 "На моих глазах погибла девочка. Санинструктор. Малюсенькая. Ее разорвало пополам", - премьера первого фильма об участии женщин в войне на Донбассе состоится в октябре. ВИДЕО

женщинами-режиссерами - Светланой Лищинской, Алиной Горловой и Ириной Цилык.
Проект реализовывается ОО "Институт гендерных программ" при поддержке агенства США по международному развитию.
Премьера фильма запланирована на 14 октября 2017 года.
На странице проекта в сети опубликован фрагмент фильма.
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Противостояние на Донбассе - это не внутриполитический конфликт, а прямая интервенция страны-агрессора России,точно так же как и ситуация с Крымом, который впоследствии был аннексирован.
Об этом министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в интервью РИА Новости.
"Давайте начнем с того, что определим проблемы. Нет никакого украинского кризиса, есть агрессия России против Украины. Россия направила свои войска, чтобы захватить Крым, Россия инициировала "восстание" на Донбассе", - сказал польский министр.
Ващиковский подчеркнул, что все знают о том, что это противостояние между Россией и Украиной, а не внутренний конфликт."Это не проблема для Польши, это проблема для международного сообщества, что РФ нарушила международное право и двусторонние законодательные акты между РФ и Украиной. И нам нужно признать эти факты", - добавил Ващиковский.https://www.obozrevatel.com/politics/nikakogo-krizisa-net-polsha-pryamo-ukazala-na-agressiyu-rossii-v-ukraine.htm
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