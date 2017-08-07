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 ДТП в Ривном: патрульные эвакуировали участников аварии и потушили воспламенившийся автомобиль за считанные секунды. ВИДЕО камер наблюдения

Ривненские патрульные, ставшие очевидцами ДТП, за считанные секунды эвакуировали участников ДТП и потушили пламя на загоревшемся автомобиле.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, инцидент произошел 3 августа на перекрестке улиц Чорновола и Дачной.

На записи камер наблюдения видно, как водитель автомобиля Опель выезжает на перекресток и сталкивается с автомобилем Рено. После столкновения из Опеля начал идти дым.

Патрульные, находившиеся на месте инцидента, бросились на помощь и помогли водителям и пассажирам обеих автомобилей покинуть салоны. Среди пассажиров были несовершеннолетние дети.


Позже оказалось, что водитель автомобиля Опель выехал на перекресток на красный сигнал светофора. За рулем Рено находилась 28-летняя женщина.

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А чого поліціянти проблискові маячки не своїй машині вимкнули? Шо б ще аварія трапилась?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияДТП в Ривном: патрульные эвакуировали участников аварии и потушили воспламенившийся автомобиль за считанные секунды. ВИДЕО камер наблюдения
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