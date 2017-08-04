 С бойцом 10-ой отдельной горно - штурмовой бригады Доброшинским простились на Хмельнитчине. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
Контракт с ВСУ Доброшинский подписал осенью 2015 года. Год назад в Марьинке был ранен, но после лечения снова вернулся на фронт.
Ростислава был ранен снайпером на позиции вблизи Новозвановки, что на Луганщине. Полтора километра на руках побратимы несли его в "скорую", однако спасти ему жизнь медики не смогли.
997 11
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Патруль ОБСЕ обстреляли во время попытки установить камеру на крыше ДФС(19)
СБУ задержала террориста "ЛНР" на Луганщине, который дезертировал из-за пьяных издевательств командования. ВИДЕО(13)
Турчинов на Донбассе представил "оружие контрпропаганды" - установку, которая будет подавлять телеканалы террористов, - штаб АТО(108)
Террористы обстреляли из минометов наши позиции под Павлополем, - штаб АТО(1)
Долги украинцев по оплате за ЖКУ стремительно растут(0)
Из-за систематических российских провокаций под Светлодарском украинская пехота вынужденно продвинулась вперед, - Мысягин(117)
За сутки в зоне АТО погиб один военный, еще два бойца получили ранения, – Лысенко(20)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить