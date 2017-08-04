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 СБУ задержала террориста "ЛНР" на Луганщине, который дезертировал из-за пьяных издевательств командования. ВИДЕО

На Луганщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

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Правоохранители обнаружили жителя Луганска в одном из прилегающих к линии соприкосновения поселков Новоайдарского района, где он скрывался после побега из своей террористической группировки. Сотрудники спецслужбы установили, что задержанный боевик не выдержал систематических издевательств главарей бандформирования, которые навеселе применяли насилие к подчиненным.

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Он с 2014 года находился в составе НВФ и принимал активное участие в боевых столкновениях с силами АТО.

Оперативники СБУ изъяли у террориста документы, подтверждающие его принадлежность к "ЛНР".

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Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.
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Igor L - вернуть назад.., пускай дальше издеваются...
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А чего так мало? Словарный запас закончился?
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Повезло. Отвоевался... пора искуплять вину и работать в поте лица на благо Украины!
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та не, согласно закона - он будет отдан рабом какому-нибудь бандеровцу
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Таким обіженкам потрібно хоча б 25 років давати,а краще просто розстрілювати
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во у них там войско - от своих тюлей больше получишь чем от противника .
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Главари бандформирования, которые навеселе применяли насилие к подчиненным!!! У чеченов научились!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСБУ задержала террориста "ЛНР" на Луганщине, который дезертировал из-за пьяных издевательств командования. ВИДЕО
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