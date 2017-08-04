 Кортежы политиков и бизнесменов систематически нарушают правила дорожного движения. Среди них авто на которых ездят Луценко, Ложкин, Ахметов, - "Схемы". ВИДЕО (ИСПРАВЛЕНО)

Как сообщает Цензор.НЕТ, несколько нарушений зафиксировали журналисты программы "Схемы".
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пророк..
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спалили би к епеней матери все их кортеджи и еще би пи..дюлей навешали и хрен би им кто помог
народ неуважающий свое достоинство, недостоин уважения
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/07/16/7068579/
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