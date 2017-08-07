 "Перед нами дагестанцы и россияне. Они и флаг свой не скрывают. Мы знаем, что это война с Россией", - бойцы ВСУ возле Авдеевки. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Військове телебачення України
, бойцы говорят, что успешно перекрывают все возможности для прохода диверсионных групп, поэтому главная проблема - это минометные обстрелы со стороны российских террористов.
"Особых изменений нет - ночью они активизируются. Днем немного тише. Штатная ситуация. Все как обычно... Это война. У нас российский агрессор. Никто этого не опровергает. Перед нами были дагестанцы и россияне. Они не скрывают своего флага. Все это прекрасно знают", - говорит один из бойцов о ситуации возле Авдеевки. Читайте также: За минувшие сутки враг 21 раз нарушил перемирие, применяя минометы, гранатометы и вооружение БМП, - штаб АТО
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Манку́рт - согласно роману Чингиза Айтматова «Буранный полустанок» («И дольше века длится день»), взятый в плен человек, превращённый в бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни[1][2].
В переносном смысле слово «манкурт» употребляется для обозначения человека, потерявшего связь со своими историческими, национальными корнями, забывшего о своём родстве. В этом значении слово «манкурт» стало нарицательным[3] и уже используется в публицистике[4]. В русском языке появились неологизмы «манкуртизм»[5], «манкуртизация», «деманкуртизация».
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- "Мир праху твоему, Россия",
Ну а по-нашему - Мокша!
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- может нашим солдатам тоже разьехаться по отпускам?
а ви говорите война
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заявив кацапський політлог - ..Александр Казаков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что, скорее всего, этот обстрел(під Мфріуполем) не был случайным..
чи був таций обстрі ?
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