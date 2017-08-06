 Военные летчики в Миргороде отработали ночное пилотирование на малых высотах. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ, тренировки проходили в Миргороде (Полтавская область).
Такие маневры являются одними из самых сложных видов летной подготовки.
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они зарплату свою отработали
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https://www.youtube.com/watch?v=c_3vRFqT4Xw
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Когда они основнуюю свою задачу отрабатывать начнут.
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Тем временем США рассматривают возможность поставок в Украину летального оружия.Сегодня спецпредставитель США Курт Уолкер побывает в Авдеевке.КацаПсины тут же запели об эскалации ситуации на Дамбассе.Так вас там нет.ушлёпки.Это Внутренее дело Украины,что Чечня 2 раза на РАБссии.Бараны.......
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