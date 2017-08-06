 Врачам в Остре на Черниговщине три месяца не платят зарплаты: мать двоих детей объявила голодовку, - ТСН. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.
Мама двоих дошкольников Людмила Жир вышла на голодный протест, потому что с апреля она не получает заработную плату. Она работает бухгалтером в Остерской городской больнице на Черниговщине. С момента перехода медучреждения под опеку громады, зарплату медикам и персоналу перестали платить вообще. Огромные суммы задолжали за коммуналку, и энергетики уже грозят обесточить больницу, а персонал больше не верит обещаниям и увольняется.
Людмила Жир объявила голодовку, потому что с весны на зарплатную карточку получила только один платеж - 200 гривен.
"У меня уже есть предупреждение по отключению электроэнергии, долги за садик. Не могу оформить никакой социальной помощи, потому что у меня же типа есть эта виртуально начисленная зарплата. Я не буду есть, я пью только воду", - говорит женщина.
10 медиков уже написали заявления на увольнение, и это только за один месяц. Долг по зарплате вырос до 1,7 млн грн. Несколько месяцев не платили за воду и электроэнергию.
"Пришли вчера, до 8 числа должны нам отключить электроэнергию, и все... Больница перестает существовать полностью. Анастезиолог ушел, медсестры из терапевтического, неврологического - убежали работать в Киев", - говорит заместитель главного врача Остерской городской больницы Анатолий Минченко.
Людмилу поддерживали всей больницей. Потому что также не получают денег. Больница получает государственную дотацию, которая покрывает чуть больше половины фонда заработной платы. Остальное, а это еще около 300 тысяч гривен, должна финансировать местная громада. Или же отказаться от больницы. Местные чиновники уверяют, что это для них запредельная сумма. Свою же зарплату получают без задержек.
В хирургическом отделении больницы в прошлом году сделали ремонт: просторные палаты, почти везде металлопластиковые окна. Этой зимой местные чиновники предлагают этот корпус закрыть и не отапливать. Руководители больницы другого мнения - кирпичное ухоженное здание можно сдавать в аренду и на этом зарабатывать деньги на отопление и заработную плату.
"Или запустить какое-то отделение, хоспис. Чтобы задействовать эти корпуса. потому что сгниет. Только сделали в прошлом году здесь евроремонт", - говорит заместитель главного врача Остерской городской больницы Анатолий Минченко.
В райгосадминистрации видят только один выход - присоединить Остерскую к районной больнице. Но после того, как Людмила Жир объявила голодовку, в местном бюджете все же нашли немного денег и дали медикам зарплату за половину мая. Людмила временно прекратила свою акцию, но уверяет, если остальное в ближайшее время не выплатят, возобновит ее снова.
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UA Ринат Амедов
У меня жена медик уже больше 20 лет стаж, даже в самые тяжелые времена задержка по зарплате была максимум пол месяца, так всем медикам в Украине в одно время выплачивают
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Да,санитаркам всегда вовремя платили,....с врачами дело обстояло хуже
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Цю суму місто Остер не заробляє податками? А може конфіскувати та продати будинки, а ще київські квартири голови міста, його заступників, іншої місцевої мерзоти, які грабували і грабують, і суд вершать!? Тоді і остерській медицині цього вистачить на 50 років, і місцевій освіті.
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Врачи имеют особняки в 2-3 этажа и пару аптек в каждом городе,даже небольшом.Сказочники БЛИН.. вам бы так жить как доктора
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Чё,серьезно? У меня жена врач....щас схожу поинтересуюсь,где её аптеки и на каком узбережьи виллу от меня припрятала
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http://odessamedia.net/news/zavotdeleniem-odesskoi-oblastnoi-bolnici-zaderjan-na-vzyatke-foto/
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Де гроші - то питання до МІСЦЕВОЇ влади.
За яких голосували - тих і питайте.
Питайте з своїх "рідних" міських/районних депутатів, міських/сільських голів.
Продали голос за гречку - то їжте гречку й нічого не питайте, бо все інше гречкосії вкрали.
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