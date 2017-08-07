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 Политика Украины, Общество
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 "Перед нами дагестанцы и россияне. Они и флаг свой не скрывают. Мы знаем, что это война с Россией", - бойцы ВСУ возле Авдеевки. ВИДЕО

Украинские бойцы возле Авдеевки противостоят российским и дагестанским наемникам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, бойцы говорят, что успешно перекрывают все возможности для прохода диверсионных групп, поэтому главная проблема - это минометные обстрелы со стороны российских террористов.

"Особых изменений нет - ночью они активизируются. Днем немного тише. Штатная ситуация. Все как обычно... Это война. У нас российский агрессор. Никто этого не опровергает. Перед нами были дагестанцы и россияне. Они не скрывают своего флага. Все это прекрасно знают", - говорит один из бойцов о ситуации возле Авдеевки.

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Так там что семейные пары воюют? Дагестанцы-мужья со своими русскими жёнами?
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Ну да. Даги с собой свой гарем роисян возят.
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Ребята удачи Вам там на фронте. Вы защитники Украины.
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москали и их манкурты, в общем-то, но в любом случае это стадо безыдейных зверушек при кремлевском-альфа козле
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Дагів в полон не брати. А якщо, то відрізати яйця і відпускати. Нехай самі вішаються
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что такое манкурты?? откуда у вас это слово??
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я, если вы не будете против, на википедию в данном случае сошлюсь, это как мне представляется вполне уместно в случае выяснения смысла ставших нарицательными слов

Манку́рт - согласно роману Чингиза Айтматова «Буранный полустанок» («И дольше века длится день»), взятый в плен человек, превращённый в бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни[1][2].
В переносном смысле слово «манкурт» употребляется для обозначения человека, потерявшего связь со своими историческими, национальными корнями, забывшего о своём родстве. В этом значении слово «манкурт» стало нарицательным[3] и уже используется в публицистике[4]. В русском языке появились неологизмы «манкуртизм»[5], «манкуртизация», «деманкуртизация».
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просто меня удивляет когда украинцы часто произносят это слово в цензоре, это вообще тюркское слово... и очень древнее слово его даже казахи не все знают
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Жужани (была такая народность) придумали или переняли от неизвестного нам народа особый эффективнейший способ закабаления людей, при котором и сохраняются рабы, а сам факт восстаний становится даже в принципе невозможным. Этот способ состоял в том, чтобы сделать из покорённых народов манкуртов (производное от «мун», т. е. становиться слабоумным, выжить из ума и «курт» - червь, насекомое) . Как же человек становился манкуртом? Жужане «исключительно жестоко обращались с пленными воинами. При случае они продавали их в рабство в соседние края, и это считалось счастливым исходом для пленного, ибо проданный раб рано или поздно мог бежать на родину. Чудовищная участь ждала тех, кого жуаньжуаны оставляли у себя в рабстве. Они уничтожали память раба страшной пыткой - надеванием на голову жертвы шири. Обычно эта участь постигала молодых парней, захваченных в боях. Сначала им начисто обривали головы, тщательно выскабливали каждую волосинку под корень. К тому времени, когда заканчивалось бритье головы, опытные убойщики-жуаньжуаны забивали поблизости матерого верблюда. Освежевывая верблюжью шкуру, первым долгом отделяли ее наиболее тяжелую, плотную выйную часть. Поделив выю на куски, ее тут же в парном виде напяливали на обритые головы пленных вмиг прилипающими пластырями - наподобие современных плавательных шапочек. Это и означало надеть шири. Тот, кто подвергался такой процедуре, либо умирал, не выдержав пытки, либо лишался на всю жизнь памяти, превращался в манкурта - раба, не помнящего своего прошлого. Выйной шкуры одного верблюда хватало на пять-шесть шири. После надевания шири каждого обреченного заковывали деревянной шейной колодой, чтобы испытуемый не мог прикоснуться головой к земле. В этом виде их отвозили подальше от людных мест, чтобы не доносились понапрасну их душераздирающие крики, и бросали там в открытом поле, со связанными руками и ногами, на солнцепеке, без воды и без пищи. Пытка длилась несколько суток. Лишь усиленные дозоры стерегли в определенных местах подходы на тот случай, если соплеменники плененных попытались бы выручить их, пока они живы. Но такие попытки предпринимались крайне редко, ибо в открытой степи всегда заметны любые передвижения. И если впоследствии доходил слух, что такой-то превращен жуаньжуанами в манкурта, то даже самые близкие люди не стремились спасти или выкупить его, ибо это значило вернуть себе чучело прежнего человека. Брошенные в поле на мучительную пытку в большинстве своем погибали под сарозекским солнцем. В живых оставались один или два манкурта из пяти-шести. Погибали они не от голода и даже не от жажды, а от невыносимых, нечеловеческих мук, причиняемых усыхающей, сжимающейся на голове сыромятной верблюжьей кожей. Неумолимо сокращаясь под лучами палящего солнца, шири стискивало, сжимало бритую голову раба подобно железному обручу. Уже на вторые сутки начинали прорастать обритые волосы мучеников. Жесткие и прямые азиатские волосы иной раз врастали в сыромятную кожу, в большинстве случаев, не находя выхода, волосы загибались и снова уходили концами в кожу головы, причиняя еще большие страдания. Последние испытания сопровождались полным помутнением рассудка. Лишь на пятые сутки жуаньжуаны приходили проверить, выжил ли кто из пленных. Если заставали в живых хотя бы одного из замученных, то считалось, что цель достигнута. Такого поили водой, освобождали от оков и со временем возвращали ему силу, поднимали на ноги. Это и был раб-манкурт, насильно лишенный памяти и потому весьма ценный, стоивший десяти здоровых невольников. Существовало даже правило - в случае убийства раба-манкурта в междоусобных столкновениях выкуп за такой ущерб устанавливался в три раза выше, чем за жизнь свободного соплеменника. Манкурт не знал, кто он, откуда родом-племенем, не ведал своего имени, не помнил детства, отца и матери - одним словом, манкурт не осознавал себя человеческим существом. Лишенный понимания собственного "я", манкурт с хозяйственной точки зрения обладал целым рядом преимуществ. Он был равнозначен бессловесной твари и потому абсолютно покорен и безопасен. Он никогда не помышлял о бегстве. Для любого рабовладельца самое страшное - восстание раба. Каждый раб потенциально мятежник. Манкурт был единственным в своем роде исключением - ему в корне чужды были побуждения к бунту, неповиновению. Он не ведал таких страстей. И поэтому не было необходимости стеречь его, держать охрану и тем более подозревать в тайных замыслах. Манкурт, как собака, признавал только своих хозяев. С другими он не вступал в общение. Все его помыслы сводились к утолению чрева. Других забот он не знал. Зато порученное дело исполнял слепо, усердно, неуклонно. Манкуртов обычно заставляли делать наиболее грязную, тяжкую работу или же приставляли их к самым нудным, тягостным занятиям, требующим тупого терпения. Только манкурт мог выдерживать в одиночестве бесконечную глушь и безлюдье сарозеков, находясь неотлучно при отгонном верблюжьем стаде. Он один на таком удалении заменял множество работников. Надо было всего-то снабжать его пищей - и тогда он бессменно пребывал при деле зимой и летом, не тяготясь одичанием и не сетуя на лишения. Повеление хозяина для манкурта было превыше всего. Для себя же, кроме еды и обносков, чтобы только не замерзнуть в степи, он ничего не требовал... Куда легче снять пленному голову или причинить любой другой вред для устрашения духа, нежели отбить человеку память, разрушить в нем разум, вырвать корни того, что пребывает с человеком до последнего вздоха, оставаясь его единственным обретением, уходящим вместе с ним и недоступным для других. Но кочевые жуаньжуаны, вынесшие из своей кромешной истории самый жестокий вид варварства, посягнули и на эту сокровенную суть человека. Они нашли способ отнимать у рабов их живую память, нанося тем самым человеческой натуре самое тяжкое из всех мыслимых и немыслимых злодеяний.
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Украина - настоящая Киевская Русь, з власною співучою українською мовою! А дикари знай свою место!
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Статья для Петренко, Сидоровых, не покладая рук пишущих на форуме о гражданской войне в Украине. Причем пишущих под украинским флажком.
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И на обломках Мавзолея Напишет украинец не спеша
- "Мир праху твоему, Россия",
Ну а по-нашему - Мокша!

"Перед нами дагестанцы и россияне. Они и флаг свой не скрывают. Мы знаем, что это война с Россией", - бойцы ВСУ возле Авдеевки - Цензор.НЕТ 7878
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нужно спрашивать не бойцов, а Туку или Муженко - оба государственных мужа утверждали, что никаких хуйловцев на Донбассе нет. Тем более на их высеры и кацапы ссылаются непрерывно. А флаг - то такое, его можно и "в военторге купить".
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14 июля 2017 года народные депутаты закрыли очередную сессию и будут отдыхать до 5 сентября.

- может нашим солдатам тоже разьехаться по отпускам?
а ви говорите война

"Перед нами дагестанцы и россияне. Они и флаг свой не скрывают. Мы знаем, что это война с Россией", - бойцы ВСУ возле Авдеевки - Цензор.НЕТ 6567

"Перед нами дагестанцы и россияне. Они и флаг свой не скрывают. Мы знаем, что это война с Россией", - бойцы ВСУ возле Авдеевки - Цензор.НЕТ 5338
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Перемови з рашкою ні до чого не приведуть, вони розуміють тільки силу. Постачання амеріканської зброї до України допоможе навести лад на сході країни.
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Очень важно для нас знать на сколько меньше оккупантов выехало в % и численном соотношении. А все остальное, это так - фон. Мне абсолютно безразлично какой оккупант национальности, хоть "нанайские мальчики" - главное чтобы они здесь умерли. Причина может быть любая - от пули до паленой водки.
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НБ))) Ну для того что наёмники разной национальности подыхали В Украине, нужно для начало хотя бы "пецы" разрешить убивать наемников!
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теперь и плечевая работа не для тебя,не тот ГОСТ
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по рубайте там всех дагеров и парашенцев, что бы они там и остались
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Интересно, когда Рашка схлопнется, то куда подадутся все эти кадыровцы и даги - кремлевские холуи? Дома их ждет секир башка.
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В ад к своим бохам, членину, сралину, и хутину...
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Что случилось с гордым кавказским духом? Как унижен этот гостеприимный народ, гордившийся своей свободой и независимостью .Как презрели бы их предки ,воевавшие против кацапни сотни лет. А теперь,эти горные макаки,"дорожившие своей независимостью",сами, с кацапурами полезли отнимать свободу у других.Мало того ,что, перед кацапами теперь танцуют лезгинку, так и сознательно отдают себя на "шашлык".
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"Хочу напомнить слова главы ДНР (Александра) Захарченко, которого журналисты спросили, какой смысл в этих атаках (украинской стороны - ред.), которые, как заранее ясно, все равно будут отбиты, а нападающая сторона - украинская - понесет потери. И тот сказал, что один из смыслов - в "утилизации" ультранационалистов, "ультранаци", с которыми Киев тоже не знает, что делать..
заявив кацапський політлог - ..Александр Казаков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что, скорее всего, этот обстрел(під Мфріуполем) не был случайным..
чи був таций обстрі ?
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Благословляю українських воїнів на винищення кацасько-путлєровських оккупантів.
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кавказцы не воины, они сильны толька против слабых, женщин и детей
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Перед нами дагестанцы и россияне. Они и флаг свой не скрывают. Мы знаем, что это война с Россией", - бойцы ВСУ возле Авдеевки. ВИДЕО
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