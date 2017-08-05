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 Волонтерский проект по спортивному протезированию для ветеранов АТО действует в Днепре. ВИДЕО

Восемь волонтеров - специалистов по спортивному протезированию из США, Австралии, Великобритании и Канады приехали в Днепр поделиться опытом у украинскими коллегами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 9 канал.

Ранее в Украине спортивного протезирования не было. Протезы для занятий спортом можно купить только за границей, стоят они до 20 тыс.долл. и требуют постоянного технического обслуживания, которое в Украине предоставить не могут.

Поэтому в Украине с 2015 года действует волонтерский проект по развития спортивного протезирования.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украинский фехтовальщик-паралимпиец Демчук получит спортивный протез. ФОТО

Курс обучения для украинских специалистов длится 2 недели, обучение проходят 20 человек со всей Украины.



"Обеспечили спортивными протезами 5 человек с ампутацией нижних конечностей и 8 человек с ампутацией верхних конечностей. До этого проект помог 20 людям с ампутацией", - рассказала руководитель проекта поддержки протезирования в Украине Антонина Кумка.

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В этом году проекту помогло правительство Австралии, выделив грант на 60 тыс. австралийских долларов.
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А нету проекта по протезированию мозгов для ветеранов политики? Очень уж актуально
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