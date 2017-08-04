EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  2659  60
Материалы по теме:
Все про:гражданство (650) Польша (3986) Саакашвили (1880)

 Лишенный гражданства Саакашвили прибыл в Польшу. ВИДЕО

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили, который после лишения украинского гражданства стал апатридом, прилетел в Польшу.

Об этом сообщает Telewizja Republika, которая обнародовала видео с его выступлением по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Уголовных дел, в которых Саакашвили фигурирует как подозреваемый или обвиняемый, не выявлено, - ГПУ. ДОКУМЕНТ

Саакашвили начал свое выступление на польском языке, а потом перешел на английский. Во время своей речи политик коснулся темы сотрудничества Грузии с Польшей, а также говорил об Украине.



Неизвестно, по каким документам он въехал в Польшу, так как Саакашвили не имеет ни грузинского, ни украинского гражданства.

В пограничной службе Польши отказались комментировать, на основании какого документа экс-президент Грузии Михаил Саакашвили въехал на территорию страны, передает Газета.ru со ссылкой на представителя службы Агнешку Голиас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Юридических оснований для лишения меня гражданства у Порошенко не было", - Саакашвили (обновлено)

"Согласно… закону о пограничной службе, данные в сфере пограничного контроля могут быть предоставлены только соответствующим государственным органам", - заявила она.

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Ранее Арьев опубликовал фотокопию части анкеты (с подписью) на получение украинского гражданства М.Саакашвили. В свою очередь М.Саакашвили заявил, что это не его подпись.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Від Польщі контрабандними тропами Саакашвілі прийде відразу на Майдан, а порошенко відразу полетить в Іспанію відпочивати. порошенко не зможе зупинити Саакашвілі, бо влада не має влади і Саакашвілі цю владу в них відбере і посадить всіх в тюрму!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Військові підтримають Саакашвілі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хіба що у килимі його туди контрабандисти привезуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кордон України це суцільний контрабандний автобан! В якому бусі Саакашвілі перетне кордон ніхто не знає, а може вже перетнув. До того ж Саакашвілі має непогану фізичну форму, вміє ходити по горах і вміє літати на літаку, тому варіанти переходу кордону можуть бути різні. Від пішого переходу по горам до перельоту приватним літаком в якусь Житомирську область, звідки маршруткою можна доїхати до Майдану. А на Майдані вже будуть намети Руху Нових Сил!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шо там Пэтро , нацгвардию по тревоге ещё не поднял
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То прямо носили його на руках, дали громадянство, то позбавили... Яка повага може бути до такої влади?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
думали что он работать будет, а он популизмом только занималься никаких результатов кроме трепа не показал
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
давай за результаты в других областях, рассказывай
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в киеве посмотри все гонят на кличко а там и метро строиться и дороги и мафы убираються и транспорт закупаеться 50 польских трамваев покупают и ещё много чего делают и мост подольском воскресенский делают
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
польские трамваи - годная перемога. забрать кусок у своих и отдать панам - это очень по - холопски
 показать весь комментарий
Ответить
 
ты лучше почитай почему львовские не купили которые месяц ездят а потом на ремонте стоят
 показать весь комментарий
Ответить
 
А откуда ты знаешь, что их Киев купил, их просто отправили в Киев безвозмездно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Из за таких как ты, у нас страна в ..опе, вам глаза замыливают, а ты дальше верь в эту чудную власть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага рынки переодетыми ментами с бульдозерами сносятся и разграбляются)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Давай начнем с того, кто ему работать не давал, а потом за популизм рассказывай.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Стыдно за нашу трусливую и подлую власть. Президент у нас - Подлошенко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це "швіллі" такий же ставленик "піндосів" як і "педро"............... Так що - нічого дивного.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно, в качестве какого из бывших титулов, он туда приехал!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Михо быстрее в Украину приезжай, народ тебя ждет, на тебя одна надежда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а шо на это скажет начальник транспортного цеха всея Украины?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вот так-человека победившего коррупцию в своей стране,принимают как своего.Потому что поляки недавно переболели этой совковой заразой,помогут Михо у нас по выметать этот кошерный сговор.Теперь санкции перекроют Фирташу кислород,новое руководство ЦРУ возьмётся за ниточки а они приведут в Киев...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
уровень мероприятия как раз соответствует талантам Михаила
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мы бродячие артисты
Мы в дороге день за днем.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как бы я не относился к Михо, как бы кто то не относился, но он из "гавна"" - сделал таки не конфетку, но почти - конфетку. Его страну, если ее показать, многим, на карте мира, не многие найдут. Это нужно уважать. Маленьких и гордых.
Что он предложит дальше, украинцам и как сможет осуществить? Увидим. Вне зависимости ни от чего... Украина - страна, которая - ОБЪЯЗАНА, "жутко" и РЫВКОМ измениться. Такой народ - не может жить так - по скотски.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лех Качинский 08 08 08 стоял на площади в Тбилиси,когда полчища ордынской саранчи рвались к столице гордой Грузии.Поэтому Михо -всегда желанный гость Польши.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЛишенный гражданства Саакашвили прибыл в Польшу. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти