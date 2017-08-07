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Все про:задержание (6046) Мариуполь (4126) СБУ (14691)

 СБУ задержала в Мариуполе экс-милиционера за продажу е-ключей доступа к базам данных ГАИ. Оперативное ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Мариуполе бывшего милиционера, который незаконно реализовывал е-ключи доступа к базе данных Госавтоинспекции Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

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Правоохранители установили, что мужчина в начале российской агрессии на Донбассе уволился из органов внутренних дел Украины. При этом сотрудник автоинспекции присвоил почти четыреста пятьдесят е-ключей, которые находились у него на хранении. Стоимость устройств в то время превышала четыреста тысяч гривен.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что экс-милиционер, находясь во временно оккупированном Донецке, через Интернет подыскивал покупателей е-ключей. На подконтрольной Украине территории он реализовывал товар через знакомых в Мариуполе.

Оперативники СБ Украины задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, когда он лично приехал в Мариуполь для продажи заказчикам двадцати е-ключей.

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По информации спецслужбы, бывший милиционер предоставил доступ к базам данных о владельцах автомобилей, об арестованных и находящихся в розыске транспортных средствах представителям террористов "ДНР".

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

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пароль поменять со времени окупации никто не догадался?
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как то для гаишника он комплекцией не очень подходит.у наших гаишников штаны по швам трещат и животы по асфальту волочатся.
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Не турбуйтеся, максимум отримає умовний термін, а може ще і орден отримає
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А такое объявление разве ЗАКОННО?? Закупаем макулатуру и архив. Дорого!!! - Сырьё / материалы Запорожье на Olx Закупаем архив предприятий,организаций,фирм и учебных заведений. Картон,книги,газеты-2,8 грн./кг. Архив(белые листы А-4) -3,5 грн./кг. Вывоз нашим транспортом с грузчиком от 30 кг. Электронные весы. Любая форма оплаты.
Ведь все архивы должны УНИЧТОЖАТЬСЯ а не СДАВАТЬСЯ.
ПОЧЕМУ именно АРХИВЫ ИНЕТЕРЕСУЮТ??
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Может компетентные органы заинтересуются "СОБИРАТЕЛЕМ" АРХИВОВ!
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Просто смешно. С автоматом на камеру в такой ситуации. МАЛАДЦЫ!!!! все ладошками хлоп-хлоп-хлоп .
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСБУ задержала в Мариуполе экс-милиционера за продажу е-ключей доступа к базам данных ГАИ. Оперативное ВИДЕО
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