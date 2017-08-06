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Все про:ВВС (168) поздравление (640) праздник (1581) Гройсман (3248)

 Порошенко и Гройсман поздравили украинских летчиков с днем ВВС: "Украина гордится вами!". ВИДЕО

Президент и Премьер написали поздравление служащим в ВВС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на своей странице Фейсбук поздравление украинским летчикам.

"Поздравляю защитников украинского неба с профессиональным праздником! Ваше мастерство и мужество в противостоянии агрессору заслуживает самого высокого уважения. Желаю мирного неба. Украина гордится вами!", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко - военным летчикам: Именно от вас зависит, будет ли украинское небо мирным

Президент, Петр Порошенко также написал поздравление летчикам и пожелал им мирного неба.




Напомним, вчера в честь дня ВВС, Президент Петр Порошенко совершил полет на истребителе МиГ-29.

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Гройсман и Порошенко поздравили украинских летчиков с днем ВВС: "Украина гордится вами!" - Цензор.НЕТ 7712

Разжиревший голубь мира, не желает уступать Путину.
Нация замерла в надежде, но ... не в этот раз.
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...памьятаю як путя теж піарився на літачку.Наш пєця офшорнік не відстає від боса свого.
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Следующий подвиг Петра

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Пока это подвиг твоего ху**ла , по ловле щук ! Не пытайся впихнуть нам не впи*** умое , козорый !
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Гройсман и Порошенко поздравили украинских летчиков с днем ВВС: "Украина гордится вами!" - Цензор.НЕТ 2750

Майор ВВС Украины Владислав Волошин, снимок 2015 года (с) life.pravda.com.ua




Почему я ушел из армии… «Специалисты» утверждают, что условия в авиации «шоколадные». Что ж…
У меня была зарплата в 12611 грн.+ за поднаём жилья 1699 грн. (крайнее звание майор, должность зам.комэска). Многие скажут- так жилье в Николаеве можно найти за 2000 грн. Не угадали… Зимой я платил за месяц 5400 грн. (и это далеко не президентские апартаменты, даже не евроремонт) + пропитание (в 299 Бр.ТА кормят хуже чем ужасно) + ребенок (а потом и второй) + кредиты. А еще периодически нужно, что-то купить из одежды. Считайте сами. Лично мое мнение- этого НЕДОСТАТОЧНО для офицера ЛЮБОГО рода войск, не только лётчика. Да, периодически квартиры дают, особо «проявившим» себя и полковникам. Не смотря на все мои так называемые «заслуги» и семейные проблемы, я её не заслужил (опять же, мое мнение).

Что касается обеспечения. Обмундирование летчика очень специфично, дабы сохранить его ЖИЗНЬ и целостность мат.части. От него зависит безопасность полетов. Комбезы из легко рвущегося, быстро снашивающегося, хорошо горящего материала. Про лётные ботинки вообще молчу (не выдержав, купил белорусские через интернет). Доводилось летать в «гелетейке» и берцах, иногда кроссовках. Защитный шлем и маски новые - закуплены волонтерами в РФ. Как и GPS навигаторы. Так, в крации.

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Бойова авіація в Україні є! Сам спостерігав її тренування як на півдні, так і в центрі , і на заході України..Зачаровують нічні польоти. Сподіваюсь, що спеціалісти як майор Волошин будуть залишатися в ВПС України. Ми будемо ними пишатися, а мокші - складати епоси-страшилки. Зі святом Вас , українські Соколи!
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Фото дня.Дякую . аж настрій піднявся. Міркую , що скоро побачим це на яву.
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А малі саперні лопати - довірити цим вояком можна?
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Так они он танки Оплот продают в Конго , та й в Таиланд , а наши пацаны на старье Родину обороняют.А сволота шоколадная карманы набивает.Что б их , сволочей барыжных , по разрывало
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)) что то я не припомню чтобы барыга где то оправдываться пытался)) он только речи пафостные толкает где не попадя.
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коли вже ці кавуни допливуть...4гр/кіло і нє цєнта мєньше
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а уж как вами гордится Украина, вы даже представления не имеете.
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"Когда вы видите, что торговля ведется не по согласию, а по принуждению, когда для того, чтобы производить, вы должны получать разрешение от тех людей, кто ничего не производит, когда деньги уплывают к дельцам не за товары, а за преимущества, когда вы видите, что люди становятся богаче за взятку или по протекции, а не за работу, и ваши законы защищают не вас от них, а их - от вас, когда коррупция приносит доход, а честность становится самопожертвованием, знайте, что ваше общество обречено."
© (Айн Рэнд) (англ. Atlas Shrugged, 1957)
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Ох і люблять люди пецю і гросю. Добре видно по коментаріям.Даже стецьки нічого вдіяти не можуть. Бідні , побиті мов собаки на форумі лазють.
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З 8-00 до 10-00 сьогодні. А так з 6-ти ранку і теж 2 години.А ввечорі як вийде. А зараз побіг товар перебирати.Щасти тобі , Олександре !
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В Україні є стєрхи? Щось я їх на відео польоту не побачив.
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Дружище , дай тебе Бог здоровья.Насмеялся , чуть животину не порвал
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Я знаю, что меня за эту картинку в бан могут отправить, что будет то будет.

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Нет, в инете нашел, надо удалять, а то в бан отправят.
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Таким как эти два клоуна надо на ядрах летать.Как барон Мюнхгаузен.Также красиво пиз..ят.
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Братишка , привет ! Спасибо за прикольную картинку
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Привет дружище! Аж неверится, что ты днем свободный, наверное наконец нашел себе нормального помощника.
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Сейчас бегу товар перебирать...никак от форума не оторвусь ))) , а помощник нормальный-Иннокентий(бывший ткапитан милиции-следак), овец пасти не умеет правда. Уже ребра зажили у него.Очень хорошо помогает. А завтра с ним в Херсон с утреца за товаром , а овец с 5-00 нужно будет гнать на пашу.
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Зрадофилы с утреца вооружившись новыми блевотными картинками и ваяют на боярышник
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Дрожіть вороги України , як внутрішні так і зовнішні.Кара вас не обмине по любому.Гройсман и Порошенко поздравили украинских летчиков с днем ВВС: "Украина гордится вами!" - Цензор.НЕТ 8183
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Доброе воскресное утро, друзья.

Короткий военно-санкционный пост.Дела военные:
- Польша ускорила переговоры по закупке ракет Patriot у США. Цена вопроса 8,1 млрд долл.
- Пентагон направил в Белый Дом запрос на Джавелины для Украины.
- Индия признала бракованными все 45 самолетов МиГ-29К, ранее купленные для ВМФ у России на сумму $2,2 млрд.Дела санкционные:
- Венесуэлу исключили из общего рынка Латинской Америки. В ближайшее время мы увидим серьезные экономические санкции против Венесуэлы от США.
- Совбез ООН единогласно проголосовал за усиление санкций против КНДР. Санкции предусматривают ряд новых запретов в сфере торговли и совместных проектов с Пхеньяном, в санкционный список попали еще 13 компаний и частных лиц.Спасибо большое за такой супер отклик на Субботнее.
Наши поздравления Васе Ломаченко с прекрасной победой!
Хорошего выходного всем.

Олег П.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко и Гройсман поздравили украинских летчиков с днем ВВС: "Украина гордится вами!". ВИДЕО
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