 "86 детей из прифронтовой зоны отправили на отдых в Хорватию", - Жебривский. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"86 детей из прифронтовой зоны отправили на отдых в Хорватию. В этом году это не первая группа детей, которых отправляем за границу, и не последняя - дети должны видеть, как живут люди в мире, должны знать, как должна выглядеть и Украина", - написал он.
Жебривский также опубликовал видео с комментариями детей, их родителей и сопровождающих.
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