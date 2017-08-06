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Все про:задолженность (172) зарплата (1729) Черниговщина (519) врачи (590)

 Врачам в Остре на Черниговщине три месяца не платят зарплаты: мать двоих детей объявила голодовку, - ТСН. ВИДЕО

деньги зарплата

Врачам городской больницы города Остер (Черниговская область) три месяца не платят заработную плату.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Мама двоих дошкольников Людмила Жир вышла на голодный протест, потому что с апреля она не получает заработную плату. Она работает бухгалтером в Остерской городской больнице на Черниговщине. С момента перехода медучреждения под опеку громады, зарплату медикам и персоналу перестали платить вообще. Огромные суммы задолжали за коммуналку, и энергетики уже грозят обесточить больницу, а персонал больше не верит обещаниям и увольняется.

Людмила Жир объявила голодовку, потому что с весны на зарплатную карточку получила только один платеж - 200 гривен.

"У меня уже есть предупреждение по отключению электроэнергии, долги за садик. Не могу оформить никакой социальной помощи, потому что у меня же типа есть эта виртуально начисленная зарплата. Я не буду есть, я пью только воду", - говорит женщина.

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10 медиков уже написали заявления на увольнение, и это только за один месяц. Долг по зарплате вырос до 1,7 млн грн. Несколько месяцев не платили за воду и электроэнергию.

"Пришли вчера, до 8 числа должны нам отключить электроэнергию, и все... Больница перестает существовать полностью. Анастезиолог ушел, медсестры из терапевтического, неврологического - убежали работать в Киев", - говорит заместитель главного врача Остерской городской больницы Анатолий Минченко.

Людмилу поддерживали всей больницей. Потому что также не получают денег. Больница получает государственную дотацию, которая покрывает чуть больше половины фонда заработной платы. Остальное, а это еще около 300 тысяч гривен, должна финансировать местная громада. Или же отказаться от больницы. Местные чиновники уверяют, что это для них запредельная сумма. Свою же зарплату получают без задержек.

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В хирургическом отделении больницы в прошлом году сделали ремонт: просторные палаты, почти везде металлопластиковые окна. Этой зимой местные чиновники предлагают этот корпус закрыть и не отапливать. Руководители больницы другого мнения - кирпичное ухоженное здание можно сдавать в аренду и на этом зарабатывать деньги на отопление и заработную плату.

"Или запустить какое-то отделение, хоспис. Чтобы задействовать эти корпуса. потому что сгниет. Только сделали в прошлом году здесь евроремонт", - говорит заместитель главного врача Остерской городской больницы Анатолий Минченко.

В райгосадминистрации видят только один выход - присоединить Остерскую к районной больнице. Но после того, как Людмила Жир объявила голодовку, в местном бюджете все же нашли немного денег и дали медикам зарплату за половину мая. Людмила временно прекратила свою акцию, но уверяет, если остальное в ближайшее время не выплатят, возобновит ее снова.

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Ага помог, мальчика онкобольного в полицейского переодел, пропиарился, лучше бы с лечением ему помог.
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так питати треба не Вальцмана та Гройсмана, а місцевих керманичів де гроші з бюджету. Це ж ваше улюблене місцеве самоврядування. І раніше зарплата міських лікарень виплачувалася з міського бюджету.
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Если бюджетам маленьких городов, проблематично финансировать в полном объеме образование и медицину, не думаете ли Вы, что виноваты те, кто внедрил местное самоуправление в том виде, в котором оно существует?
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налетіли зрадофіли та ольгінці на новину як мухи на гімно
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И обломались, потому что не знали что в Украине программа местного самоуправления - на им тут быстро рога спилили.
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Черниговский типа губернатор кто?Гороно,районо где?Смотрящий кто? Мыкола Рудьковский?
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Ставленник Порошенка, аграрный магнат и латифундист Кулич. Только при чем тут он?
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Проблема там, где избиратель идиот - как будто они не знали что голосовали за ворюг в своих регионах...
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А разве в других регионах по другому? А в 2014 разве не большинство голосовало за Петю?
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Петя тогда был никем и админресурсом не владел. Голосовали люди.
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Как говорили ещё при совке - Лучше жопой у костёр,чем попасть служить в остёр...вот теперь маемо результат.....правда я туда в своё время попал,но не надолго
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Забастовки временны, уже начался отток медиков за границу, скоро люди сориентируются и поймут - нечего работать за нищенскую зарплату, большинство активных и что-то представляющих из себя выедут.
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А кто вас держит-у нас свободная страна ,вас никто не держит.Не нравится здесь то ищите где лучше.
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Он не начался, он в полном разгаре. Причем, валят хоть куда-нибудь, типа, врачи в средний медперсонал - лишь бы подальше от покращень и жизни по-новому. Кадров уже много где не хватает.
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Если есть районная поликлиника то зачем городская-надо экономно расходовать деньги . А при чем здесь уважаемый господин Гройсман ?
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Шахтёры Гуков-угля на РАБссии тоже без зарплаты голодают.Долг перевалил за 500 млн.Ржублясов.
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То хай те Гуково все мідним тазом вкриється , мені що до цього!!! )))
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Значит вы плохие родители если не смогли дать тоже самое своим детям.
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06.08.2017 21:00
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UA Ринат Амедов
У меня жена медик уже больше 20 лет стаж, даже в самые тяжелые времена задержка по зарплате была максимум пол месяца, так всем медикам в Украине в одно время выплачивают
=======
Да,санитаркам всегда вовремя платили,....с врачами дело обстояло хуже
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Хотя бы рошеновскими конфетами зарплату выдали. Неужели и конфет в стране нет?
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Врачи имеют особняки в 2-3 этажа и пару аптек в каждом городе,даже небольшом.Сказочники БЛИН.. вам бы так жить как доктора...
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Врачи да, а медсестры и санитарки это изгои, зарплата маленькая, требования высокие.
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все они на подсосе и в доле за МОЛЧАНИЕ что творится в больницах..Медицинская Мафия еще в ССРе была крутой.
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Ты с какой планеты, врачи никогда ни с кем неделятся, ты че с дуба упал.
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300 тис грн - це ледь більше, ніж 10 тисяч доларів. Зарплата двох американських трактористів...
Цю суму місто Остер не заробляє податками? А може конфіскувати та продати будинки, а ще київські квартири голови міста, його заступників, іншої місцевої мерзоти, які грабували і грабують, і суд вершать!? Тоді і остерській медицині цього вистачить на 50 років, і місцевій освіті.
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а тем временем шоколадный мудак летает на военном самолёте, ибо в стране уже нет проблем... осталось только пиариться в совковом стиле
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Один вылет - з/п врачей небольшой больницы
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UA Senator S 01a656ec
Врачи имеют особняки в 2-3 этажа и пару аптек в каждом городе,даже небольшом.Сказочники БЛИН.. вам бы так жить как доктора
=======
Чё,серьезно? У меня жена врач....щас схожу поинтересуюсь,где её аптеки и на каком узбережьи виллу от меня припрятала
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Пока ты на работе, она на вилле с голубым бассейном куражится, да тумаки слугам раздает
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Что ,расстрелы и голодомор ? Так это в 30-х а сейчас кто вам мешает работать и заводить много детей в свободной стране?
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Леня . иди людям скажи такое...будэш маты сыне око и кэпськый настрий.
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Вопрос риторический, мешает война, развязанная сами знаете кем.
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Невьіплата зарплатьі по закону - статья. Больница на балансе мера, то привлекайте его к ответственности.
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Тьі говорил не писать тебе, вот и не лезь,, подкацапник.
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Проблема украинцев заключается в том, что они голосуют за воров, при этом отменно понимая кому конкретно отдают голос. В хорошо развитых странах, люди голосуют в основном за бизнесменов. В Украине, повсюду ходит придуманный ворами миф, что голосовать нужно не за успешного предпринимателя, а за вора который уже наворовался. Но тупые избиратели забывают что воры, так же само как и рыбаки, которые ловят рыбу не для того чтобы нажраться.
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Проблема украинцев в нищете, в результате которой они вопросами понимания не озадачиваются в принципе. Кто 200 гривен, или пачку гречки подкинул - за того и проголосуют.
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Не без того естественно. "Чому бідний? Бо дурний..."
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Такая же пуйня творилась в Харьковской обл. после передачи больниц на баланс громад с год-полтора назад. И где-то за год ее "разрулили". Врачи перекрывали дороги. Вопрос сотрудничества мэра с губером
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Можна волати, хоч луснути, але - полікліники отримують фінансування з міського бюджету, лікарні - з обласного.
Де гроші - то питання до МІСЦЕВОЇ влади.
За яких голосували - тих і питайте.
Питайте з своїх "рідних" міських/районних депутатів, міських/сільських голів.
Продали голос за гречку - то їжте гречку й нічого не питайте, бо все інше гречкосії вкрали.
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Якщо ти натякаєш, що мовялв усі кошти розікрала місцева влада - то де тоді Луценко, чому не ловить злочинців?
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Блін, ви нічо не пойняли ! Це так реформи специфічно працюють : спочатку все погано-погано, а потім як прорве покращення, - і всім стане zаєбісь. )))
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Власть, гниды Парашенко, доканает Украину. Это уже не страна, а бомжатня.
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Шо,на улицах толпы голодных,кругом грабят и насилуют,нет нигде полиции и власти,закрыты школы,разграблены магазины?
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Медицинская Мафия в СССРе дохлом была на пятом месте,после автомобильной,угольной,металлургической и хлопковой
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Слюни и сопли о том что в Украине "злочынна влада "и кругом рулят жиды могут либо недоумки,лентяи,неудачники,или провокаторы Кремля.
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Да не получится у вас порошенковских жополизов людям больше дурь впаривать.Народ уже понял , что пришло к власти и кто самый страшный враг для Украины.
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Красиво сказано, и главное справедливо, вопрос, как их от этой кормушки убрать.
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Истерикой и блевотиной крыс Кремля удовлетворён.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВрачам в Остре на Черниговщине три месяца не платят зарплаты: мать двоих детей объявила голодовку, - ТСН. ВИДЕО
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