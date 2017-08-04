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 Политика Украины
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 Я прилетел в Польшу для подготовки своего возвращения в Украину, - Саакашвили заявил, что никто не признает отмены его паспорта. ВИДЕО

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявляет, что беспрепятственно приехал из США в Польшу, не прибегая к дипломатической помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Прокуратура Грузии обратилась к Польше в связи с визитом Саакашвили

"Они предупредили все пограничные службы, все авиакомпании, что не нужно меня пускать… У меня не было никаких проблем с тем, чтобы покинуть Соединенные Штаты. Хотя Аваков в первый же день вызывал, насколько я знаю от американцев, заместителя американского посла в Киеве с предупреждением или с требованием меня не выпускать из Соединенных Штатов", - сказал М.Саакашвили в интервью телеканалу ZIK по видеосвязи в пятницу вечером.



Политик подтвердил, что находится в Польше.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Лишенный гражданства Саакашвили прибыл в Польшу. ВИДЕО

Отвечая на вопрос, намерен ли он остаться в Польше, М.Саакашвили отказался заранее говорить о своих планах.

В интервью ТСН он заявил, что "я, как обычно выехал из Америки, никто не признает отмены моего паспорта. Я прошел паспортный контроль, также, как всегда, прошел паспортный контроль в Польше. Въехал без проблем, меня пригласили на мероприятия руководящие лица Польши", - сообщил он.

"Если бы не было неприятностей, связанных с гражданством, я бы вернулся сразу в Украину. Но я решил не оставаться в Штатах и быть поближе к Украине. Поэтому я прилетел в Польшу, буду готовиться для своего возвращения в Украину", - отметил Саакашвили.
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3и петухи не пропоют, как Петро отречется от своей подписи!
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было бы сильно хорошо, чтоб быть правдой)или ты сейчас расскажешь про вашингтонский обком?)
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Тут обычно спорят порохоботы+кремлеботы против обычных украинцев...
У первой группы смена закончена...
т.е. все тут пока согласны)
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пророков нет в отечестве своем , но и в других отечествах не лучше , , ящитаю , если петька ставит палки в колеса михо грузинскому , , то уже не остановится , , цель порошенко выгнать саакашвили из Украины , как конкурента и несистемного члена , , а так же посадить на третий срок юлию тимошенко , , , надеюсь , вы меня неправильно поняли , , не в през-кресло , а в тюрьму ,,,
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Не прихильник Саакашвілі, але здається що Петро сам себе відшмагав.. Як та унтер-офіцерська вдова..
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Так считают очень многие и ржут над нашими "отцами нации".
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ну канал это одно, а то что американские ребята не пошли на поводу у наших ребят это о чем то говорит)
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Они не пошли на поводу у страны Украины, это уже совсем другое, увы. НО я думаю, что все намного проще, или еще реально гражданство ему не отменили или у него есть еще второе гражданство
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А за яким паспортом він літає, якщо украінський вже не дійсний?
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Ну, так случилось, что пока он не действителен для Украины. А другие страны пока другого мнения. Наша власть все для этого сделала.
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Очень хороший вопрос. Варианта, на мой взгляд 2: или украинский паспорт еще действителен, либо у него есть другой
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ну и на хрена он напялил на себя болотную майку? в ВСУ захотел?
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Украина тебе тыкву выставила.
Когда такое Педро скажут?
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Утилизацыя, Канада тебе тыкву выставила. Гуляй.
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отмена Саакашвили гражданства дурно пахнет.
слишком на личное смахивает...
а где начинается личное, там заканчивается закон.
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Пока шо отжал вертолетную площадку у Януковича,видать собирается туда же
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Идёт война,а ряха все больше и больше
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Хотя Аваков в первый же день вызывал, насколько я знаю от американцев, заместителя американского посла в Киеве с предупреждением или с требованием меня не выпускать из Соединенных Штатов" Хотелось бы услышать комментарий об этом от американского посла.
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А молодчина Михо! Так наглядно показать, как в Штатах и в Польше оценивают Порошенко.... не Украину, а именно Порошенко - пять баллов.

Жаль, что он из Польши поедет в Украину сразу. Я бы ради точек над и демонстративно покатался по всей Европе....
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Возможно так и будет. Наши водинтуровые присвоители должностей логикой не отличаются от окружения х.йла
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Выходит что в цивилизованных странах никто не признаёт указов Педры от слова совсем?
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Хорошая месть))) За что Петр боролся.... Жаль, что страну нашу такие поступки президента явно не красят.
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Від цієї свари буде лише шкода Україні!! Міхо втратить і так не великий свій лохторат !!))
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Выходит что в цивилизованных странах никто не признаёт указов Педры

Посадят Педро за нарушение прав человека + за воровство + за Липецк - всех Тузиков на него навешают...
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Молодец, Михо! Я же говорил, что нормальные страны никогда не признают этого откровенно бандитского незаконного лишения гражданств. Барыга, идущий на поводу у хуйла, вырыл себе могилу. Украинцы - патриоты за Саакашвили!
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видать, надеется что шляхтичи поступят шляхетно и не выдадут его москалям
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ну все ...от побачите що на західному кордоні побудують "стіну" не гіршу за ізраїльську ...ще до осені...з "кроліка" прораб злодійкуватий вийшов так що кекрувати будівництвом буде "сам" сліпець...
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Так Луценко уже сказал, что нет за Саакашвили никаких грехов.
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Пускай Порошенко в ответку с США полетит...и встретиться там с кем нибуть!
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Та хоч завтра, але ж ви будете волати, що катається без толку туди-сюди за державні гроші, чи не так?
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Я не розумів поспішності надання громадянства України Саакашвілі й Машці Гайдар.. Так саме не розумію й поспішності відбирання того ж громадянства у Міхо.. Нещиро все ще, дуже смердить..
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"Так что нет у вас методов против Кости Сапрыкина!" (с).
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЯ прилетел в Польшу для подготовки своего возвращения в Украину, - Саакашвили заявил, что никто не признает отмены его паспорта. ВИДЕО
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