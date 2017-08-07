 СБУ задержала в Мариуполе экс-милиционера за продажу е-ключей доступа к базам данных ГАИ. Оперативное ВИДЕО

Правоохранители установили, что мужчина в начале российской агрессии на Донбассе уволился из органов внутренних дел Украины. При этом сотрудник автоинспекции присвоил почти четыреста пятьдесят е-ключей, которые находились у него на хранении. Стоимость устройств в то время превышала четыреста тысяч гривен.
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Сотрудники спецслужбы задокументировали, что экс-милиционер, находясь во временно оккупированном Донецке, через Интернет подыскивал покупателей е-ключей. На подконтрольной Украине территории он реализовывал товар через знакомых в Мариуполе.
Оперативники СБ Украины задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, когда он лично приехал в Мариуполь для продажи заказчикам двадцати е-ключей.
По информации спецслужбы, бывший милиционер предоставил доступ к базам данных о владельцах автомобилей, об арестованных и находящихся в розыске транспортных средствах представителям террористов "ДНР".
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.
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Ведь все архивы должны УНИЧТОЖАТЬСЯ а не СДАВАТЬСЯ.
ПОЧЕМУ именно АРХИВЫ ИНЕТЕРЕСУЮТ??
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