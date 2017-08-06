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Все про:дети (3274) Жебривский (574) отдых (312) Хорватия (109) Донецкая область (4552)

 "86 детей из прифронтовой зоны отправили на отдых в Хорватию", - Жебривский. ВИДЕО

86 детей из прифронтовой зоны на 10 дней отправились на отдых в Хорватию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"86 детей из прифронтовой зоны отправили на отдых в Хорватию. В этом году это не первая группа детей, которых отправляем за границу, и не последняя - дети должны видеть, как живут люди в мире, должны знать, как должна выглядеть и Украина", - написал он.

Жебривский также опубликовал видео с комментариями детей, их родителей и сопровождающих.



Смотрите на "Цензор.НЕТ: Около 50 детей из прифронтовых территорий отправили на отдых в Одессу спецпоездом, - Жебривский. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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А как проводился отбор этих 86-ти,чует мое сердце что это дети тех что регулярно и так шастали по заграницам.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"86 детей из прифронтовой зоны отправили на отдых в Хорватию", - Жебривский. ВИДЕО
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