 Неизвестные совершили вооруженное нападение на автомобиль на трассе под Николаевом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-портал "0512".
"Автомобиль ехал в Николаев. В районе загородного комплекса "Балдино" водитель заметил, что два неизвестных парня вышли на трассу, перекрыли дорогу и пытались броситься под машину. Автомобиль остановился, водитель вышел и сделал замечание, по его словам, пьяным и неадекватным парням. В это время один из них достал нож и нанес несколько ударов водителю", - сообщает интернет-портал.
На помощь пострадавшему выбежал пассажир автомобиля. Второй парень при этом достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз в пассажира, а потом и в водителя. После этого нападавшие убежали в сторону Одессы через поле. Им удалось скрыться до приезда полиции.
Пострадавшие получили травмы неизвестной степени тяжести, их доставили в больницу скорой медицинской помощи.
На месте происшествия работает полиция, ведутся поиски злоумышленников.
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