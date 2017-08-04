 СБУ задержала террориста "ЛНР" на Луганщине, который дезертировал из-за пьяных издевательств командования. ВИДЕО

Правоохранители обнаружили жителя Луганска в одном из прилегающих к линии соприкосновения поселков Новоайдарского района, где он скрывался после побега из своей террористической группировки. Сотрудники спецслужбы установили, что задержанный боевик не выдержал систематических издевательств главарей бандформирования, которые навеселе применяли насилие к подчиненным.
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Он с 2014 года находился в составе НВФ и принимал активное участие в боевых столкновениях с силами АТО.
Оперативники СБУ изъяли у террориста документы, подтверждающие его принадлежность к "ЛНР".
Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.
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