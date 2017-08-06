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Все про:авиация (1816) армия (8027) самолет (2229)

 Военные летчики в Миргороде отработали ночное пилотирование на малых высотах. ВИДЕО

Летчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) на истребителях Су-27 отработали пилотирование ночью на малых высотах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ, тренировки проходили в Миргороде (Полтавская область).

Такие маневры являются одними из самых сложных видов летной подготовки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко - военным летчикам: Именно от вас зависит, будет ли украинское небо мирным

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Спострерігав таке, але на заході України. Незабутнє, чаруюче видовище. Зі святом Вас, Соколи України!
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Чекай, він ще знайде амфору, зарибить ставок і спіймає чарівну щуку !!!)))
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вчора порошенко оздоровив авіаторів і в назнак солідарності зробив обльот полігону в якості другого пілота ! деякі авіатори отримали квартири !
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Вчитись завжди корисно!!! Молодці, козарлюги!!)))
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на развитие военно-воздушных сил правительство выделило миллиард гривен,сообщил сайт Украiнський Свiт.
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"отработали"

они зарплату свою отработали
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Тай добре!! Якщо відпрацювали, то не задарма ім платят!!! Якби всі держслужбовці відробляли все за що ім сплачують !!!)))
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Агрессия уже четвертый год продолжается.
Когда они основнуюю свою задачу отрабатывать начнут.
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Основная задача переход Путлера & Co в подвал Имперской канцелярии с канистрой бензина .
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А ти не поспіша. Згадай, скільки часу пройшло від 1 Пунічної війни до зруйнування Карфагену?
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я служил в ПВО дохлого СССРа,70 % радиотехники техники не БГ было,истребительная авиация была ваще кабздец,Ракетчики совсем не стреляли...вечный ремонт что квартиры в доме..аж пока на дембель не ушел. НАТО если бы напало, 5 дней и СССР сдох бы...
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Знаєте, що добре? Що за роки незалежності під правлінням казнокрадів гівно-командуючих і таких же міністрів оборони, з їх ненаситною жадібністю не змогли розікрасти під нуль той радянський військовий спадок. Бо дуже багато залишилось того спадку. А інакше довелося б нам захищатись від мацкальких фашистів пістолетиками і сльозогінним газом.
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Если Украина арестует бывших министров обороны Украины кацаПсинов Путлера-Индюковича, Лебедева и Саламатина думаю мы бы многое узнали о развале украинской армии с 2010 года.
Тем временем США рассматривают возможность поставок в Украину летального оружия.Сегодня спецпредставитель США Курт Уолкер побывает в Авдеевке.КацаПсины тут же запели об эскалации ситуации на Дамбассе.Так вас там нет.ушлёпки.Это Внутренее дело Украины,что Чечня 2 раза на РАБссии.Бараны.......
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВоенные летчики в Миргороде отработали ночное пилотирование на малых высотах. ВИДЕО
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