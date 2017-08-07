 Медики прооперировали бойца АТО с застрявшей в ноге гранатой. ФОТО+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, ранения получил украинский военнослужащий Дмитрий родом из Каховки (Херсонская область). Граната из подствольного гранатомета попала ему в левую ногу, где застряла, но не взорвалась.
Бойца под обстрелом срочно эвакуировали в тыл, где ему оказали первую медицинскую помощь. После того раненого доставили в госпиталь в Мариуполе. Там хирурги вместе с саперами провели уникальную операцию по изъятию и обезвреживанию боеприпаса.
Сейчас состояние Дмитрия врачи оценивают как удовлетворительное. После выздоровления он вновь собирается вернуться на передовую.
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