 Масштабные тренировки: более двухсот воинов 80-й бригады отработали десантирование. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", последний раз такая масштабная тренировка проводилась еще до начала войны на востоке страны.
"Прыжок это для десантника способ вступления в бой. Для этого мы тренируемся, отрабатываем прыжки. Во-первых постараться развернуться по ветру. Чтобы ветер вам в спину. Сгруппироваться, ноги вместе, все вместе и приготовиться к приземлению", - рассказывает военнослужащий 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Назар Качор, который выполнил свой 58-й прыжок с парашютом. По его словам, страха при прыжке давно нет, хотя каждый раз есть определенные особенности. Назар - старший в группе и проводит коллегам инструктаж.
"Во время ведения боевых действий десантники могут десантироваться в тыл врага вести свои боевые действия и поэтому действительно очень важно то, как ты правильно приземлишься, как ты быстро можешь освободиться от парашютно-десантной системы и насколько быстро десантник может приступить к бою", - говорит медик Татьяна Герасимчук.
Десантники отрабатывают прыжки с высоты 600 метров. На то, чтобы выполнить упражнение, есть лишь несколько минут в воздухе.
Тренировочные прыжки выполнили более двухсот военнослужащих.
"Навыки восстановлены и мы готовы работать дальше. Один из способов доставки в район выполнения боевой задачи - это парашютный способ и десантура. Сейчас мы этот вопрос отрабатываем - от времени взлета до момента вступления в бой это максимально минимальный срок", - рассказывает командир 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Шворак.
Впереди у десантников также тренировочные прыжки в полной амуниции и в ночное время.
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Советник Трампа рассказал о поставках оружия Украине.Информация о готовности Белого дома предоставить Украине летальное оружие обрела официальное подтверждение - об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер. Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что на территории Украины также могут быть размещены американские военные резервы.Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что вопрос о поставках Украине летального вооружения возник, поскольку для Белого дома важно повысить обороноспособность Киева.
«В интересы США входит повышение обороноспособности Украины для предотвращения вторжения на ее территорию. Для Вашингтона не важно, какая именно помощь будет оказана Киеву», - цитирует военного MSNBC.
Он также назвал Москву ответственной за дестабилизацию на Донбассе.
«Суть в том, какая форма поддержки нужна Украине, которая будет соответствовать нашим интересам и желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации», - заявил генерал.
Днем ранее Пентагон отправил в Белый дом официально оформленную рекомендацию предоставить вооруженным силам Украины переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin на $50 млн. Об этом сообщал NBC News со ссылкой на трех высокопоставленных американских чиновников.
По информации издания, сейчас власти США решают вопросы с тем, поставлять ли им оружие напрямую или через посредников, а также рассчитывают, смогут ли они обучать украинских военных обращению с Javelin.
«Это правильный ход, и я вижу, что к этой инициативе приложил руку министр обороны Мэттис», - поделился своим мнением бывший главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Он добавил, что данное вооружение способно сдерживать наступление российских террористов на позиции ВСУ на Донбассе.
«Это очень логичный и разумный шаг, который увеличит возможности сдерживания - он заставит российских агрессоров несколько раз подумать, прежде чем использования системы своего наступательного вооружения», - считает Ставридис.
Поставки ракетных комплексов в Украину могут сопровождаться приездом американских военных инструкторов.
24 июля спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер посетил Донбасс. «Оборонительное вооружение, которое позволило бы Украине защитить себя и, например, вывести танки, помогло бы остановить Россию, угрожающую Украине», - заявил он в ходе визита.
В июне этого года председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты Конгресса США Мэк Торнберри сообщил, что законопроект о выделении средств министерства обороны на следующий финансовый год будет содержать и пункт об оказании военной помощи Киеву.
Неделей ранее президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели переговоры в Вашингтоне, в ходе которых обсуждались пути предоставления оборонительного летального оружия для Украины.
Более того - в тот же день спикер ВРУ Андрей Парубий заявил, что в случае подписания с США соглашения по вопросам безопасности на территории Украины могут быть размещены американские военные резервы.
Он также указал, что практика подобных соглашений давно используется в США - такие документы подписаны с Японией, Австралией и Израилем. Парубий подчеркнул, что подписание соглашения дает приоритетное право на получение оборонительного летального оружия.
В мае 2017 года в США был одобрен проект федерального бюджета, в котором предусмотрена помощь Киеву, «включая военную подготовку, технику, летальное вооружение оборонного назначения, помощь в логистике».
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