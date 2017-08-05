 Проекту по спортивному протезированию для ветеранов АТО в Днепре помогают волонтеры из 4 стран, - руководитель проекта Кумка. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 9 канал.
Ранее в Украине спортивного протезирования не было. Протезы для занятий спортом можно купить только за границей, стоят они до 20 тыс. долл. и требуют постоянного технического обслуживания, которое в Украине предоставить не могут.
Поэтому в Украине с 2015 года действует волонтерский проект по развитию спортивного протезирования.
Курс обучения для украинских специалистов длится 2 недели, обучение проходят 20 человек со всей Украины.
"Обеспечили спортивными протезами 5 человек с ампутацией нижних конечностей и 8 человек с ампутацией верхних конечностей. До этого проект помог 20 людям с ампутацией", - рассказала руководитель проекта поддержки протезирования в Украине Антонина Кумка.
В этом году проекту помогло правительство Австралии, выделив грант на 60 тыс. австралийских долларов.
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