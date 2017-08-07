EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество, Шоу-бизнес
  3969  39
Все про:Венгрия (436) фестиваль (275) Черниговщина (521) безвизовый режим (1321) бабушки (14)

 "Хорошо там было. Как дома на печке. Очень понравилось", - ставшие знаменитыми черниговские бабушки вернулись из Венгрии. ВИДЕО

Знаменитые черниговские бабушки вернулись домой с фестиваля в Венгрии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, выйдя в зал ожидания аэропорта, бабушки снова показали свое умение петь. В коротком интервью они рассказали о своих положительных впечатлениях от пребывания за границей.

"Хорошо там было. Как дома на печке. Очень понравилось", - рассказали они.
Загрузка видео...
Напомним, что фотографии пенсионерок в сельских платках в аэропорту "Борисполь" собрали сотни комментариев. Сами они летели в Венгрию на фольклорный фестиваль. Но украинские пользователи соцсетей шутили, что пенсионерки поехали по рассаду или продукты, мол, там дешевле, а еще писали, что это последствия "животворящего безвиза"

Смотрите также: "Вот что безвиз животворящий делает": фотография украинских бабушек в "Борисполе" стала хитом в соцсетях. ФОТО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чернігівщина - співочий край! Здоров'я бабусям та багато років творчої діяльності!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А донецким бабушкам больше нравится в подвалах сидеть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
зато как покуражились -на танки кидались...маразматички тупорылые
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
уточняем, на танки ВСУ, на кацапские сцыкотно, раскатают по тракам, как санкционных гусей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацапские танки они еще и целовали. где-то фото по инету гуляло, с морячком на пару.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
одни в Донецке уже попытались бунтовать, собрали людей, вышли на площадь- пришли их хозяева, пустили пару очередей из АК над их головами- и они сразу же пошли назад работать)
Мне кажется им просто нравится такое к себе отношение)) Мы просто не правильно к ним относились, когда они пищали "Услышьте Донбасс"- это означало, "поунижайте Донбасс"
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
цена авиабилета от 3-х тысяч в одну сторону. мне вот интересно, кто заказал и оплатил этот пиар?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
парашенка?)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
не знаю. потому и спросил, что интересно.
все как-то на показ организовано. в духе того самого популизма, о котором так любят барыженко и гнойсман рассказывать. ведь сами эти бабульки явно не могут оплатить своими копеечными пенсиями ни перелет, ни проживание.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я гуглом пользоваться умею. но кто все это оплачивает - нигде ни слова. поэтому меня и заинтересовало, кто спонсор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не все сообщения в гугле одинаковы...именно в этом возможный намек
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
намек - это намек. а реальность - это реальность. если это выступление оплатила Венгрия, то тут обмен культурными ценностями, а если барыженко и компания - это галимый пиар. даже скорее насмешка, потому как эти бабушки (ка и практически все пенсионеры Украины) никогда не смогут себе позволить подобный вояж, несмотря ни на какой безвиз.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какое вам дело,кто оплатил.Обязательно надо всё опошлить?Эти бабушки показывают нашу национальную культуру европейцам.Они уже сделали для Украины больше,чем мы все,вместе взятые,пишущие здесь.
Если уж так хочеться про "кто оплатил" повозмущаться,то обьектов море,хоть Ляшко с его вояжами,хоть любой депутат.Этих не жалко,пишите о них что хотите.А от бабушек отстаньте
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так кацапов штырит от таких новостей , вот и вопросики дебильные задают ! Ну чертяки рашинские , будьте вы прокляты ! Любую новость об украинцах пытаются изгавнявить !
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЛЮБОПЫТСТВО - не порок, но признак плохого воспитания !
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Почему нет видео как они выступали в Венгрии.
Но зато есть видео как кабанчик летает домой на сушке за народные деньги
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Неправда. Видео с их выступлением есть на You Tube и Facebook. Они исполняют песню "На городі верба". Просто вы видите то, что хотите видеть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хорошо бы не только ручную кладь, но и багаж показать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Действительно, почему не сделали репортаж о поездке бабушек в Венгрию?!
Они живое напоминание, что украинской культуре много лет!!!
Поют здорово ! Напомнило мультик "жил-был пёс"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Слава Украине", Вы угадали... Одна из песен в мультфильме "Жил-был пёс" - из их репертуара и в их исполнении...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не они.
из вики В мультфильме звучат украинские народные песни «Ой там на горі» и «Та косив батько, косив я» в исполнении фольклорного ансамбля «Древо» из села Крячковка Пирятинского района Полтавской области
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какой талантливый украинский народ, простые не имеющие музыкального образования бабулечки, а вы послушайте их многоголосье !
Чудесно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что,"cimbiter", как говорят в Украине: "Учту святкову не розжену, то хоч у борщ плюну..."?. Люди поехали НА ФЕСТВАЛЬ фольклора, то есть самодеятельного народного творчества!!! Судя по Вашему флажку, представлять за рубежом Вашу страну, зарабатывать для ВАШЕЙ страны авторитет в области культуры... А КТО, и ЗАЧЕМ оплатил - дело "конспирологов". Если вы оттуда, займитесь лучше убийством Кеннеди... Пользы больше будет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы не правы. Такая новость и без "зрады", не порядок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Верно ! Зрадофилы до утра не успокоятся , а может и голой об стенку будут биться
 показать весь комментарий
Ответить
 
У фондах ЮНЕСКО 15, 6 тисяч українських пісень. Ми далеко обігнали всі інші європейські країни.(На другому місці Італія - 8 тис.). Це наше колосальне духовне багатство, яким українці можуть користуватись століттями. Дуже соромно, коли поляки співають українські пісні, а українці не знають слова. Шкода, що люди перестали співати на весіллях, на днях народження, адже ми тут найкращі і можемо задавати тренд усьому світові. Різноголосся чернігівських бабусь вражає. Супер. Здоров"я Вам і гарних онуків !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Внизу цієї сторінки зразок заробляння грошей Цензором за принципом "гроші не пахнуть"!
Ну і що, що рекламуємо москальські пропозиції?
Паршивенкові можна, а нам ні??

 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
толку от этого никакого, как 200 лет назад пели так и поют, а должны были уже жить как немцы или канадцы
 показать весь комментарий
Ответить
 
Напевно там були безкоштовні туалети, ну а за стоянку вони, звісно, не платили
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоОбщество"Хорошо там было. Как дома на печке. Очень понравилось", - ставшие знаменитыми черниговские бабушки вернулись из Венгрии. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти