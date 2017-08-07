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 Медики прооперировали бойца АТО с застрявшей в ноге гранатой. ФОТО+ВИДЕО

Подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приморском направлении в ночь с 6 на 7 августа подверглось обстрелу со стороны российско-террористических войск. Также по позициям бойцов стрелял вражеский снайпер.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, ранения получил украинский военнослужащий Дмитрий родом из Каховки (Херсонская область). Граната из подствольного гранатомета попала ему в левую ногу, где застряла, но не взорвалась.

Бойца под обстрелом срочно эвакуировали в тыл, где ему оказали первую медицинскую помощь. После того раненого доставили в госпиталь в Мариуполе. Там хирурги вместе с саперами провели уникальную операцию по изъятию и обезвреживанию боеприпаса.

Сейчас состояние Дмитрия врачи оценивают как удовлетворительное. После выздоровления он вновь собирается вернуться на передовую.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки погибших в рядах ВСУ нет, трое бойцов получили ранения, - спикер АТО

Медики прооперировали бойца АТО с застрявшей в ноге гранатой 01Медики прооперировали бойца АТО с застрявшей в ноге гранатой 02

(Фото пресс-центра штаба АТО)

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