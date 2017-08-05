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Все про:Порошенко (13537) самолет (2227)

 Порошенко обнародовал видео полета на истребителе МиГ-29. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко в День Воздушных сил Вооруженных сил Украины 5 августа осуществил перелет на истребителе МиГ-29 на месте второго пилота с аэродрома в Василькове Киевской области до аэродрома в Гавришовке Винницкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

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"Спасибо командующему Воздушных Сил ВСУ генерал-полковнику Сергею Дроздову, который сегодня пилотировал МиГ-29", - написал Порошенко.



Как сообщалось ранее, Президент Петр Порошенко в рамках рабочей поездки в Винницкую область поздравил военных летчиков с Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
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как жаль, что щука не заглотнула путлера...
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Граждане Украины --- Петр Порошенко --- за три года войны с Россией -- не дал сильнейшей армии мира войти в Киев и Львов и захватить Украину , не ввел Военное положение в Украине -- когда всех переводят на военные рельсы -- вместо зарплат и пенсий продкарточки , вместо концертов -- и собраний -- пуля в лоб для несогласных и т д . и т п . Мы граждане Украины Пете , Яценюку и Турчинову --памятники должны ставить за то что живем при мирной жизни .А кто этого не понимает -- или враг Украины или истинный дебил . Другого не дано .
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Це шо?
Порошенко обнародовал видео полета на истребителе МиГ-29 - Цензор.НЕТ 4284 Виктор Кондратюк 9346c35a
Граждане Украины --- Петр Порошенко --- за три года войны с Россией -- не дал сильнейшей армии мира войти в Киев и Львов и захватить Украину , не ввел Военное положение в Украине -- когда всех переводят на военные рельсы -- вместо зарплат и пенсий продкарточки , вместо концертов -- и собраний -- пуля в лоб для несогласных и т д . и т п . Мы граждане Украины Пете , Яценюку и Турчинову --памятники должны ставить за то что живем при мирной жизни .А кто этого не понимает -- или враг Украины или истинный дебил . Другого не дано . С Праздником с Днем ВВС Украины -- это гордость Украины и носители нашего оружия -- поэтому в Москве и хотят уничтожить ВВС Украины в первую очередь . Слава Украине ! Героям слава ! .
05.08.2017 16:13
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Дебил ты ,мы не касабы и кумира себе не сотворяем,а за косяки всех тех кого ты перечислил они ответят сполна,время придет.
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Ждем от Пети копию квитанции об оплате этого позорного чартера.
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Ппц...І тільки Бюрюкову та дупа стала смачніша...
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Да прямо... Там их целая очередь стоит - приложиться к царственной дупе.
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Публичная демонстрация вождем своей мачовости отлично действует на москалей. Они от президента с голым торсом прямо испытывают оргазм. Но в Украине это даст совершенно обратный эффект, только ненавидеть будут больше.
Такое впечатление, что Петя нанял российских политтехнологов. А те совсем не знают наших реалий и дают ему вредные советы.
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Я диву даюсь , в нього там що за команда-збірна дебілів, чи що !!!! Чекаємо занурення за скарбом, зариблення ставка толстолобом і виловлення чарівної щуки !!!)))
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Надо было мертвую петлю с малым радиусом этак на 9g сделать, чтоб это жабу расплющило и раздавило под тяжестью собственных грехов и брехни!
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Самолет бы жабьим весом пополам переломило на таких перегрузках.
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самолёт то выдержит и больше, а вот из жабы точно "цыленок табака" получился бы!
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Пилот мог стать национальным героем, но свой шанс упустил...
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Всё равно как Сталин во время войны покатался бы на Мессершмитте.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко обнародовал видео полета на истребителе МиГ-29. ВИДЕО
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