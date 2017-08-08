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Все про:Россия (71769) спорт (1724) убийство (5110)

 Чемпиона России Юрия Власко средь бела дня убила толпа бурятов на берегу Байкала. ШОКИРУЮЩЕЕ ВИДЕО

В интернете появилось видео, на котором зафиксировано убийство российского спортсмена Юрия Власко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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На записи видно, как двое мужчин наносят спортсмену удары по голове. Юрий Власко пытается сопротивляться, но вскоре падает на землю без движения.



Ранее, 29 июля, борца Юрия Власко нашли мертвым на берегу Байкала вблизи села Горячинск в Бурятии.

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По версии Следкома России, за день до этого спортсмен поехал с борцами из других регионов, которые выступали на турнире в Улан-Удэ на берег Байкала, чтобы показать им природу Бурятии. В результате массовой драки Власко был убит.


Двадцатилетний мастер спорта по вольной борьбе выступал в весовой категории до 96 кг. Он дважды становился победителем Первенства Европы в 2015 и 2016 годах соответственно. Власко выиграл Межконтинентальный кубок "Алроса" и Кубок России. Он также является чемпионом международных турниров в Иране и Турции.
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sv_bombardier))) А разве 90х буряты знали кто такой Бандера? Обычно буряты всех кто не похоже на них называли по другому. У меня знакомой Эстонец в молодости в советские времена он там служил, так он рассказывал как местные его называли.
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чего не поняли? не смеетесь? это роися!!!
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- один ватник. До 14 года я бы посочувствовал, а сейчас не жаль их, вообще. Пусть горят в аду, мрази. Все до одного.
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Висока ймовірність, що ці вбивці від мусорів стечуть в лугандон. Так, що шановне панство дарма радіє.
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Вбивць уже затримали, принаймні двох з них. Один - етнічний монгол, інший - етнічний русіш швайн.
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хотел показать природу Бурятии и показал, природа , как и у всей кацапии- шакалья стая трусливых выродков, подлая и лживая до мозга костей.
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Судя по видео - это не какая то спонтанная драка. Это запланированное убийство. Тот, что добивает последним сбегал за чем то, припрятанным в прибрежных камнях.
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Та що там сплановано, будення справа для Бурятії і для єРФеї вцілому. Ну а в прибережних каміннях були фанфуріки бояришника в авосці, опущені в воду що б охолодилися. - Погнали наши городских, пора і перейти до споживання благородних напоїв.
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Я тут подумала , сколько известных людей именами которых сейчас гордиться парашка , были ею же и убиты!!!! почти все.
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так они этим гордятся. Год или два назад в параше кагебешники доказывали, что помещения кгб имеют историческую ценность - "в них побывало много известных личностей"
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не видно начало конфликта, может быковал, типа "я борец" и все такое... кстати на раша сайте писали, что его нашли на берегу байкала зарезанным. Может его потом лежачего пырнули контрольно.
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Удар ножом йому нанесли зразу, на відео його не видно, зато чітко видно як добивали обрізком арматури рублячими ударами по голові.
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Как то гуляли в компании с попом. Он перед началом этого дела освятил стол с закуской и выпивкой и глядя на наши недоумевающие физиомордии пояснил, что если не освятить, то это будет простая пьянка, а если освятить, то это уже будет трапеза. Так-то братия и сестры!
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поп видать продвинутый. минимум ефрейтор мордовского нквд.
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Маленькие дети ни за что на свете не ходите дети на Байкал гулять там живут злодеи злые бармалеи будут вас кусать бить и обижать !
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомЧемпиона России Юрия Власко средь бела дня убила толпа бурятов на берегу Байкала. ШОКИРУЮЩЕЕ ВИДЕО
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