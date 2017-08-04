 Лишенный гражданства Саакашвили прибыл в Польшу. ВИДЕО

Об этом сообщает Telewizja Republika, которая обнародовала видео с его выступлением по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания, передает Цензор.НЕТ.
Саакашвили начал свое выступление на польском языке, а потом перешел на английский. Во время своей речи политик коснулся темы сотрудничества Грузии с Польшей, а также говорил об Украине.
Неизвестно, по каким документам он въехал в Польшу, так как Саакашвили не имеет ни грузинского, ни украинского гражданства.
В пограничной службе Польши отказались комментировать, на основании какого документа экс-президент Грузии Михаил Саакашвили въехал на территорию страны, передает Газета.ru со ссылкой на представителя службы Агнешку Голиас.
"Согласно… закону о пограничной службе, данные в сфере пограничного контроля могут быть предоставлены только соответствующим государственным органам", - заявила она.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Ранее Арьев опубликовал фотокопию части анкеты (с подписью) на получение украинского гражданства М.Саакашвили. В свою очередь М.Саакашвили заявил, что это не его подпись.
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транспортного цехавсея Украины?
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Мы в дороге день за днем.....
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Что он предложит дальше, украинцам и как сможет осуществить? Увидим. Вне зависимости ни от чего... Украина - страна, которая - ОБЪЯЗАНА, "жутко" и РЫВКОМ измениться. Такой народ - не может жить так - по скотски.
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