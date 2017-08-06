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 Pussy Riot провели акцию за освобождение Сенцова в Якутске. ВИДЕО+ФОТО

В Якутске (РФ), в 7, 5 км от ИК-1, где содержится украинский политзаключенный Олег Сенцов, активистки из Pussy Riot устроили акцию поддержки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала участница Pussy Riot Маша Алехина.

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"Якутск, республика Саха, мост через озеро Сайсары. В двадцати минутах - ИК-1, где находится Олег Сенцов. Семь с половиной километров. С помощью льняного полотна и розового баллончика изготовили растяжку и разместили ее на мосту таким образом, чтобы её было видно прохожим и жителям домов напротив", - написала она.

Pussy Riot провели акцию за освобождение Сенцова в Якутске 01





"Украинский режиссёр Олег Сенцов, пройдя через пытки во время следствия, был приговорён к 20 годам тюремного срока. Дело Сенцова и Кольченко - одно из главных и ключевых политических дел в истории нашей страны. Свободу", - отметила Алехина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лутковская о политзаключенных в РФ: "Наиболее сложный вопрос - это Александр Кольченко и Олег Сенцов"

Напомним, 13 июля незаконно осужденный в РФ режиссер Олег Сенцов отметил свой 41-й день рождения в российской тюрьме. Он отбывает наказание в Якутии.

Напомним, в августе 2015 года суд в РФ признал Олега Сенцова и Александра Кольченко виновными в создании в Крыму террористической организации, совершении двух терактов и подготовке еще одного, а также в попытке приобретения взрывных устройств и незаконном хранении оружия.

Сенцов был приговорен к 20 годам колонии, Кольченко - к 10 годам лишения свободы.
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Це що-кадри з постапокаліптичного майбутнього?
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Креативная гать получилась.
Дома, наверное еще со времен царя Гороха стоят...
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Самопиар, когда в кацапии за такое в тюрьму можно попасть (надолго)?
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Хоть одна попала? И это после всех акций...
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В кацапии, довольно часто люди оказываются в тюрьмах после таких акций.
Нужны примеры - ищите.
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Пани "адвокат дьявола"? Не напомните, будь ласка, какой срок отсидели Толоконникова и Алехина в Гулагии и за что именно (2012 год)? Пани на довольствии "конторы", али как?
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Я не слежу за деятельностью организации,помню двух осужденных за осквернение церкви вроде..
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Да уже куда больше уважение - пихают себе замороженных бройлеров в промежность.
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Надо полагать,что Вам не нравиться,что они поддерживают незаконно осужденного украинского режиссера?
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я написал, что это не самые лучшие кандидаты для подрожания и равнения. обычное быдло, которое завтра для пиара будет делать обратное
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Кто силен в иностранных языках, что там написано?
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Дима Айфончик, что то не по сруцки выглядит - скорее на мексиканца похож...
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Кстати, по русски пусси-райт означает кошачье бешенство.
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это вы сами переводили?
если взять сленг,то не совсем кошачье да и не бешенство..
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Пусси - это киска, то есть маленькая кошка. Это типа как банни - маленький кролик, хотя кролик называется раббит.
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Кстати, если сказать англоязычному человеку "Ёбаный в рот", то он ее переведет "Твой кролик написал" (Your bunny wrotу)
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Вообще-то нет, тут просто интересный факт. Кстати, по английски выражение "возле птицы" тоже звучит по русски не очень прилично.
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Эпатажное поведение дам соответствует названию и полностью исключает двоякое толкование.
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Маленькая кошка - это пуссикэт, а Pussy Riot переводится как бунт влагалищ или по-нашему - бешеные пи..ды
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Девки может и классные. но название матерное
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А 61 это год рождения?
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тут тебя и без меня кацапа чмырят...
а ты всё плакался что я тебя преследую...
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Ты тут причем? Я не тебя спрашивал.
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Я понял Ваш наводящий вопрос. Если в Вашем нике - 13 тоже означает год рождения (1913 либо 2013), то в обоих случаях оба значения которые я привел объяснимы исключительно возрастом...
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Вообще-то я Вас не оскорблял, даже косвенно.
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То есть тенденциозный подбор значений перевода слова "Neutral" Вы считаете оскорблением, а то же самое, относительно Pussy Riot - искрометным остроумием?
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не позорься "англичанин"

во первых пусси- риот, а не "райт"
riot- это восстание, бунт, мятеж (в контексте быть несогласным с чем-то)

бешенство- это rabies, хотя так же могут использовать слово madness- но это больше значит безумие или сумашествие
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Ну да, англоязычные так именно и говорят - РИОТ?
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а ты хочешь сказать, что ты тоже пишешь Гогл, а не Гугл
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а вальцман уже забыл про Сенцова..
вальцману - лишь бы пукин разрешил работать вальцмоновским заводикам..
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Добрый вечер, товарищ путинский пидорас (он же, «ватник»)!!! Ну, чтобы он делал, если бы ты не напомнил! "Помни Вышнего, не болтай лишнего" и пока везёт, помогай советом!
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помойка. вы видели где они живут? на помойке. ну сука кацапуры!!! им бы хуйло и бояра, а где жить совершенно не имеет значения. я вспоминаю совок и ужасаюсь от воспоминаний. захожу как то раз в центре города зимой в общественный туалет... а там сталагмиты до половины кабинки и мочи по щиколотку. ну ублюдки ведь...
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Офигенная параллель)Пуси Райт и Сенцов)Кто бы мог подумать?Видимо раньше они все были семьей и целовались в засос)Шутка...Просто меня БЕСЯТ дешевые выхлопы определенных структур для дестабилизации Рашки....Но ЭТО смешно!!!!!!!Неужели ничего УМНЕЙ придумать НАШИ друзья не могут?Ващи Пуси уже зашкварились недавно!Нах их подкладывать под Сенцова?!!А если ТАК!То кто то играет против Украины....А кто?Или Путин или?
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Все єти политические дела до боли напоминают ссср. Гнилая суть россии не меняется и россияне - дерьмо.
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что вас сюда тянет флудеров - заработать желаете...?
это вам не там...
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Американцы совершают высадку на Марсе!
В России запрещён секс до брака. Секс в браке только по талонам с благословения РПЦ!
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Кстати мизюлина запретила на законодательном уровне женщинам носить кружевные трусы. Та еще идиотка
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Лучше бы передачу Олегу снесли. Представляю чем кацапы заключённых кормят, если сами ягель едят.
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Якутск!!! Любимое место. Посетил один раз, в 1993-м. Рисковые тетки, эти Пусси Риот. Туда я прилетел легко, а вот обратно!!! Оказалось, что мой рейс откладывается. И он откладывался более трех суток! И мне реально стало казаться, что я оттуда уже не уеду никогда и пропаду там пропадом, в этом кошмаре! Какая-то безнадега. Но... удалось!
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Опять трахались на публику в каком то сарае?
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомPussy Riot провели акцию за освобождение Сенцова в Якутске. ВИДЕО+ФОТО
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