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 Неизвестные совершили вооруженное нападение на автомобиль на трассе под Николаевом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На трассе под Николаевом неизвестные напали с ножом и травматическим оружием на автомобиль, водитель и пассажир с травмами доставлены в больницу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-портал "0512".

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"Автомобиль ехал в Николаев. В районе загородного комплекса "Балдино" водитель заметил, что два неизвестных парня вышли на трассу, перекрыли дорогу и пытались броситься под машину. Автомобиль остановился, водитель вышел и сделал замечание, по его словам, пьяным и неадекватным парням. В это время один из них достал нож и нанес несколько ударов водителю", - сообщает интернет-портал.

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Неизвестные совершили вооруженное нападение на автомобиль на трассе под Николаевом 02

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Неизвестные совершили вооруженное нападение на автомобиль на трассе под Николаевом 03

Неизвестные совершили вооруженное нападение на автомобиль на трассе под Николаевом 04

Неизвестные совершили вооруженное нападение на автомобиль на трассе под Николаевом 05

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На помощь пострадавшему выбежал пассажир автомобиля. Второй парень при этом достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз в пассажира, а потом и в водителя. После этого нападавшие убежали в сторону Одессы через поле. Им удалось скрыться до приезда полиции.



Пострадавшие получили травмы неизвестной степени тяжести, их доставили в больницу скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работает полиция, ведутся поиски злоумышленников.
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Надо запретить ношение оружия и ножей тоже.
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Это очень поможет от бухих отморозков. Ага.
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Проблема в том, что когда у КАЖДОГО вменяемого будет ствол, то никто просто так под машину не кинеться и доставать резинострел не будет!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНеизвестные совершили вооруженное нападение на автомобиль на трассе под Николаевом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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