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 Политика Украины, Экономика
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 Два миллиона семей получат монетизацию субсидий до сентября, - Розенко. ВИДЕО

Решение Кабинета Министров о монетизации неиспользованных субсидий станет для людей стимулом более экономно использовать энергоресурсы в дальнейшем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Вице-премьер-министра Павла Розенко, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

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"В этом году мы действительно ввели такой эксперимент, что все, кто в отопительный сезон 2016-2017 годов экономно использовал газ и электроэнергию и накопил определенный ресурс субсидий, в этом году получат монетизированную компенсацию", - сказал он.

"Как мы и обещали, два миллиона украинских семей уже включены в списки тех людей, кто получит этот бонус от государства. И таким образом мы говорим о том, что, уважаемые друзья, следующий сезон у вас есть больше возможностей подумать об энергосбережении, и в следующем году эта сумма компенсации может еще увеличиться", - отметил Вице-премьер-министр.

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"Идея о частичной монетизации субсидий - это шаг, который должен показать, что в том числе те люди, которые получают субсидии, имеют возможность и должны иметь стимул для того, чтобы экономно использовать энергоносители, прежде всего газ и электроэнергию", - подчеркнул Розенко.

Он признал, что процесс монетизации происходит непросто, ведь "это первый опыт в этом направлении".

"Но я убежден, что все органы власти справятся с задачей и к 1 сентября все 2 млн семей, которые имеют право на монетизированную выплату, эти средства получат", - отметил Розенко.

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не надо брехать, наоборот поснимали субсидии с двух миллионов за долги , полный провал всего в Украине при этой власти - экономики нет, доходы падают, перспектив никаких
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Вали нах.. за поребрик. Там є економіка, зростають доходи і безліч перспектив на будівництві півнів із лайна..
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ща кацаПсинскае быдло вам расскажет о монитизации льогот на РАБссии от бывшего посла РАБссии в Украине Зурабова...
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самым крутым рехВОРматором с 1917 года был Николай Рыжков,бывший премьер сссра дохлого.в 1989 году остановил забастовку шахтёров летом тем, что назначил доплату за работу в ночное время... рабы поверили
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«История России - это история рабства без сопротивления, где нет места раскаянию и милосердию, а есть только слепая уверенность в своём особом пути и насилие, как главная скрепа всего.»


«Власть тут от бога, она безусловна, вызывает трепет, преклонение и при виде всякого высокого чина ничего кроме дрожи и подхалимства в душе российского человека не возникает. Рабы не устраивают революции. Рабы могут взбунтоваться и на коленях перед барским домом потребовать повышение пайка. И никогда при этом не упоминается царь - он вне оценок, только местный чиновник и то по имени отчеству, с почтением.»


Александр Тверской, российский блогер.
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Спочатку довели народ до зубожіння, а потім кидають копійки і видають це за Божу благодать.
Не лукавте і не будуть люди знущатися над вашим понівеченим трупом в крутій розбитій тачці.
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не така уже і погана ідея з субсидіями .Я особисто вже 2 зими за газ не платив і копійки. Маю утеплений дім .плюс економний котел .плюс субсидія.зараз отримаю від держави щей монетизацію.
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в Краснодаре крутая пенсия.Звоню по скайпу говорю ,Дарья Дмитревна,сколько получаете пенсии? 7 144,а услуги ЖКХ сколько платить?.6 020 за 2 комнатную.
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Субсидії - це метод розбазарювання бюджетних коштів. Серед тих хто отримує субсидії є багато осіб, яким вони не потрібні і не повинні надаватись. З приватизованих квартир, де є частка 2-3-4 осіб, виписуються всі, а старенькі бабусі та матусі пишуть заяву і отримують субсидію на всю квартиру. Чесний громадянин чомусь платить за себе і за "того парня". БАРДАК!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДва миллиона семей получат монетизацию субсидий до сентября, - Розенко. ВИДЕО
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