 Pussy Riot провели акцию за освобождение Сенцова в Якутске. ВИДЕО+ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала участница Pussy Riot Маша Алехина.
"Якутск, республика Саха, мост через озеро Сайсары. В двадцати минутах - ИК-1, где находится Олег Сенцов. Семь с половиной километров. С помощью льняного полотна и розового баллончика изготовили растяжку и разместили ее на мосту таким образом, чтобы её было видно прохожим и жителям домов напротив", - написала она.
"Украинский режиссёр Олег Сенцов, пройдя через пытки во время следствия, был приговорён к 20 годам тюремного срока. Дело Сенцова и Кольченко - одно из главных и ключевых политических дел в истории нашей страны. Свободу", - отметила Алехина.
Напомним, 13 июля незаконно осужденный в РФ режиссер Олег Сенцов отметил свой 41-й день рождения в российской тюрьме. Он отбывает наказание в Якутии.
Напомним, в августе 2015 года суд в РФ признал Олега Сенцова и Александра Кольченко виновными в создании в Крыму террористической организации, совершении двух терактов и подготовке еще одного, а также в попытке приобретения взрывных устройств и незаконном хранении оружия.
Сенцов был приговорен к 20 годам колонии, Кольченко - к 10 годам лишения свободы.
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Дома, наверное еще со времен царя Гороха стоят...
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Нужны примеры - ищите.
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О слова "дрожать"? Орда, понимаю.
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С 40-й секунды
https://www.youtube.com/watch?v=Tvw2v8Nvw-M
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putin-huylo.
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если взять сленг,то не совсем кошачье да и не бешенство..
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https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=152201_2_1&s1=neutral
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https://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=1&l2=2&s=neutral
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а ты всё плакался что я тебя преследую...
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во первых пусси- риот, а не "райт"
riot- это восстание, бунт, мятеж (в контексте быть несогласным с чем-то)
бешенство- это rabies, хотя так же могут использовать слово madness- но это больше значит безумие или сумашествие
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вальцману - лишь бы пукин разрешил работать вальцмоновским заводикам..
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это вам не там...
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В России запрещён секс до брака. Секс в браке только по талонам с благословения РПЦ!
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