 "Хорошо там было. Как дома на печке. Очень понравилось", - ставшие знаменитыми черниговские бабушки вернулись из Венгрии. ВИДЕО

"Хорошо там было. Как дома на печке. Очень понравилось", - рассказали они.
Напомним, что фотографии пенсионерок в сельских платках в аэропорту "Борисполь" собрали сотни комментариев. Сами они летели в Венгрию на фольклорный фестиваль. Но украинские пользователи соцсетей шутили, что пенсионерки поехали по рассаду или продукты, мол, там дешевле, а еще писали, что это последствия "животворящего безвиза"
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Мне кажется им просто нравится такое к себе отношение)) Мы просто не правильно к ним относились, когда они пищали "Услышьте Донбасс"- это означало, "поунижайте Донбасс"
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все как-то на показ организовано. в духе того самого популизма, о котором так любят барыженко и гнойсман рассказывать. ведь сами эти бабульки явно не могут оплатить своими копеечными пенсиями ни перелет, ни проживание.
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Если уж так хочеться про "кто оплатил" повозмущаться,то обьектов море,хоть Ляшко с его вояжами,хоть любой депутат.Этих не жалко,пишите о них что хотите.А от бабушек отстаньте
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Но зато есть видео как кабанчик летает домой на сушке за народные деньги
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Они живое напоминание, что украинской культуре много лет!!!
Поют здорово ! Напомнило мультик "жил-был пёс"
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из вики В мультфильме звучат украинские народные песни «Ой там на горі» и «Та косив батько, косив я» в исполнении фольклорного ансамбля «Древо» из села Крячковка Пирятинского района Полтавской области
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Чудесно!
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Ну і що, що рекламуємо москальські пропозиції?
Паршивенкові можна, а нам ні??
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понабирали извращенцев ужас!
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