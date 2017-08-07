 ДТП в Ривном: патрульные эвакуировали участников аварии и потушили воспламенившийся автомобиль за считанные секунды. ВИДЕО камер наблюдения

На записи камер наблюдения видно, как водитель автомобиля Опель выезжает на перекресток и сталкивается с автомобилем Рено. После столкновения из Опеля начал идти дым.
Патрульные, находившиеся на месте инцидента, бросились на помощь и помогли водителям и пассажирам обеих автомобилей покинуть салоны. Среди пассажиров были несовершеннолетние дети.
Позже оказалось, что водитель автомобиля Опель выехал на перекресток на красный сигнал светофора. За рулем Рено находилась 28-летняя женщина.
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