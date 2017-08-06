 Россия планировала ввести войска в Крым сразу после войны в Чечне, - Дудаев в 1995 году. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом он заявил в 1995 году в неизвестном ранее интервью, опубликованном на YouTube.
По его словам, российские войска должны были быть переброшены из Чечни в Крым. "А дальше Крым. Заканчивалась кампания в Чечне, и все эти войска должны были перейти к Крыму", - заявил он.
"В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией на непримиримых. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Россия - по сути дела, рэкетир. Она угрозами, танками выбивает себе деньги, грозится дать ядерную технологию Ирану. Если цивилизованный мир не хочет этого, то пусть дает деньги", - сказал генерал.
Кроме того, политик добавил, что руководство РФ имело планы по оккупации Эстонии, Латвии, Литвы, Кыргызстана и Казахстана.
Напомним, первая чеченская война шла с 1994 по 1996 год, вторая война России и Чечни была с 1999 года по 2000-й.
Джохар Дудаев - чеченский военный, государственный и политический деятель, лидер чеченского освободительного движения в 1990-х годах. 27 сентября 1991 года он стал президентом Чеченской республики Ичкерия. Однако российские власти не признали государство, в связи с чем началась первая чеченская война. По данным российских военных, в ходе этой войны Дудаев был убит.
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https://www.youtube.com/watch?v=lOvThM0ABDw
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"Друзья навеки" же ж...
И когда после Осетии многие говорили, что следующий Крым, тоже не верили.
А нужно было вычислять навоз с рашистскими паспортами и лишать украинского гражданства. А после - как мешкова - гавкнул - на выход в роSSию. С запретом въезда в Украину.
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Джохар Дудаев.
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Почему этого никто не помнит и с радостью их цитируют?
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наблюдая их действия, приходишь к мысли, что они сами себя загоняют в маргинез)
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https://www.youtube.com/watch?v=39zjh0eaJ0c
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