляться, но вскоре падает на землю без движения.



Ранее, 29 июля, борца Юрия Власко нашли мертвым на берегу Байкала вблизи села Горячинск в Бурятии.

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По версии Следкома России, за день до этого спортсмен поехал с борцами из других регионов, которые выступали на турнире в Улан-Удэ на берег Байкала, чтобы показать им природу Бурятии. В результате массовой драки Власко был убит.


Двадцатилетний мастер спорта по вольной борьбе выступал в весовой категории до 96 кг. Он дважды становился победителем Первенства Европы в 2015 и 2016 годах соответственно. Власко выиграл Межконтинентальный кубок "Алроса" и Кубок России. Он также является чемпионом международных турниров в Иране и Турции.
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чем больше подохнет на московии, тем меньше приедет на донбасс. буряты, не останавливайтесь!!!
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А чем кацапские буряты лучше? Такой же навоз для украинского чернозема
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видос надо назвать 27 секунд из жизни в расее :D
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Убийство, это всегда омерзително. Преступники не имеют национальности
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Я уже вам неоднократно писал, что ненависть только разрушает. Убит русский человек, который не причинил вреда моей стране. Убит русскими людьми. Убит мерзавцами. Вот и все.
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Нет. Я просто понимаю, что без прощения не будет мира. А мир дороже и он нам нужнее, чем русским.
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У нас, увы, имеют. В нищих обществах преступность как правило состоит из этнических группировок.
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Как не имеют? В данном случае это граждане РФ якутской национальности забивают насмерть гражданина РФ русской национальности
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В данном случае имеют -граждане рососии убивают своих соостадников , ты трусы то, сними с головы , мордехай ...
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выражение убивать русню не верное. Разве убивают глистов или тараканов? Их уничтожают. Тоже самое и с русней. Этих особей нужно просто уничтожать, как вредоносные организмы.
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Ну в мордоре и до публичных массовых казней недалеко... Чему удивляться?
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почму шокирующее?
очень даже хорошее видео
пусть они там себя друг друга перемолотят, чем больше - тем лучше, нам легче будет
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Гаврила на Байкал поехал
Бурят Гавриле навалял
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Куда б Гаврила не поперся
Везде Гавриле рыло бьют
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Гаврила был примерным мужем.
Его бурят всегда имел.
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Скрепно, духовно и православненько, такое ждёт и плешивого педофила, пусть посмотрит.
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таки редахтор издевается...то новына от археологов...
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Шо ? Опять визитка "Правого сектора " была найдена ?
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замахаешся читать, там вся биография педофила )
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С русней - все способы хороши. Так уж русню любят все,даже родные братья-буряты.
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Именно она! А также вся хрень, что ей сочувствует! Всех на берег Байкала и камнем по затылку!
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Почему уроды ? Есть древняя бурятская пословица высеченная на стене будистского храма "Не хочешь, чтобы тебя до смерти писдили буряты, не живи в Россосии".
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"Уроды" это в данном случае похвала! Добить лежащих москалей это не преступление, а долг каждого цивилизованного человека!
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Буряты просто устали гореть в танках за Малоотсосию Захерченка и решили отомстить. Враг в Улан - Удэ не пройдёт. Кремлёвской хунте не поставить на колени Народную Улан-Удэвовскую Республику.
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- боевые буряты. Их нужно восхвалять - они убивали украинцев в составе российских во. Россияне радовались убийству украинских военнослужащих, солдат срочников. Гниды вы россияне, ненавистные гниды.. https://www.youtube.com/watch?v=nVg59-1iguc﻿
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Не захотел попробовать бурятское блюдо - говняного петуха.
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ну лёха макеев в канкуне один против толпы личевателей выступил
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Его все равно убили бы солдаты НАТО...
Никто, кроме русских не имеет права убить своего чемпиона.
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а вот еще скрепа..
-----------
Традиционные ценности России

От таких "традиционных скреп" даже Соловьев в эфире зарыдал...
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и вот таким приезжим скотобыдлом переполнен лугандон, а у нас оказывается пунктов пропуска мало
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Х**ло недавно на рыбалку туда ездил. Лучше бы они его там замочили.
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2 крайние новости подряд из Раши, кому оно надо? Тем более там такие скрепы каждый день, одно из первых мест в мире по убийствам.
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Шкода пацана.
Але кинувся в вічі "Межконтинентальный кубок "Алроса"" - це ж як міжгалактичний турнір компанії "Алмази Росії - Саха" принизили
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Скрепненько, духовненько, православненько ...
Повбивайте чим більше один одного, москалі, щоб іншим менше роботи було.
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Теперь ясно почему депутатка Бережная рванула в Хорватию а не берег Байкала. Но от Судьбы не уйдешь! Суждено утонуть - не повесят....
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Ще ж на Даунбасі буряццкий обдрченец, коли пістив обдроченца з Мацкви говорив - мы вас, цука масквичей убивать будем. Цей кацапский багец вже давно мереселився в столицю и тому сміло може вважатися для бурятів мацівчем.
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уничтожение российских оккупантов - почетная обязанность и священний долг каждого сознательного патриота и гражданина Украини
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Известны подробности издевательств асиновского священника-педофила над детьми прихожан

Чемпиона России Юрия Власко среди бела дня убила толпа на берегу Байкала - Цензор.НЕТ 1080

В Томской области задержали священника местной церкви, который развратил двух девочек. Детям на момент изнасилования было всего по 12 лет. Свою вину поп не признает.
В селе Новониколаевка Асиновского района Томской области задержали 33-летнего священника-педофила, который развращал маленьких девочек. О надругательстве рассказали две сестренки. Девочки растут в многодетной семье, и родители всегда были к ним строги: не пускали разгуливать по деревне или хулиганить со сверстниками. Зато в церковь вместе с родителями дети всегда ходили.
Местный священник "положил глаз" на старшую сестру, когда той было 10 лет. Мужчина смог втереться в доверие к девочке, и она в него даже влюбилась. Когда юной прихожанке исполнилось 12 лет, поп впервые вступил с ней в интимную связь. Возможно, о преступлении так никто бы и не узнал, если бы педофил не заприметил и младшую сестренку в этой семье.Старшая девочка застукала своего "возлюбленного", когда тот приставал к сестре. Тогда дети и рассказали родителям о преступлениях, вытворяемых "святым" отцом, которому они безоговорочно доверяли.
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если они у себя такое вытворяют, то страшно представить что они вытворяют на даунбассе.
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буряты на лугандоне обычно шкварчят когда горят
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомЧемпиона России Юрия Власко среди бела дня убила толпа на берегу Байкала. ШОКИРУЮЩЕЕ ВИДЕО
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