 День Национальной полиции Украины. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как сообщает Цензор.НЕТ, в торжествах принимает участие Президент Украины Петр Порошенко
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"С праздником вас, украинские копы!", - Порошенко поздравил полицейских со второй годовщиной Нацполиции Украины(74)
"А че таксисты? Их, как свинью стричь - визгу много, а шерсти мало", - российский бизнесмен Чичваркин о встрече с президентом Порошенко. ВИДЕО(355)
"Как мы и договаривались", - Порошенко поздравил всех с подписанием нового пакета санкций США против РФ(221)
Не существует препятствий, которые бы воины-десантники не преодолели, нет противника, который бы смог им противостоять, - Порошенко. ВИДЕО(114)
Порошенко и Тимошенко – лидеры президентского рейтинга(0)
Порошенко внесет на рассмотрение Рады предложения по изменению законодательства об омбудсмене(12)
"Юридических оснований для лишения меня гражданства у Порошенко не было", - Саакашвили (обновлено)(169)
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их понти закончатся ровно на том месте, когда народ возьмет в руки оружие
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И ты прав,это далеко не 13 год.
Сейчас будут лупить на поражение сразу и без лишних слов.
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тывсевреш, неможетбыть, унегодиабет, онлапуля)))))
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Кто не согласен с хенеральной линией парти,тот ольгинец,ахент крымля,зрадофил,и тд,и тп!
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22 года назад Хорватия дала просраца ватным сепарам из Сербской Краины!
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Ура оптимизм переполнял сердца домохозяек и терпил!Кричали женщины Ура и к небу трусики бросали!
Не дай тебе написать коментарий,что пока кроме смены формы,ничего не видно.Сразу в бан в спам,в агенты кремля и просто кацапы.
Прошло два года.
99,9 процентов комментариев на Ц.Н,это в основном негатив и разочарование,полностью проваленной мусорской реформой.
Провал полнейший,фееричный!
И кстати,этот провал приведет к оромным негативным последствия в дальнейшем!
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Но реально,довольных реформой мусоров,очень резко поубавилось!
И это всего за два года.
Вот прямо здесь,доволен только Коваленко Егор,и Сашка дрыщатик.
То есть доволен только один человек,потому как дрыщатик всегда всем доволен!
Вот и вся правда,далеко ходить не надо.Такой себе мини соцопрос.
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