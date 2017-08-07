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 Политика Украины, Общество
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 "На моих глазах погибла девочка. Санинструктор. Малюсенькая. Ее разорвало пополам", - премьера первого фильма об участии женщин в войне на Донбассе состоится в октябре. ВИДЕО

В Украине проходят съемки первого документального фильма об участии женщин в войне на востоке Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, лента получила название "Невидимий батальйон". В основе фильма - шесть историй героинь, принимавших участие в боевых действиях, рассказанные
женщинами-режиссерами - Светланой Лищинской, Алиной Горловой и Ириной Цилык.

Проект реализовывается ОО "Институт гендерных программ" при поддержке агенства США по международному развитию.

Премьера фильма запланирована на 14 октября 2017 года.

На странице проекта в сети опубликован фрагмент фильма.

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Будьте ви прокляті, кацапи, разом з вашими колаборантами.
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не так страшны кацапы, как местные питарасы при власти
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Уже прокляты.И будут проклинаемы еще очень долго.А только им это по-фиг.Они людоеды.
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когда такое видишь.. или даже читаешь, а потом в новостной ленте - "суд отказал в аресте/задержании депутата/коррупционера/средств", понимаешь, что только Суд Линча сможет объяснить всем этим зажравшимся депутатам, прокурорам, судья и прочей власти банальные вещи.
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Подібні фільми мають бути обов'язковими до перегляду. Люди повинні знати не тільки про події в зоні АТО, перемоги,а й про біль та сум своїх захисників,які несуть тягар війни за нас всіх...
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Противостояние на Донбассе - это не внутриполитический конфликт, а прямая интервенция страны-агрессора России,- министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
Противостояние на Донбассе - это не внутриполитический конфликт, а прямая интервенция страны-агрессора России,точно так же как и ситуация с Крымом, который впоследствии был аннексирован.
Об этом министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в интервью РИА Новости.
"Давайте начнем с того, что определим проблемы. Нет никакого украинского кризиса, есть агрессия России против Украины. Россия направила свои войска, чтобы захватить Крым, Россия инициировала "восстание" на Донбассе", - сказал польский министр.
Ващиковский подчеркнул, что все знают о том, что это противостояние между Россией и Украиной, а не внутренний конфликт."Это не проблема для Польши, это проблема для международного сообщества, что РФ нарушила международное право и двусторонние законодательные акты между РФ и Украиной. И нам нужно признать эти факты", - добавил Ващиковский.https://www.obozrevatel.com/politics/nikakogo-krizisa-net-polsha-pryamo-ukazala-na-agressiyu-rossii-v-ukraine.htm
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война, сука, будь ты проклята. будьте прокляты все, кто не понимает что война уже в нашей жизни.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"На моих глазах погибла девочка. Санинструктор. Малюсенькая. Ее разорвало пополам", - премьера первого фильма об участии женщин в войне на Донбассе состоится в октябре. ВИДЕО
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