 Порошенко обнародовал видео полета на истребителе МиГ-29. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.
"Спасибо командующему Воздушных Сил ВСУ генерал-полковнику Сергею Дроздову, который сегодня пилотировал МиГ-29", - написал Порошенко.
Как сообщалось ранее, Президент Петр Порошенко в рамках рабочей поездки в Винницкую область поздравил военных летчиков с Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
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Виктор Кондратюк 9346c35a
Граждане Украины --- Петр Порошенко --- за три года войны с Россией -- не дал сильнейшей армии мира войти в Киев и Львов и захватить Украину , не ввел Военное положение в Украине -- когда всех переводят на военные рельсы -- вместо зарплат и пенсий продкарточки , вместо концертов -- и собраний -- пуля в лоб для несогласных и т д . и т п . Мы граждане Украины Пете , Яценюку и Турчинову --памятники должны ставить за то что живем при мирной жизни .А кто этого не понимает -- или враг Украины или истинный дебил . Другого не дано . С Праздником с Днем ВВС Украины -- это гордость Украины и носители нашего оружия -- поэтому в Москве и хотят уничтожить ВВС Украины в первую очередь . Слава Украине ! Героям слава ! .
05.08.2017 16:13
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Такое впечатление, что Петя нанял российских политтехнологов. А те совсем не знают наших реалий и дают ему вредные советы.
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