 Кортежи политиков и бизнесменов систематически нарушают ПДД. Среди них автомобили, на которых ездят Луценко, Ложкин, Котвицкий, Ахметов, - "Схемы". ВИДЕО (ИСПРАВЛЕНО)

Как сообщает Цензор.НЕТ, несколько нарушений зафиксировали журналисты программы "Схемы".
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ГПУ одобрила запрос США о выдаче подозреваемого в мошенничестве Халупского, - Луценко. ФОТО(11)
Луценко: ГПУ задержала на взятке 15-го за год прокурора. ФОТО(64)
Задержаны трое вымогателей. Среди них помощник замминистра МВД Трояна. У самого чиновника тоже был обыск, который не дал результата, - Луценко(279)
Горбатюк написал Луценко заявление о преступлениях его заместителя Столярчука(55)
Луценко в Генпрокуратуре сделал много чего, но ничего хорошего — нардеп(0)
Прокуратура Киевской области предотвратила выплату "Нафтогазом" 320 млн компании Александра Януковича, - Луценко(20)
Гражданин задержан на Волыни при попытке дать прокурору взятку в размере $5 тысяч, - Луценко. ФОТО(18)
кого він арештував, крім площадки,машин і погреба?
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На днях, как сообщают бодрые фейсбук-посты, генпрокурор Луценко провел встречу с "блогерами". И блогеры остались очень довольны - такой общительный генпрокурор, показал свои книжные полки в кабинете, даже дал посидеть в своем кресле.
Проблема в том, что за такой пиар-трескотней кроется попытка увести нас от главного вопроса - а что сделано Луценко для реформы его ведомства? Ответ - ничего. Трудоустройтво родственников, нарезка политических квот на Генпрокуратуру,
немотивированное закрытие дел, теневая недвижимость верхушки прокуратуры, раздутие штата - все это цветет при Луценко буйным цветом. В 2001 году, когда Генпрокуратура имела намного больше полномочий, тут трудилось 540 человек. Сейчас - 2 тысячи! Генпрокуратура разрослась на 11 (!) разбросанных по Киеву зданий, хотя раньше помещалась в двух.
У всех генпрокуроров был один помощник, у Пшонки их было пять, а при Луценко был создан целый "Департамент обеспечения руководства" на 50 человек! Для каждого из этих протирателей штанов - отдельный кабинет в "козырной" высотке Пшонки, тогда как настоящие следователи и прокуроры сидят по двое-трое в старых зданиях. Департамент Кононенко-Грановского не ликвидирован, а переименован - во главе с теми же Гуцуляком и Варченко. Следствие размазали по восьми (!) департаментом вместо одного, ради Кулика следственный отдел создали даже в департаменте международных отношений!
Конечно, все эти вопросы не так интересны, как очередной политический пиар-вброс от человека, которому закон напрямую запрещает заниматься политикой. Вывод из этого всего простой: Генпрокуратура продолжает деградировать, а посиделки с блогерами призваны стать ширмой для дальнейшего беззакония Генпрокуратуры и обеспечить ее руководителю мягкий пиар-парашют обратно в политику - после того, когда он исчерпает себя на этой должности.
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вони себе завжди царями вважають, і на люд їм насрати...
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" И чтобы никаких больше кортежей по улицам с мигалками"- сказал Сене майдановец
- " Нет- нет! Конечно , это все в прошлом!"- заверял Сеня , виртуозно управляя коляской Юлии Владимировны.
но ,ездить на велосипедах как руководство других стран они не могут , поскольку "работали" на приобретение автопарков, когда воевала страна и гибли люди , а руководители цивилизованных стран -на благо своих избирателей.
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иными словами, проблемы индейца шерифа не ипут..
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пророк..
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спалили би к епеней матери все их кортеджи и еще би пи..дюлей навешали и хрен би им кто помог
народ неуважающий свое достоинство, недостоин уважения
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/07/16/7068579/
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ЗЫ Осколок с жопы ему уже достали?
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Если бы их еще и систематически задерживали нынешние новые полицейские, то они бы, наверное, систематически и не нарушали.
Что мешает?
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при всем моем неприятии Супрун с ее реформами он ездит даже не на машине, а в метро...
мой сын это видел своими глазами...
при чем не на камеру...
Америка во всей своей красе...
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Вот оно какое соевое "життя по-новому", во всей своей гребаной "красе"...
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Когда наступали самые горячие моменты обороны Майдана, этих людей на сцене не было. Была пара человек, которые голосом координировали хоть какие-то действия медиков и несколько священников, уходивших оттуда в самое пекло.
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В последствии Наполеон и бесконечные войны.Миллионы жертв. Дало это ,что нибудь - нет.
Ребенок не созрел......Счастливая страна(остров) "Чунга -чанга" только в мультике. Поэтому путь один-высокое осознание(понимание) высшей цели развития государства, как "верхами" так и "низами". А богатые и бедные будут всегда. Народ ведь ,если честно,тоже далек от совершенства.
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Можете его расстреливать, таранить, грозить своим судом.
И охота летать гурьбой мало-малу отпадет.
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