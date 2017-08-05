 Крымского журналиста Семену, которого "судят" оккупанты, заочно наградили "Знаком народного уважения". ФОТО+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии", вместо Семены, которому оккупанты запретили покидать Крым, награду вручили главе Независимого медиа-профсоюза Украины Игорю Чайке.
"Очень важно сегодня поддержать этого человека таким знаком отличия, потому что это действительно наказание за профессионализм. Человека наказали за то, что он назвал свою родину частью Украины", - сказал Чайка. Он также призвал присутствующих помнить о других украинских узниках Кремля - в частности, Олеге Сенцове, Романе Сущенко и других.
Напомним, Николай Семена обвиняется в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ РФ провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение. В настоящее время в Симферополе проходит суд над журналистом, он находится под подпиской о невыезде. Николай Семена заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на "свободное выражение мнения". Правозащитные и журналистские организации считают его преследование политически мотивированным.
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