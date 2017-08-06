 Порошенко и Гройсман поздравили украинских летчиков с днем ВВС: "Украина гордится вами!". ВИДЕО

"Поздравляю защитников украинского неба с профессиональным праздником! Ваше мастерство и мужество в противостоянии агрессору заслуживает самого высокого уважения. Желаю мирного неба. Украина гордится вами!", - пишет он.
Президент, Петр Порошенко также написал поздравление летчикам и пожелал им мирного неба.
Напомним, вчера в честь дня ВВС, Президент Петр Порошенко совершил полет на истребителе МиГ-29.
Разжиревший голубь мира, не желает уступать Путину.
Нация замерла в надежде, но ... не в этот раз.
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Майор ВВС Украины Владислав Волошин, снимок 2015 года (с) life.pravda.com.ua
Почему я ушел из армии… «Специалисты» утверждают, что условия в авиации «шоколадные». Что ж…
У меня была зарплата в 12611 грн.+ за поднаём жилья 1699 грн. (крайнее звание майор, должность зам.комэска). Многие скажут- так жилье в Николаеве можно найти за 2000 грн. Не угадали… Зимой я платил за месяц 5400 грн. (и это далеко не президентские апартаменты, даже не евроремонт) + пропитание (в 299 Бр.ТА кормят хуже чем ужасно) + ребенок (а потом и второй) + кредиты. А еще периодически нужно, что-то купить из одежды. Считайте сами. Лично мое мнение- этого НЕДОСТАТОЧНО для офицера ЛЮБОГО рода войск, не только лётчика. Да, периодически квартиры дают, особо «проявившим» себя и полковникам. Не смотря на все мои так называемые «заслуги» и семейные проблемы, я её не заслужил (опять же, мое мнение).
Что касается обеспечения. Обмундирование летчика очень специфично, дабы сохранить его ЖИЗНЬ и целостность мат.части. От него зависит безопасность полетов. Комбезы из легко рвущегося, быстро снашивающегося, хорошо горящего материала. Про лётные ботинки вообще молчу (не выдержав, купил белорусские через интернет). Доводилось летать в «гелетейке» и берцах, иногда кроссовках. Защитный шлем и маски новые - закуплены волонтерами в РФ. Как и GPS навигаторы. Так, в крации.
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© (Айн Рэнд) (англ. Atlas Shrugged, 1957)
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Короткий военно-санкционный пост.Дела военные:
- Польша ускорила переговоры по закупке ракет Patriot у США. Цена вопроса 8,1 млрд долл.
- Пентагон направил в Белый Дом запрос на Джавелины для Украины.
- Индия признала бракованными все 45 самолетов МиГ-29К, ранее купленные для ВМФ у России на сумму $2,2 млрд.Дела санкционные:
- Венесуэлу исключили из общего рынка Латинской Америки. В ближайшее время мы увидим серьезные экономические санкции против Венесуэлы от США.
- Совбез ООН единогласно проголосовал за усиление санкций против КНДР. Санкции предусматривают ряд новых запретов в сфере торговли и совместных проектов с Пхеньяном, в санкционный список попали еще 13 компаний и частных лиц.Спасибо большое за такой супер отклик на Субботнее.
Наши поздравления Васе Ломаченко с прекрасной победой!
Хорошего выходного всем.
Олег П.
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