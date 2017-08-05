EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  3877  51
Все про:Львов (3634) Нацполиция (8274) психбольница (106) психика (43) психиатрия (60)

 Полиция и врачи, прикрываясь столами и стульями, освободили заложников в психбольнице. ВИДЕО

Правоохранители опубликовали видео происшествия.

Как передает Цензор.НЕТ, патрульная полиция Львова опубликовала видео штурма психбольницы, где пациент захватил заложников.

Напомним, инцидент, в котором пострадали пятеро полицейских произошел вчера. В психбольнице на ул. Кульпарсковской, вооруженный стеклом пациент взял в заложники других больных. Он заблокировал двери в отделение, где находились 76 пациентов.

30-летний львовянин находится в больнице по решению суда на принудительном лечении за убийство отца. Парень нанес своему отца 72 ножевых ранения.

"Это момент в который не знаешь, как будут разворачиваться события. Холодный ум и горячее сердце! Служить и защищать! Спасибо командиру 2 батальона Роману Блихарському и патрульным Дзвоныку Андрею, Гадомскому Богдану, Голдик Зоряне, Смолинцу Владимиру, Качмаре Андрею, Савицкому Александру, Гетману Святославу, Никитину Степану! Вы спасли в считанные минуты десятки жизней!", - сказано в сообщении патрульной полиции Львова.

Читайте также: Пациент львовской психбольницы устроил резню в учреждении - пострадало 10 человек, - Нацполиция. ФОТО

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Услышав из палаты крики о помощи, патрульные приняли решение об оперативном штурме. Злоумышленника локализовали, заложников освободили. Во время операции пять полицейских получили телесные повреждения.
"Стеклом из разбитого окна мужчина травмировал 10 пациентов, трое из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим врачи оказывают помощь", - сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.http://gordonua.com/news/society/vo-lvove-policiya-shturmovala-palatu-v-psihbolnice-gde-pacient-vzyal-v-zalozhniki-desyatki-bolnyh-est-postradavshie-201175.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поліція діяла непрофесійно, не локалізувала небезпечного психічнохворого не штурмувала двери негайно по приїзді, це призвело до тяжких травм які були нанесені іншим психічнохворим. Через двері чи через вікна можна було поранити психічнохворого з пістолета, коли він бив вікна над дверима і тим самим уберегти інших хворих від небезпеки. В палаті де знаходились інші хворі є вікна, можна було поставити біля вікон поліціянтів і дати їм наказ стріляти на ураження якщо б в палату забіг нападник. Цього не було зроблено і тому маємо тяжкі наслідки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Може треба було з Iзраiлю Цахал а з США морських котикiв викликати? Де ви такi, розумники, беретесь? Може ви створити спец. батальон i покажите мастер-клас як треба штурмувати Донецьк? Дiяли професiйно i нестандартно в данiй ситуацii. Таких хворих треба лiкувати в закритих примiщеннях вiд iнших психiчнохворих, котрi не становлять загрозу iншим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Діяли непрофесійно, не було логіки в діях поліціянтів, вони просто товклись біля забарикадованих дверей і навіть не намагались їх відкрити чи деблокувати поки не почалась різанина. Поліціянти втратили дорогий час, не підготовили свій наступ, не оцінили ситуацію правильно і навіть під час затримання нападника всі разом отримали поранення - це все ознаки повністю непрофесійної роботи, так можуть затримувати психічно хворого будь які перехожі без спецзасобів та без спецпідготовки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
.....Через двері чи через вікна можна було поранити психічнохворого з пістолета.......

а можно було когось випадково замочити,розумнику
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А в цьому вже проявляється професійність копів. Можна замочити когось завжди, коли починаєш стріляти в місті, але ж для того і навчають копів щоб стріляти не вбиваючи, стріляти тільки в нападників які створюють загрозу для інших. Що потрібно було зробити в першу чергу копам які приїхали на виклик - блокувати нападника і не допустити його переміщення по палатам з пацієнтами. Тому один мав затримувати нападника біля дверей, а інший мав цілити йому в ноги з відкритого вікна, або потрібно було залізти на стіл та через вибиті шибки поранити нападника в коридорі. Немає сміливості в копів, ходять зі столами на голові, шумлять, не можуть тихо відкрити двері, щоб підготуватись до раптового штурму та затримання нападника. Персонал лікарні потрібно вигнати, вони скорше за все били психічнохворих, як це часто відбувається в психлікарнях, чим і викликали смертельну агресію буйного пацієнта. В будь якому випадку втрата контролю над пацієнтом та масова різанина це проблема медперсоналу, були порушені регламенти поводження з буйними пацієнтами, не було зачинених дверей в лікарні, буйний психічнохворий мав безперешкодний доступ до інших пацієнтів, не було електронних чи механічних замків на дверях в інші палати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
проблема не в копах чи медперсоналі а в тому що цю "людину" можна було лише в тюремній лікарні тримати в спеціалізованому загратованому закладі,там персонал до цього звичний і підготовлений а його за хабар певно,помістили у більш м'які умови
моя думка,поки не буде нормальних судів поліцейським не можна буде звинувачувати ні в чому.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Придурок, може пішов би в поліцію краще служити ніж дрочити ніж клаву?
 показать весь комментарий
Ответить
 
чому тільки в поліцію... I.L. досконало знає як треба будувати дороги, розуміється на автобусобудуванні, цпеціаліст з гігієни праці і в багатьх інших галузях
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Служил Гаврила стриптизером
Гаврила без штанов плясал

Служил Гаврила Украине
Гаврила президентом был

Служил Гаврила террористом
Гаврила в бомбах понимал

Служил Гаврила… Дембельнулся

Служил Гаврила сис-админом
Гаврила Windows улучшал

Служил Гаврила олигархом
Гаврила нефтью торговал

Любил Гаврила. Был любимым.
Гаврила бабу познавал.

Стоял Гаврила на вокзале
Гаврила бабушку встречал

Мочил Гаврила по заказу
Гаврила киллером служил

Гаврила никого не трогал
Судья Гаврилу оправдал

Гаврила долго жил в деревне
Гаврила от рожденья бык

Теперь Гаврила - не Гаврила
Гаврила имя поменял

Сидел Гаврила за решеткой
Гаврила срок свой отбывал

Сидел Гаврила за решеткой
В комке Гаврила торговал

Служил Гаврила в мавзолее
Гаврила Ленина видал

Играл Гаврила в КВНе
Гаврила шутку подавал

Гаврила полюбил искусство
Музей Гаврила обокрал

Гаврила был здоровый малый
Гаврила мышцу накачал

Купил Гаврила проститутку
Гаврила женщину познал

Гаврила не помог на даче
Гаврила совесть потерял

Смотрел Гаврила фильм индийский
Гаврила там сестру узнал

Гаврила увидал гориллу
Гаврила ночь потом не спал

Бывал Гаврила на балете
Гаврила тоже может так
 показать весь комментарий
Ответить
 
простите, но то, что вы получили "в наследство" земльный пай от своих предков-камуняк не дает вам права в своих ублюдочных стишках упоминать Украину
вы скот, как и ваш барыга
 показать весь комментарий
Ответить
 
вы хамло похожее на сторонника барыги порошенка
 показать весь комментарий
Ответить
 
Одним словом, жувала соплі...Вони одного придурка зі склом брали так, нібито там два снайпери і три автоматчика...Бздуни і лохи, які нездатні нормально оцінити ситуацію.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трусилися й боялися щоб бува скельце з вікна на них не кинув.
Тьху - бздуни вонючі а не поліціянти...

Внаслідок їхньої бздикливої бездіяльності постраждали люди - 3 в тяжкому стані - це дуже серйозно. Дай Боже щоб ще й не померли.

Тьху - поліція...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
теперь ботоферма йовбаков порошенка в безопсности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тот случай : "нет человека - нет проблем "( подлечат . выйдет и зарежет еще кого-нибудь ).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас пациенты психбольницы захватили всю Украину
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только в "тексте" заменяем ДИМА на ПЕТЯ..
А так во всем как по праведному сценарию....
 показать весь комментарий
Ответить
 
у нас народ-хуже чем пациенты психбольницы 25 лет терпели грабеж и издевательства тех которых сами повесили себе на шею
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему терпели?Сейчас не терпят тех же самых?Все олигархи на своих местх,зато на бытовом уровне пациенты готовы друг другу горло перегрызть
 показать весь комментарий
Ответить
 
почему? прогресс есть
особо буйные пациенты сейчас по резервациям сидят....донбабве,лугандония,крысчостан....на перековке это им плять наказание за президента -рецидивиста
олигархи тоже...несколько похудели
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Большая часть Украины хочет эти территории вернуть в Украину и пойдём мы тогда дружными рядами снова в жопу,хотя и сейчас не далеко ушли,платим за отопление Ахметова,как и раньше
 показать весь комментарий
Ответить
 
не знаю ахметов каг-бы больше по метталургии,ворованным угольком приторговать для тес тес-это електроенергия
Состояние Ахметова с января 2013 года сократилось с $22,4 млрд до $3,5 млрд

а с отоплением вроде относительный порядок газовые копанки токо у всякмх злочевских-шуфричей надо забрать
зато гниду онищенко от корыта оттащили и еще большую газовую гниду фирташа с трубы сняли не? не видно?
Состояние Коломойского уменьшилось на 240 млн из-за национализации Приватбанка - Forbes

Минэнерго забрало у Курченко перевалку сжиженного газа

а ты говоришь ничего не поменялось....
вернем эти территории обязательно,вытащим их из путинской жопы мы ж не русские ,своих не бросаем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Таких надо держать в закрытых боксах, что делать иначе?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ситуация жуткая. Одно дело унять нормального, другое дело шизика. После нанесения 72 ран отцу у него не было особого режима в этом заведении?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
то хвора людина і дуже схожа на нинішню також хвору Україну , бездарне керівництво , своїм недолугим правлінням ось так всю країну стиснули , не знаєш де і що завтра вибухне
 показать весь комментарий
Ответить
 
почему такой человек, -заранее знали что убийца ,не изолирован с самого начала?
У нас совок въелся в мозг, сначала делаем сами на свою голову, потом, кричим о подвигах. которых можно было избежать , сделай мы все по человечески.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
При совке Розенблат бы уже тянул 15 с конфискацией,а у нас он через день в телевизоре!!! Обвиняет НАБУ,разве не психбольницу в масштабах страны
 показать весь комментарий
Ответить
 
при совке и мы бы с тобой на киче в Соловках сидели,а дети наши были бы детьми врагов народа, не пример для подражания.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
При совке 80-х никто уже не отправлял на Соловки,а за криминал судили,а сейчас суда вообще нет
 показать весь комментарий
Ответить
 
. Во время операции пять полицейских получили телесные повреждения.

А где электрошокер?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это очень сложная штука.У нас ее не сделают .Это космические технологии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И при этом у санитара псих . больницы и санитара скорой помощи (психиатрической) зарплата 3500 грн.! И не каких средств защиты! Но рискуют каждый день не меньше полиции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это какой-то позор, а не полиция! Лучше бы это видео не показывали. Где спецсредства, где соответствующая экипировка? Вместо щитов допотопные столы. Такими случаями должны заниматься профессионалы, а не патрульная служба. Все бабло идет на аваковскую шоблу, охраняющую шоколадного барыгу. Целое отделение немощных патрульных не могло справиться с одним вооруженным перочинным ножичком сумашедшим. А зарплата у них наверное повыше, чем у врачей и учителей. Непрофессионализм и трусость.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та там и щит зачем? Мог стёклышко навесом бросить?

Здоровые бугаи толпой и с дубинками ссут хлюпика со стёклышком в руке...

тьфу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А Корбана 500 человек приехало арестовывать. Чудные дела творятся у рюкзаковича в ведомстве
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Парубий тоже наблюдался в таком заведении и ничего, вон как украми лихо управляет! Из этого тоже через пару лет человека сделают, в раде будет сидеть, на кнопку давить))
 показать весь комментарий
Ответить
 
парубий то такое, вот вовик твой собачку конни до смерти затрахал, вот где мощ лидера нации)))))
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПолиция и врачи, прикрываясь столами и стульями, освободили заложников в психбольнице. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти