 Pussy Riot провели акцию за освобождение Сенцова в Якутске. ВИДЕО+ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом на своей странице в Facebook написала участница Pussy Riot Маша Алехина."Якутск, республика Саха, мост через озеро Сайсары. В двадцати минутах - ИК-1, где находится Олег Сенцов. Семь с половиной километров. С помощью льняного полотна и розового баллончика изготовили растяжку и разместили ее на мосту таким образом, чтобы её было видно прохожим и жителям домов напротив", - написала она.

"Украинский режиссёр Олег Сенцов, пройдя через пытки во время следствия, был приговорён к 20 годам тюремного срока. Дело Сенцова и Кольченко - одно из главных и ключевых политических дел в истории нашей страны. Свободу", - отметила Алехина.Напомним, 13 июля незаконно осужденный в РФ режиссер Олег Сенцов отметил свой 41-й день рождения в российской тюрьме. Он отбывает наказание в Якутии.Напомним, в августе 2015 года суд в РФ признал Олега Сенцова и Александра Кольченко виновными в создании в Крыму террористической организации, совершении двух терактов и подготовке еще одного, а также в попытке приобретения взрывных устройств и незаконном хранении оружия.Сенцов был приговорен к 20 годам колонии, Кольченко - к 10 годам лишения свободы.