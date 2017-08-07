 Два миллиона семей получат монетизацию субсидий до сентября, - Розенко. ВИДЕО

"В этом году мы действительно ввели такой эксперимент, что все, кто в отопительный сезон 2016-2017 годов экономно использовал газ и электроэнергию и накопил определенный ресурс субсидий, в этом году получат монетизированную компенсацию", - сказал он.
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"Как мы и обещали, два миллиона украинских семей уже включены в списки тех людей, кто получит этот бонус от государства. И таким образом мы говорим о том, что, уважаемые друзья, следующий сезон у вас есть больше возможностей подумать об энергосбережении, и в следующем году эта сумма компенсации может еще увеличиться", - отметил Вице-премьер-министр.
"Идея о частичной монетизации субсидий - это шаг, который должен показать, что в том числе те люди, которые получают субсидии, имеют возможность и должны иметь стимул для того, чтобы экономно использовать энергоносители, прежде всего газ и электроэнергию", - подчеркнул Розенко.
Он признал, что процесс монетизации происходит непросто, ведь "это первый опыт в этом направлении".
"Но я убежден, что все органы власти справятся с задачей и к 1 сентября все 2 млн семей, которые имеют право на монетизированную выплату, эти средства получат", - отметил Розенко.
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«Власть тут от бога, она безусловна, вызывает трепет, преклонение и при виде всякого высокого чина ничего кроме дрожи и подхалимства в душе российского человека не возникает. Рабы не устраивают революции. Рабы могут взбунтоваться и на коленях перед барским домом потребовать повышение пайка. И никогда при этом не упоминается царь - он вне оценок, только местный чиновник и то по имени отчеству, с почтением.»
Александр Тверской, российский блогер.
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Не лукавте і не будуть люди знущатися над вашим понівеченим трупом в крутій розбитій тачці.
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