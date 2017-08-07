 "Этот паспорт, которым я очень горжусь, - не игрушка": Саакашвили заявил, что прилетел в Польшу по украинскому документу. ВИДЕО

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"Я считаю, этот паспорт, которым я очень горжусь, - не игрушка... Не игрушка отдельных олигархов, которые могут его выдать, могут его забрать, которые могут его отменить, которые могут им шантажировать. Я решил, что не только я так думаю. Я поехал в аэропорт в Америке, сел в самолет. Они посмотрели на мой паспорт, не было никаких вопросов. Потом я приехал в Польшу, мне улыбнулись и сказали: "Добро пожаловать", - рассказал Саакашвили.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Ранее Арьев опубликовал фотокопию части анкеты (с подписью) на получение украинского гражданства М.Саакашвили. В свою очередь М.Саакашвили заявил, что это не его подпись.
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АААААААААААААААААААААААААААААААААААААА! Тут Миша спрашивает, как его психологическое заболевание называется? Помогите человеку, он страдает!
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Т.е., если завтра тебя лишат гражданства за то, что ты своему сельскому голове не дала на сеновале, ты с этим смиришься? По твоей логике твоя жизнь, твоя свобода и твое гражданство - не твоя собственность, а какого-то строгого дяди?
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Против Саакашвили кто-то в Украине выдвигал обвинения?
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С Насировым понятно - есть подозрение, что он преступник, шоб не удрал.
Каково основание у
государствалично Порошенко для ЛИШЕНИЯ ПРАВА быть гражданином Украины по отношению Саакашвили?
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А то что его не пускает вызывает недоумение .. виден страх шоколадных
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откуда инфа про "не має права"?
Или ты так решила?
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Угорі першої сторінки паспорта надруковано впоперек слова "Паспорт є власністю України", під
ними у два рядки українською і англійською мовами - текст: "Іменем України Міністр закордонних справ України просить усіх, кого це може стосуватися, всіма можливими заходами полегшувати поїздку пред'явника паспорта і надавати йому необхідні допомогу та захист".
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і є офіційні документи - а не те що вам з телевізора на вуха навішали.
А офіційного документа ніхто не бачив.
Так шо не треба брехати і розповсюджувати брехню про "... він не має права ним користуватися."
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2. Паспорт - це документ, що посвідчує особу громадянина
України під час перетинання ним державного кордону України та
перебування за кордоном.
Паспорт є власністю України.
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В соответствии с частью 1 Положения о паспорте гражданина Украины, утвержденного постановлением Верховного Совета Украины от 26 июня 1992 года, паспорт гражданина Украины является документом, удостоверяющим личность собственника и подтверждающим гражданство Украины.
Исходя из содержания пунктов 1, 4, 8 Положения о паспорте, паспорт является собственностью гражданина Украины.
В соответствии с частью 4 статьи 41 Конституции Украины никто не может быть противоправно лишен права собственности. Право частной собственности является незыблемым.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 23 лютого 2007 року N 719-V
ПОЛОЖЕННЯ
про паспорт громадянина України для виїзду за кордон
1. Це Положення регулює питання оформлення та виготовлення
паспорта громадянина України для виїзду за кордон (далі -
паспорт).
2. Паспорт - це документ, що посвідчує особу громадянина
України під час перетинання ним державного кордону України та
перебування за кордоном.
Паспорт є власністю України.
ссылка :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/719-16
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про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" То есть загран паспорт....(сам такой имею).., но это не касается паспорта гражданина Украины..., - разницу понимаешь или все еще нет??
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Иначе Михеил с украинским паспортом (который типа уже аннулирован) не шнырял через океан безпрепятственно.
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Данный шаг станет действенным «актом возмездия» Порошенко за его беспардонную поддержку соперницы Трампа на выборах, кроме того, он логично вписывается в традиционную американскую схему «сдержек и противовесов», являющуюся продолжением стратегемы «разделяй и властвуй», известной еще со времен Древнего Рима и применяемой по отношению ко всем неофициальным колониям США.
В настоящее время лидер Украинского Государства делает все возможное, чтобы предотвратить возвращение на Украину опального грузинского авантюриста.
Для этого Саакашвили в срочном порядке был лишен гражданства, а по прибытии его в Польшу особо приближенные Порошенко политики лично выехали на пункты пропуска на государственную границу, дабы не допустить проникновения в страну бывшего одесского губернатора.
Источник: http://www.doneckforum.com/forum7/thread79422-21.html#ixzz4p4uULXWA
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И рассмотрим его оппонента - занорился в хоромах как мышь под метлой
Его макнули носом в нечто нехорошее - игнорируют преступную и позорную отмену гражданства, и никакой реакции
Панове порохоботы, ну скажите что нибудь за него - пауза слишком зловещая повисла
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- Изя, ну ты ж знаешь: бить будут не по паспорту, а по морде
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