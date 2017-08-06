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 Политика Украины
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 Россия планировала ввести войска в Крым сразу после войны в Чечне, - Дудаев в 1995 году. ВИДЕО

Чеченский лидер Джохар Дудаев заявлял, что российское руководство хотело ввести войска в Крым сразу после войны в Чечне.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом он заявил в 1995 году в неизвестном ранее интервью, опубликованном на YouTube.

По его словам, российские войска должны были быть переброшены из Чечни в Крым. "А дальше Крым. Заканчивалась кампания в Чечне, и все эти войска должны были перейти к Крыму", - заявил он.

"В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией на непримиримых. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Россия - по сути дела, рэкетир. Она угрозами, танками выбивает себе деньги, грозится дать ядерную технологию Ирану. Если цивилизованный мир не хочет этого, то пусть дает деньги", - сказал генерал.

Кроме того, политик добавил, что руководство РФ имело планы по оккупации Эстонии, Латвии, Литвы, Кыргызстана и Казахстана.

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Напомним, первая чеченская война шла с 1994 по 1996 год, вторая война России и Чечни была с 1999 года по 2000-й.

Джохар Дудаев - чеченский военный, государственный и политический деятель, лидер чеченского освободительного движения в 1990-х годах. 27 сентября 1991 года он стал президентом Чеченской республики Ичкерия. Однако российские власти не признали государство, в связи с чем началась первая чеченская война. По данным российских военных, в ходе этой войны Дудаев был убит.

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скорее подкацапниками, пока кремль подкармливает кадырова...что будет при трудностях с подкормкой остается только гадать
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исходя из того, как там извиняются перед кадыркой от ментов до губернаторов областей, скорее кацапы стали подчеченцами!
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кстати да, очевидно тут взаимное влияние)
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Нема шо гадать, случится то же, что и с коровой , которая перестала давать молоко. На мясо...
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Годует Чечню бо ботися их .И вкидивает большие деньги, почему? нет тирактов в Москве никто незадумался.
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Хороший мужик был...Царствие небесное ему.А главное видел насквозь проклятых Богом кацапов и их гнилую натуру.
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НОВАЯ ПЕСНЯ & "Бендеровцы грабят заправки Севастополя ..."
https://www.youtube.com/watch?v=lOvThM0ABDw
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Так кто ж его слушал...
"Друзья навеки" же ж...
И когда после Осетии многие говорили, что следующий Крым, тоже не верили.
А нужно было вычислять навоз с рашистскими паспортами и лишать украинского гражданства. А после - как мешкова - гавкнул - на выход в роSSию. С запретом въезда в Украину.
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Свобода очень роскошная вещь, не каждому по карману…Раб не стремящейся выйти из рабства,заслуживает двойного рабства.

Джохар Дудаев.
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Кадыров при Дудаеве зарезал первого рюзьге в 16 лет...теперь герой роиссии
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Нажаль - ні Україна, ні українці не почули тоді цього застереження лідера Ічкерії.. Все ще вірили міфу "народьі-братья".
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Захват Крыма был давно спланированной операцией..а вот Донбасс - больше экспромтом..по заявкам местного кагала..
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Скоріше Донбас це спроба примусу України до відмови від претензій до мокшандії за Крим.. Як на мене, можу й помилятися..
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Можливо, але вважаю, що було два варіанти..дуже запрошував місцевий олігархат (беня мав свої образи, без нього), або проба пера..може думали що таки легко вийде..якось так..
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никто не учится на чужом опыте...все норовят сами пощупать,к сожалению.
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тогда у бОльшинства был один аргумент- "мышебратья, ты что такое говоришь?" ( с)
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А еще он организовал захват школы в Беслане.По приказу Дудаева,если что.
Почему этого никто не помнит и с радостью их цитируют?
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а еще кацапы АсвабАдители Крыма и Донбасса, а Боинг сбили сами пиндосы что бы подставить добрых и милых рузке
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А некоторые в это же время собирали шекели на будущие инвестиции в кацапскую кондитерскую промышленность. Не до Крыма было
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Да это все адекватные понимали и предупреждали - Дудаев, Корчинский https://youtu.be/VChPwnaGpw4 (Корчинский у Шустера на Интере еще в 2008 году говорил про Крым,АТО,сепаратизм.) и многие другие.... -а после Тузлы..., вообще сомнений не должно было остаться, что рашка готовится к оккупации Украины... И только быдло население с предателями политиками твердило мантры - "Да кто на нас нападет, да кому мы нужны?"
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Если будут выполнены минськи договорняки, то все вернется на круги своя. Власть будут делить нынешние кроляче-шикаладные "демократы" и пророссийская ватная оппозиция, взошедшая на долбасюрской отравленной кацапизмом массе. Или наоборот. А националистов-патриотов загонят в маргинез как это было с Корчинским и Тягнибоком. Хуйлу и делать ничего не надо будет
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"А националистов-патриотов загонят в маргинез как это было с Корчинским и Тягнибоком"
наблюдая их действия, приходишь к мысли, что они сами себя загоняют в маргинез)
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Какие именно их действия возмутили избирателя....? Избирателя кого кстати?
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Позиция россии по Кавказу абсолютно шизофреническая.С огромным трудом завоевали.С тех пор ненавидят.Но не отпускают.
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и видео и фото подтверждений этому, миллион и маленькая тележка...
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ну тогда прям не знаю,что теперь думать про Немцова...
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Одни хотели ещё в 1995 году Крым захватить....вторые это знали и им было по***.....Исторический факт.)
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Ну так в 1995 г. и была попытка захвата Крыма по тому же сценарию, что и в 2014 г. Только в 1995 г. в Украине была власть, которая своевременно отреагировала - силовая операция плюс изменения в законодательство. И никто сопли как в 2014 г. не жевал, байки о том, что "у нас армии нет" не рассказывал.
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Реально великий человек был. Крепкий , как свая и свободный , как орёл. Для него Свобода его земли была основополагающей линией жизни.
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Саме так, а в Україні , як не Кучма то Янукович чи Порошенко !!!))
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Споконвічна мета Московіі загарбати Україну і асимілюати українців, перетворити українців в "русскоязичную" бидломасу, яка розчиниться в бидломасі під назвою "росєянє" !!!)))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРоссия планировала ввести войска в Крым сразу после войны в Чечне, - Дудаев в 1995 году. ВИДЕО
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