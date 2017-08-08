 Чемпиона России Юрия Власко средь бела дня убила толпа бурятов на берегу Байкала. ШОКИРУЮЩЕЕ ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На записи видно, как двое мужчин наносят спортсмену удары по голове. Юрий Власко пытается сопротивляться, но вскоре падает на землю без движения.
Ранее, 29 июля, борца Юрия Власко нашли мертвым на берегу Байкала вблизи села Горячинск в Бурятии.
По версии Следкома России, за день до этого спортсмен поехал с борцами из других регионов, которые выступали на турнире в Улан-Удэ на берег Байкала, чтобы показать им природу Бурятии. В результате массовой драки Власко был убит.
Двадцатилетний мастер спорта по вольной борьбе выступал в весовой категории до 96 кг. Он дважды становился победителем Первенства Европы в 2015 и 2016 годах соответственно. Власко выиграл Межконтинентальный кубок "Алроса" и Кубок России. Он также является чемпионом международных турниров в Иране и Турции.
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