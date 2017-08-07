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 Политика Украины
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 "Этот паспорт, которым я очень горжусь, - не игрушка": Саакашвили заявил, что прилетел в Польшу по украинскому документу. ВИДЕО

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили утверждает, что беспрепятственно въехал в Польшу по украинскому паспорту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на встрече с представителями варшавского Евромайдана, опубликовав видео встречи на своей странице в Facebook.

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Также читайте: Варшава не получала от Тбилиси запрос на экстрадицию Саакашвили, - польский депутат Госевска

"Я считаю, этот паспорт, которым я очень горжусь, - не игрушка... Не игрушка отдельных олигархов, которые могут его выдать, могут его забрать, которые могут его отменить, которые могут им шантажировать. Я решил, что не только я так думаю. Я поехал в аэропорт в Америке, сел в самолет. Они посмотрели на мой паспорт, не было никаких вопросов. Потом я приехал в Польшу, мне улыбнулись и сказали: "Добро пожаловать", - рассказал Саакашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна дать Саакашвили возможность в суде отстаивать право на гражданство, - глава МИД Литвы Линкявичюс

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Ранее Арьев опубликовал фотокопию части анкеты (с подписью) на получение украинского гражданства М.Саакашвили. В свою очередь М.Саакашвили заявил, что это не его подпись.
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"Этот паспорт, которым я очень горжусь, - не игрушка": Саакашвили заявил, что прилетел в Польшу по украинскому документу - Цензор.НЕТ 7787Читай, страдай‏ @Spacitipamagite 5 серп.Більше
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААА! Тут Миша спрашивает, как его психологическое заболевание называется? Помогите человеку, он страдает! "Этот паспорт, которым я очень горжусь, - не игрушка": Саакашвили заявил, что прилетел в Польшу по украинскому документу - Цензор.НЕТ 9785
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Да ешь что хочешь. Я только не понимаю, нафиг ты мне картинки своего рациона выкладываешь?
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Зато крысчанам раздают украинские паспорта, взамен ими же уничтоженных в 2014, чтобы те ездили за жрачкой в Украину и плевали в ее сторону. Не государство, а дурдом.
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Теперь в Польше будет баллотироваться?
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Якось ти все знаєш... Малим гавно їло, чи зараз, шоколадне...
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Ну а почему не то? Вот сейчас посмотрите, как он там пиариться начнет и какие речи толкать
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Надеюсь, что у него не "барский" (дипломатический) паспорт, а самый обычный (для смертных)!
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То коли будуть зустрічі із керівництвом Польщі, на запрошення якого він туди приїха? Ось що цікаво.
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Так он ещё вчера сказал, что в понедельник уезжает из Польши.
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Молчит, это видно тайна. Но «Очень теплая встреча с варшавским Евромайданом. О встрече было объявлено за несколько часов, но всех желающих украинцев зал не вместил, некоторые вопросы задавались с улицы через окно», - написал политик в Фейсбуке, вызвало улыбку после просмотра видео.
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Естественно в реформированную им Грузию. Там же после реформ Саакашвили - Эдем. Вот туда и уезжает.
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Може хоч мої вуха від його балаканини відпочинуть...
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В свою родную страну хоть навсегда. Тем более с реформированной судебной системой, которая никогдада-никогдда не осудит невиновного ему и опасаться нечего.
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Порохобот! Ты уже всем здесь на форуме надоел!
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На давать противнику возможность защищаться! А то насировым и ефремовым дают возможность уйти от наказание за воровство и хуже, а грузину не дали ! Не хорошо !
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так в Украине его и не судят. свободный человек - катись на все четыре стороны. даже счета и имущество не арестовали.
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банковая заявляла что анулировала украинские документы саакашвили .но судя по тому что сша доставили михо а польша приняла его порх уже никто
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на украинском все лучше и лучше разговаривает нужно отметить... . а вот у Геращенко и Авакова или мозгов или желания нет...
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Паспорт є власністю України,а не Саакашвілі.Наразі він не має права ним користуватися.
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Вот те раз!!!

Т.е., если завтра тебя лишат гражданства за то, что ты своему сельскому голове не дала на сеновале, ты с этим смиришься? По твоей логике твоя жизнь, твоя свобода и твое гражданство - не твоя собственность, а какого-то строгого дяди?
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Вам не нравятся законы,претензии к законотворцам.А то когда у насировых паспорта отбирают,это нормально,а у саакашвилей-ужас,ужас.Закон один для всех.
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Насиров под следствием и мерой пресечения ему выбрано заключение под стражу.

Против Саакашвили кто-то в Украине выдвигал обвинения?
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При чём здесь это.Паспорт-собственность государства,а не насировых-саакашвилей.Государство имеет право его отобрать.
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Хм...
С Насировым понятно - есть подозрение, что он преступник, шоб не удрал.

Каково основание у государства лично Порошенко для ЛИШЕНИЯ ПРАВА быть гражданином Украины по отношению Саакашвили?
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для этого есть суд.. У него есть право доказать свою правоту в украинском суде..
А то что его не пускает вызывает недоумение .. виден страх шоколадных
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Отбирают по решению СУДА. Хоть немного включи мозги!
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опа-на...
откуда инфа про "не має права"?
Или ты так решила?
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Слухайте,то ви обурювались,що паспорт не власність Міхо,бо вам так хотілось,а законів ви не читали.Тепер уже Вальцмани і Гройсмани пішли.Є закон,якщо щось не влаштовує,то є суд
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ото-ж
і є офіційні документи - а не те що вам з телевізора на вуха навішали.
А офіційного документа ніхто не бачив.

Так шо не треба брехати і розповсюджувати брехню про "... він не має права ним користуватися."
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Закон прочитайте і вгамуйтесь нарешті вже.Кому треба,той офіційний документ побачив.
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Olga Mansika - паспорт это личный документ и является властностью его владельца... Не путайте государство Украина с нанятыми менеджерами, которые ее представляют...
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Это вы так думаете,а закон говорит другое.
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закон говорит. что даже трактование определённого закона.. можно оспорить в суде
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Да кто ж ему не даёт,пускай оспорит.О чём спорить станет?Что паспорт его личная собственность,купленная в магазине?
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что бы он не оспаривал.. это его право. А по поводу "Да кто ж ему не даёт".. смешно.. да
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Конечно смешно.Если бы хотел,то давно бы подал в суд.Это возможно и по почте сделать.Да видно так оно ему надо
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Он имеет право это делать не по почте.. а лично.. Это есть частью Закона.. Найти положения?
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там специально для тупых дятлов написано украинским по белому:

2. Паспорт - це документ, що посвідчує особу громадянина
України під час перетинання ним державного кордону України та
перебування за кордоном.
Паспорт є власністю України.
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133133 - специально для баранов - "Паспорт є власністю України" только в твоем больном воображении...
В соответствии с частью 1 Положения о паспорте гражданина Украины, утвержденного постановлением Верховного Совета Украины от 26 июня 1992 года, паспорт гражданина Украины является документом, удостоверяющим личность собственника и подтверждающим гражданство Украины.
Исходя из содержания пунктов 1, 4, 8 Положения о паспорте, паспорт является собственностью гражданина Украины.
В соответствии с частью 4 статьи 41 Конституции Украины никто не может быть противоправно лишен права собственности. Право частной собственнос­ти является незыблемым.
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читай медленно :

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 23 лютого 2007 року N 719-V
ПОЛОЖЕННЯ
про паспорт громадянина України для виїзду за кордон
1. Це Положення регулює питання оформлення та виготовлення
паспорта громадянина України для виїзду за кордон (далі -
паспорт).
2. Паспорт - це документ, що посвідчує особу громадянина
України під час перетинання ним державного кордону України та
перебування за кордоном.
Паспорт є власністю України.

ссылка :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/719-16
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133133 - не пропускай, и читай еще медленнее - "ПОЛОЖЕННЯ
про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" То есть загран паспорт....(сам такой имею).., но это не касается паспорта гражданина Украины..., - разницу понимаешь или все еще нет??
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Нехорошо как-то у Пети получилось. С выдачей ошибся, отбирание не получилось да еще и по сраке дядя Сэм за самоуправство надавать может.
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Посмотрим. Вполне вероятно, что уже надавал.

Иначе Михеил с украинским паспортом (который типа уже аннулирован) не шнырял через океан безпрепятственно.
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Так паспорт на руках- формально має право "шниряти".
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Если паспорт реально аннулирован, то на руках уже филькина грамота, а не паспорт.
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Видать что-то полезное ему грузины (сегодняшнее правительство) сказали.
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у них медленно запрягают.. всё самое интересное.. впереди
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Герхард - вот так и бывает по пьяне и в ярости... Месть нужно подавать холодным..., здесь пэдро ошибся конечно...
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у шоколадных ботов от Саакашвили температура тела повышается .к чему бы это ?
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Администрация Трампа рассматривает вопрос о предоставлении беглому грузинскому президенту американского гражданства, с целью направления его на Украину в качестве спецпредставителя по контролю за расходованием финансовых средств, проведению реформ и борьбе с коррупцией.
Данный шаг станет действенным «актом возмездия» Порошенко за его беспардонную поддержку соперницы Трампа на выборах, кроме того, он логично вписывается в традиционную американскую схему «сдержек и противовесов», являющуюся продолжением стратегемы «разделяй и властвуй», известной еще со времен Древнего Рима и применяемой по отношению ко всем неофициальным колониям США.
В настоящее время лидер Украинского Государства делает все возможное, чтобы предотвратить возвращение на Украину опального грузинского авантюриста.
Для этого Саакашвили в срочном порядке был лишен гражданства, а по прибытии его в Польшу особо приближенные Порошенко политики лично выехали на пункты пропуска на государственную границу, дабы не допустить проникновения в страну бывшего одесского губернатора.

Источник: http://www.doneckforum.com/forum7/thread79422-21.html#ixzz4p4uULXWA
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Аваков постарался на славу, чтобы Михо унизить и забрать паспорт. Но Михо еще тот жук...
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самое смешное ... будет , когда унизят авакова
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Можна дати Міхо ще один український пашпорт, щоб не хвилювавсь, але нам треба дострокові президентські вже цієї осені. Бо Барига доведе країну до соціального вибуху.
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У Шуфріча відібрати. Він відвертий українофоб.
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У шуфрича отобрать нужно - это без базара. И ещё у многих. Но накой грузинскому реформатору, ссущему вернутся в реформированную им страну пред ясны очи честнейшего реформированного им суда, давать украинский паспорт?
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Америка и Польша уже заявили, что для них паспорт Саакашвили на данный момент является действительным, так как у них большие влпросы по процедуре его изъятия в Украине.
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Пусть паспорт у Саакашвили остаётся , но он обязан поехать в Грузию и решить все вопросы по тем криминальным делам , которые ему предъявлены грузинской властью !
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Как по мне, Саакашвили только набирает политические очки - не боится живого общения, в дебатах отстаивает свою правоту и репутацию.
И рассмотрим его оппонента - занорился в хоромах как мышь под метлой
Его макнули носом в нечто нехорошее - игнорируют преступную и позорную отмену гражданства, и никакой реакции
Панове порохоботы, ну скажите что нибудь за него - пауза слишком зловещая повисла
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Оппонентом был его галстук - он его постоянно жевал
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Все больше и больше убеждаюсь Что умные маланци только в америке Израиле ну и в европе У нас и в раше остались только убогая умом непотреб Ето жэ надо было за наши народные бабки Поехать в Грузию поцеловатся в десна с промосковским петухом Который сейчас президент И впридачу вторым после х\\а акционером \газпрома\ Чтобы добекатся о лишении гражданства Михо И чего суки кремлевские добились Никакая страна его в Грузию не депортирует Он лишен грузинского гражданства А Петручио вообще выглядит мелочным недалеким лохом
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- Абрам, слыхал, Саакашвили по паспорту уже не грузин, а украинец. :D
- Изя, ну ты ж знаешь: бить будут не по паспорту, а по морде
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Этот паспорт, которым я очень горжусь, - не игрушка": Саакашвили заявил, что прилетел в Польшу по украинскому документу. ВИДЕО
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