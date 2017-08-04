 Я прилетел в Польшу для подготовки своего возвращения в Украину, - Саакашвили заявил, что никто не признает отмены его паспорта. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Они предупредили все пограничные службы, все авиакомпании, что не нужно меня пускать… У меня не было никаких проблем с тем, чтобы покинуть Соединенные Штаты. Хотя Аваков в первый же день вызывал, насколько я знаю от американцев, заместителя американского посла в Киеве с предупреждением или с требованием меня не выпускать из Соединенных Штатов", - сказал М.Саакашвили в интервью телеканалу ZIK по видеосвязи в пятницу вечером.
Политик подтвердил, что находится в Польше.
Отвечая на вопрос, намерен ли он остаться в Польше, М.Саакашвили отказался заранее говорить о своих планах.
В интервью ТСН он заявил, что "я, как обычно выехал из Америки, никто не признает отмены моего паспорта. Я прошел паспортный контроль, также, как всегда, прошел паспортный контроль в Польше. Въехал без проблем, меня пригласили на мероприятия руководящие лица Польши", - сообщил он.
"Если бы не было неприятностей, связанных с гражданством, я бы вернулся сразу в Украину. Но я решил не оставаться в Штатах и быть поближе к Украине. Поэтому я прилетел в Польшу, буду готовиться для своего возвращения в Украину", - отметил Саакашвили.
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жди 8.30!
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У первой группы смена закончена...
т.е. все тут пока согласны)
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Да не похоже. Fox News это любимый канал Трампа, между прочем
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Когда такое Педро скажут?
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слишком на личное смахивает...
а где начинается личное, там заканчивается закон.
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Жаль, что он из Польши поедет в Украину сразу. Я бы ради точек над и демонстративно покатался по всей Европе....
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Посадят Педро за нарушение прав человека + за воровство + за Липецк - всех Тузиков на него навешают...
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