 Чемпиона России Юрия Власко среди бела дня убила толпа на берегу Байкала. ШОКИРУЮЩЕЕ ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На записи видно, как двое мужчин наносят спортсмену удары по голове. Юрий Власко пытается сопротивляться, но вскоре падает на землю без движения.
Ранее, 29 июля, борца Юрия Власко нашли мертвым на берегу Байкала вблизи села Горячинск в Бурятии.
По версии Следкома России, за день до этого спортсмен поехал с борцами из других регионов, которые выступали на турнире в Улан-Удэ на берег Байкала, чтобы показать им природу Бурятии. В результате массовой драки Власко был убит.
Двадцатилетний мастер спорта по вольной борьбе выступал в весовой категории до 96 кг. Он дважды становился победителем Первенства Европы в 2015 и 2016 годах соответственно. Власко выиграл Межконтинентальный кубок "Алроса" и Кубок России. Он также является чемпионом международных турниров в Иране и Турции.
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Никогда не верьте, что русские раскаются....
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очень даже хорошее видео
пусть они там себя друг друга перемолотят, чем больше - тем лучше, нам легче будет
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Бурят Гавриле навалял
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Везде Гавриле рыло бьют
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Его бурят всегда имел.
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Никто, кроме русских не имеет права убить своего чемпиона.
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Традиционные ценности России
От таких "традиционных скреп" даже Соловьев в эфире зарыдал...
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Але кинувся в вічі "Межконтинентальный кубок "Алроса"" - це ж як міжгалактичний турнір компанії "Алмази Росії - Саха" принизили
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Повбивайте чим більше один одного, москалі, щоб іншим менше роботи було.
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В Томской области задержали священника местной церкви, который развратил двух девочек. Детям на момент изнасилования было всего по 12 лет. Свою вину поп не признает.
В селе Новониколаевка Асиновского района Томской области задержали 33-летнего священника-педофила, который развращал маленьких девочек. О надругательстве рассказали две сестренки. Девочки растут в многодетной семье, и родители всегда были к ним строги: не пускали разгуливать по деревне или хулиганить со сверстниками. Зато в церковь вместе с родителями дети всегда ходили.
Местный священник "положил глаз" на старшую сестру, когда той было 10 лет. Мужчина смог втереться в доверие к девочке, и она в него даже влюбилась. Когда юной прихожанке исполнилось 12 лет, поп впервые вступил с ней в интимную связь. Возможно, о преступлении так никто бы и не узнал, если бы педофил не заприметил и младшую сестренку в этой семье.Старшая девочка застукала своего "возлюбленного", когда тот приставал к сестре. Тогда дети и рассказали родителям о преступлениях, вытворяемых "святым" отцом, которому они безоговорочно доверяли.
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Все наши и я нашёл.
А сегодня поутру
Все помрут
И я помру.
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