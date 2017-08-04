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 Политика Украины, Общество
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Все про:Нацполиция (8258) Порошенко (13516)

 День Национальной полиции Украины. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

На Софиевской площади в Киеве началась торжественная церемония по случаю празднования Дня Национальной полиции Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ, в торжествах принимает участие Президент Украины Петр Порошенко



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Цікавить, чи буде там 4-х річний хлопчик з проекту на ТСН.
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Молодець Аваков- хоч і поганенько, але мовою промову виголошує.
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Ну хоч не ne ne ne...
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Та плювати мені на ту кровосісю, де воно там відпочиває.
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Мне одному кажется что у азирова и авякяна один учитель?
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То і не суди тих, хто хоч намагається мовою спілкуватися.
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Я буду судить по делах, а положительных делов у авакяна 0
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То не чіпляйся до вимови, як сам ні на що не здатен.
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Саша Дрещатик! Я уже давал тебе ном. своего моб. тел. но ты постеснялся мнепУозвонить а давать тебе зарабатывать ответами не ХОЧУ
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ти ошибаешься, єто далеко не 13 год и украинци смогут за себя постоять
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у Каддафи тоже била полиция и охрана

их понти закончатся ровно на том месте, когда народ возьмет в руки оружие
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Цікаво - лівійці довго б терпіли над собою ТАКІ знущання , які українці терплять весь час ?
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Он не ошибается!
И ты прав,это далеко не 13 год.
Сейчас будут лупить на поражение сразу и без лишних слов.
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Троли беснуются, это очаровательно!
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аваков знает, что ты его очаровательным тролем беснующимся считаешь?))
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гарант пьяный зажигал на трибуне руками махал такое вытворял .просто шоу шоколаное
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алкаш-диабетик тоже там?
тывсевреш, неможетбыть, унегодиабет, онлапуля)))))
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шоб он там на требуне расстаял и поплыл шоколадным сиропом
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Ольгинские изошли соплями и слюнями в коментах!
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когда ты уже начнёшь писать комментарии другого содержания?
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Сейчас время такое.
Кто не согласен с хенеральной линией парти,тот ольгинец,ахент крымля,зрадофил,и тд,и тп!
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Пимечательно то,что сегодня годовщина операции "Буря".
22 года назад Хорватия дала просраца ватным сепарам из Сербской Краины!
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Я к тому что Хорватам есть что вспомнить,и чем хвалиться!
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порнографию уже разрешили показывать в светлый час суток
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Я помню два года назад,вопли переферийных студенток,и оргазм от сэлфей с новыми копами!
Ура оптимизм переполнял сердца домохозяек и терпил!Кричали женщины Ура и к небу трусики бросали!
Не дай тебе написать коментарий,что пока кроме смены формы,ничего не видно.Сразу в бан в спам,в агенты кремля и просто кацапы.
Прошло два года.
99,9 процентов комментариев на Ц.Н,это в основном негатив и разочарование,полностью проваленной мусорской реформой.
Провал полнейший,фееричный!
И кстати,этот провал приведет к оромным негативным последствия в дальнейшем!
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насчёт 99,9% только перегнул, скептиков было по больше.
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Это я для усиления эфекта.
Но реально,довольных реформой мусоров,очень резко поубавилось!
И это всего за два года.
Вот прямо здесь,доволен только Коваленко Егор,и Сашка дрыщатик.
То есть доволен только один человек,потому как дрыщатик всегда всем доволен!
Вот и вся правда,далеко ходить не надо.Такой себе мини соцопрос.
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читая посты, что то не заметил народной любви к новым мусорам, о которой распинаюся чоколядные кролики
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