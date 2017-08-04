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Все про:ГПУ (8817) кортеж (253) Луценко (7070)

 Кортежы политиков и бизнесменов систематически нарушают правила дорожного движения. Среди них авто на которых ездят Луценко, Ложкин, Ахметов, - "Схемы". ВИДЕО (ИСПРАВЛЕНО)

Кортежы высших украинских чиновников систематически нарушает правила движения при перемещении по Киеву. Среди нарушителей были замечены Генпрокурор Юрий Луценко, экс-глава АП Борис Ложкин, нардеп Игорь Котвицкий, олигарх Ринат Ахметов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, несколько нарушений зафиксировали журналисты программы "Схемы".



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Увести абонплату "за розподіл газу населенню" НКРЄ не дав пікет Свободи. Чомусь всі медіа розказують про профспілки...
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Так как гоняют рядовые водители, "вип"-ам еще надо поучиться...
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Бывал в командировке в Донецке много раз и видел, что там местные божки вообще не признавали никаких правил. Вот и г-н Ахметов перенес свой донецкий менталитет, ощущение хозяина жизни в сердце Украины. А кем был, тем и остался. Донецкие... одним словом, ни чести, ни совести, ни культуры. И то, что случилось именно в Донбассе - вовсе не случайность. Обитатели зоны зачумления шли к этому многие годы.
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где нибудь в Франции уже би собрались пару тисяч человек, перекрили дорогу и витряхнули єту гавеную "єлиту"
спалили би к епеней матери все их кортеджи и еще би пи..дюлей навешали и хрен би им кто помог
народ неуважающий свое достоинство, недостоин уважения
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/07/16/7068579/
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За то теперь у нас полиция а не милиция, слава Порошенко
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Цензор.НЕТВидеоОбществоКортежы политиков и бизнесменов систематически нарушают правила дорожного движения. Среди них авто на которых ездят Луценко, Ложкин, Ахметов, - "Схемы". ВИДЕО (ИСПРАВЛЕНО)
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