 Полиция и врачи, прикрываясь столами и стульями, освободили заложников в психбольнице. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, патрульная полиция Львова опубликовала видео штурма психбольницы, где пациент захватил заложников.
Напомним, инцидент, в котором пострадали пятеро полицейских произошел вчера. В психбольнице на ул. Кульпарсковской, вооруженный стеклом пациент взял в заложники других больных. Он заблокировал двери в отделение, где находились 76 пациентов.
30-летний львовянин находится в больнице по решению суда на принудительном лечении за убийство отца. Парень нанес своему отца 72 ножевых ранения.
"Это момент в который не знаешь, как будут разворачиваться события. Холодный ум и горячее сердце! Служить и защищать! Спасибо командиру 2 батальона Роману Блихарському и патрульным Дзвоныку Андрею, Гадомскому Богдану, Голдик Зоряне, Смолинцу Владимиру, Качмаре Андрею, Савицкому Александру, Гетману Святославу, Никитину Степану! Вы спасли в считанные минуты десятки жизней!", - сказано в сообщении патрульной полиции Львова.
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"Стеклом из разбитого окна мужчина травмировал 10 пациентов, трое из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим врачи оказывают помощь", - сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.http://gordonua.com/news/society/vo-lvove-policiya-shturmovala-palatu-v-psihbolnice-gde-pacient-vzyal-v-zalozhniki-desyatki-bolnyh-est-postradavshie-201175.html
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а можно було когось випадково замочити,розумнику
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моя думка,поки не буде нормальних судів поліцейським не можна буде звинувачувати ні в чому.
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Гаврила без штанов плясал
Служил Гаврила Украине
Гаврила президентом был
Служил Гаврила террористом
Гаврила в бомбах понимал
Служил Гаврила… Дембельнулся
Служил Гаврила сис-админом
Гаврила Windows улучшал
Служил Гаврила олигархом
Гаврила нефтью торговал
Любил Гаврила. Был любимым.
Гаврила бабу познавал.
Стоял Гаврила на вокзале
Гаврила бабушку встречал
Мочил Гаврила по заказу
Гаврила киллером служил
Гаврила никого не трогал
Судья Гаврилу оправдал
Гаврила долго жил в деревне
Гаврила от рожденья бык
Теперь Гаврила - не Гаврила
Гаврила имя поменял
Сидел Гаврила за решеткой
Гаврила срок свой отбывал
Сидел Гаврила за решеткой
В комке Гаврила торговал
Служил Гаврила в мавзолее
Гаврила Ленина видал
Играл Гаврила в КВНе
Гаврила шутку подавал
Гаврила полюбил искусство
Музей Гаврила обокрал
Гаврила был здоровый малый
Гаврила мышцу накачал
Купил Гаврила проститутку
Гаврила женщину познал
Гаврила не помог на даче
Гаврила совесть потерял
Смотрел Гаврила фильм индийский
Гаврила там сестру узнал
Гаврила увидал гориллу
Гаврила ночь потом не спал
Бывал Гаврила на балете
Гаврила тоже может так
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вы скот, как и ваш барыга
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Тьху - бздуни вонючі а не поліціянти...
Внаслідок їхньої бздикливої бездіяльності постраждали люди - 3 в тяжкому стані - це дуже серйозно. Дай Боже щоб ще й не померли.
Тьху - поліція...
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А так во всем как по праведному сценарию....
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особо буйные пациенты сейчас по резервациям сидят....донбабве,лугандония,крысчостан....на перековке это им плять наказание за президента -рецидивиста
олигархи тоже...несколько похудели
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Состояние Ахметова с января 2013 года сократилось с $22,4 млрд до $3,5 млрд
а с отоплением вроде относительный порядок газовые копанки токо у всякмх злочевских-шуфричей надо забрать
зато гниду онищенко от корыта оттащили и еще большую газовую гниду фирташа с трубы сняли не? не видно?
Состояние Коломойского уменьшилось на 240 млн из-за национализации Приватбанка - Forbes
Минэнерго забрало у Курченко перевалку сжиженного газа
а ты говоришь ничего не поменялось....
вернем эти территории обязательно,вытащим их из путинской жопы мы ж не русские ,своих не бросаем.
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У нас совок въелся в мозг, сначала делаем сами на свою голову, потом, кричим о подвигах. которых можно было избежать , сделай мы все по человечески.
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А где электрошокер?
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?
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Здоровые бугаи толпой и с дубинками ссут хлюпика со стёклышком в руке...
тьфу.
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