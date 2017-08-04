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 С бойцом 10-ой отдельной горно - штурмовой бригады Доброшинским простились на Хмельнитчине. ВИДЕО

В Хмельницкой области провели в последний путь бойца 10-ой отдельной горно - штурмовой бригады ВСУ 20-летнего Ростислава Доброшинского, погибшего на Луганщине от пули вражеского снайпера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

Контракт с ВСУ Доброшинский подписал осенью 2015 года. Год назад в Марьинке был ранен, но после лечения снова вернулся на фронт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Каменце-Подольском простятся с украинским воином Доброшинским, погибшим под Новозвановкой от пули снайпера террористов. ФОТО

Ростислава был ранен снайпером на позиции вблизи Новозвановки, что на Луганщине. Полтора километра на руках побратимы несли его в "скорую", однако спасти ему жизнь медики не смогли.



Смотрите: Бойцов 58-ой мотопехотной бригады Руслана Конюшу и Илью Тимофеева, погибших на Луганщине, похоронили на "малой родине". ВИДЕО
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Сколько еще лучших сынов должны погибнуть, чтобы власть поняла, что перемирия нет. Пошлите туда своих сынов, племянников и говорите о перемирии.
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не треба тут сваритися..українці, на відміну від кацапні, мають кожен свою думку та погляд на ситуацію..
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20 лет. Паренек только начал жить. И рашенская пуля перечеркнула все. Ненавижу! Когда мы поймем, что у нас не конфликт, а война. И действовать должны соответсвенно, а не сопли генеральские вытирать.
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І чим військовий конфлікт відрізняється від війни? А якщо без істерики:які ваші реальні дії чи пропозиції?
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Вічна пам'ять Герою! Відходять ще діти, в яких життя тільки почалося. Сумно і боляче... Царство небесне.
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Я со Счастья, родилась здесь и живу по сей день. Спасибо хлопцы, жаль , что наши мужики либо отупели, либо поддались на пропагандонов из россии . Вечная вам память, тем, кто положил свою голову за Украину. Живые, берегите себя!
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Цензор.НЕТВидеоОбществоС бойцом 10-ой отдельной горно - штурмовой бригады Доброшинским простились на Хмельнитчине. ВИДЕО
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