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Все про:ГПУ (8819) кортеж (253) Луценко (7072)

 Кортежи политиков и бизнесменов систематически нарушают ПДД. Среди них автомобили, на которых ездят Луценко, Ложкин, Котвицкий, Ахметов, - "Схемы". ВИДЕО (ИСПРАВЛЕНО)

Кортежи высших украинских чиновников систематически нарушают правила движения при перемещении по Киеву. Среди нарушителей были замечены: Генпрокурор Юрий Луценко, экс-глава АП Борис Ложкин, нардеп Игорь Котвицкий, олигарх Ринат Ахметов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, несколько нарушений зафиксировали журналисты программы "Схемы".



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так він нічого і не робить!
кого він арештував, крім площадки,машин і погреба?
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НУ ТАК ШТРАФУЙТЕ ЕГО ПОСТОЯННО НА 400000 ГРИВЕН !!!
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https://i1.wp.com/puret0.cdn.devels.info/wp-content/uploads/2017/08/03034310/1501731787-9414a8f5b810972c3c9a0e2860c07532.jpg?resize=710%2C472
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Оце і є культура, повага до людей,відповідальність і врешті-решт, шлях до європейських цінностей...Важко виправити "совка".Соромно, пане Юрію!.
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Он много еще чего "нарушает", кроме ПДД. И не только он. Только вот Цензор почему-то любит рассказывать про "мелкие огрехи", пос сравнению с НА МНОГО более серьезными вещами, о которых он молчит.
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Вся "радість" у нашій державі - що ніхто з можновладців ні за що не відповідає. Як тільки десь хтось "виліз" на щабель вище, то рахує себе над Законом ...
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Сергій Лещенко at Телеканал Новин 24. 3 hrs · Kyiv ·

На днях, как сообщают бодрые фейсбук-посты, генпрокурор Луценко провел встречу с "блогерами". И блогеры остались очень довольны - такой общительный генпрокурор, показал свои книжные полки в кабинете, даже дал посидеть в своем кресле.
Проблема в том, что за такой пиар-трескотней кроется попытка увести нас от главного вопроса - а что сделано Луценко для реформы его ведомства? Ответ - ничего. Трудоустройтво родственников, нарезка политических квот на Генпрокуратуру,
немотивированное закрытие дел, теневая недвижимость верхушки прокуратуры, раздутие штата - все это цветет при Луценко буйным цветом. В 2001 году, когда Генпрокуратура имела намного больше полномочий, тут трудилось 540 человек. Сейчас - 2 тысячи! Генпрокуратура разрослась на 11 (!) разбросанных по Киеву зданий, хотя раньше помещалась в двух.
У всех генпрокуроров был один помощник, у Пшонки их было пять, а при Луценко был создан целый "Департамент обеспечения руководства" на 50 человек! Для каждого из этих протирателей штанов - отдельный кабинет в "козырной" высотке Пшонки, тогда как настоящие следователи и прокуроры сидят по двое-трое в старых зданиях. Департамент Кононенко-Грановского не ликвидирован, а переименован - во главе с теми же Гуцуляком и Варченко. Следствие размазали по восьми (!) департаментом вместо одного, ради Кулика следственный отдел создали даже в департаменте международных отношений!
Конечно, все эти вопросы не так интересны, как очередной политический пиар-вброс от человека, которому закон напрямую запрещает заниматься политикой. Вывод из этого всего простой: Генпрокуратура продолжает деградировать, а посиделки с блогерами призваны стать ширмой для дальнейшего беззакония Генпрокуратуры и обеспечить ее руководителю мягкий пиар-парашют обратно в политику - после того, когда он исчерпает себя на этой должности.
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Я теж пам'ятаю як Майданівці зупинили сєню з мигалками (коли юульку віз на сцену), і що?
вони себе завжди царями вважають, і на люд їм насрати...
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Да, только что вспомнила и я.
" И чтобы никаких больше кортежей по улицам с мигалками"- сказал Сене майдановец
- " Нет- нет! Конечно , это все в прошлом!"- заверял Сеня , виртуозно управляя коляской Юлии Владимировны.
но ,ездить на велосипедах как руководство других стран они не могут , поскольку "работали" на приобретение автопарков, когда воевала страна и гибли люди , а руководители цивилизованных стран -на благо своих избирателей.
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Баран, не можешь какать, не мучай попу. Другими словами - не путай генпрокурора и обывателя.
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Госп. Луценко и его водитель ещё не осознали, что закон действует и для генпрокурора. Такое поведение водителя припоминает "восточное" беззаконье, нежели цивилизационную западную Европу.
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уверяю вас, в его глазах - это ваши проблемы..
иными словами, проблемы индейца шерифа не ипут..
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Он и во времена иуды тем же занимался. Тогда тоже писали про Югу, которые неприличные жесты показывал, будучи "при исполнении..."
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Вы все тут эти, как их - агенты кремля, вот. Не хитайте лодку - війна іде...
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Увести абонплату "за розподіл газу населенню" НКРЄ не дав пікет Свободи. Чомусь всі медіа розказують про профспілки...
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Так как гоняют рядовые водители, "вип"-ам еще надо поучиться...
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Бывал в командировке в Донецке много раз и видел, что там местные божки вообще не признавали никаких правил. Вот и г-н Ахметов перенес свой донецкий менталитет, ощущение хозяина жизни в сердце Украины. А кем был, тем и остался. Донецкие... одним словом, ни чести, ни совести, ни культуры. И то, что случилось именно в Донбассе - вовсе не случайность. Обитатели зоны зачумления шли к этому многие годы.
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А Юрий Луценко, Борис Ложкин и нардеп Игорь Котвицкий все тоже с Донецка?
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сущность та же: ощущение своей исключительности, пренебрежение нормами морали и отсутствие нравственности, игнорирование прав других людей, отрицание всякой своей ответственности, подмена понятий; цинизм, ставший нормой поведения. И при этом они ищут и находят для себя оправдание своего поведения, прикрывают собственную ущербность успехами на поприще, где как раз и не нужны никакие нормы морали и нравственности и выдают свой успех в приобретении многих материальных ценностей как подтверждение признания обществом их исключительности. То есть, если я богат (на большой должности), то мне всё можно. Плохо то, что они утверждают такой стиль жизни и становятся примером для подражания. А слабая продажная, вороватая власть не способна дать по рукам этим нуворишам.
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где нибудь в Франции уже би собрались пару тисяч человек, перекрили дорогу и витряхнули єту гавеную "єлиту"
спалили би к епеней матери все их кортеджи и еще би пи..дюлей навешали и хрен би им кто помог
народ неуважающий свое достоинство, недостоин уважения
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/07/16/7068579/
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За то теперь у нас полиция а не милиция, слава Порошенко
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Типичные времена янучары. Не удивлюсь, если свои золотые батоны у шоколадной шоблы тоже есть.
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янучара по сравнению с ними первый класс вторая четветь...
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...якщо так трапиться,ми відразу переможемо і закінчиться війна з мордором...
Кортежы политиков и бизнесменов систематически нарушают правила дорожного движения. Среди них авто на которых ездят Луценко, Ложкин, Котвицкий, Ахметов, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 4474
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не розуміють зараз! (раніше розуміли) але попустило, але вони переходні! терпіннья вам хлопці!
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Реформа АВАКОВА ПОЗОРИЩЕ і молодих дітей затягують в гамно. Поліція повинна штрафувати так як всіх громадян, всі рівні це реформа зроблена для всіх. От РИБА ВОНЯЄ З ГОЛОВИ банда, яка була така лишилася .а діти наші на майдані гинули за мафію.МОЛОДЦІ ЖУРНАЛІСТИ ЇХ ТРЕБА ШАНУВАТИ І ЗАХИЩАТИ ВОНИ РИСКУЮТЬ СВОЇМ ЖИТТЯМ , ЯК БИ НЕ ВОНИ ТО НІЧОГО Б НЕЗНАВ.
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Дейдей - мерзкий депутат от НФ, неудивительно, что собаковские полицейские его так тщательно закрывают от посторонних глаз.
ЗЫ Осколок с жопы ему уже достали?
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помнится после Майдана, как сам Сабаков запрещал кортежи, а Яценюк ездил по правилам ))
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Украинские санкции - не пустили вечно пьяную Лолиту до Украины и усе. Вот такие (пик) санкции малята.
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А немчуские - продали турбины втихаря в надежде, что пронесет. Это как тот алкаш с бутылкой отравы в руках. Знает, что издохнет, а не выпить не может. Вот такая х-ня, дружок.
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"систематически нарушают"

Если бы их еще и систематически задерживали нынешние новые полицейские, то они бы, наверное, систематически и не нарушали.
Что мешает?
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вот чем наши пещерные чиновники отличаются от цивилизованых чиновником...
при всем моем неприятии Супрун с ее реформами он ездит даже не на машине, а в метро...
мой сын это видел своими глазами...
при чем не на камеру...
Америка во всей своей красе...
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после такого видео с акуевшими бодигартами хочется напомнить - что когда-то на встречке для них окажется бульдозер..... ведь они уязвимы из-за своих понтов, и пафосных тачек....
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на порошенго не наговарюйте! я бачив сам його кортеж на червоне зупинився! а Юра забув майдан! я так думаю. амона нема але юра незнае скільки лайків мають дяку)
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Если они в таких элементарных вещах нарушают закон, то можно себе представить масштабы остальных преступлений 😈
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с..емы это такая желтая пресса на тему зрады - вообще не секут о чем пишут, главное заголовок с потугами на сенсацию
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мафия правит страной. Луценка на НАРЫ! кремлувскую крысу, бандюка Ахметку давно пора ликвидировать.
Кортежы политиков и бизнесменов систематически нарушают правила дорожного движения. Среди них авто на которых ездят Луценко, Ложкин, Котвицкий, Ахметов, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6224
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Кортежы политиков и бизнесменов систематически нарушают правила дорожного движения. Среди них авто на которых ездят Луценко, Ложкин, Котвицкий, Ахметов, - "Схемы".

Вот оно какое соевое "життя по-новому", во всей своей гребаной "красе"...
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Дык новой полиции уже объяснили как работать надо. А не так как поначалу. Вот маэмо шо маэмо.
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когда детей этих полицейских размажет по асфальту кортеж неприкасаемых, может тогда они вспомнят зачем надел форму....хотя вряд ли...холуйство в крови.
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раньше жирные фантазировали о переносе правительственных хором и верховной зрады в географический центр Украины....по ходу эти фантазии новым худым господарям не нравятся...
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🌻🇺🇦⚔❤️ Народ, упершийся на Майдане, выбил власть из рук преступников и с очень большим недоверием вручил ее как парламенту, так и президенту. Это надо помнить всем, Порошенко - в том числе. Поэтому, когда его действия вызывают широкий резонанс, надо идти «в люди» и пояснять свои действия. Власть получена таким путем, что это входит в цену на билет.

Когда наступали самые горячие моменты обороны Майдана, этих людей на сцене не было. Была пара человек, которые голосом координировали хоть какие-то действия медиков и несколько священников, уходивших оттуда в самое пекло.
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А можно с этим мириться? Многих обижает,вот если бы настоящие аристократы,по праву наследования,а то с "грязи да в князи"......"калигулы","цезари" местного разлива...проворонили революцию....А ведь заставляет вспомнить -была в истории народная ненависть,- широкого масштаба-Великая Французкая революция. Тогда людской гнев разгулялся не на шутку,были гильотинированы миллионы. Все,кого массы требовали, все, прошли меч "справедливости народной". Король, королева, высшие чиновники.....и наконец сами руководители революции-Робеспьер, Сен-Жюст, Дантон.....были обезглавлены.
В последствии Наполеон и бесконечные войны.Миллионы жертв. Дало это ,что нибудь - нет.
Ребенок не созрел......Счастливая страна(остров) "Чунга -чанга" только в мультике. Поэтому путь один-высокое осознание(понимание) высшей цели развития государства, как "верхами" так и "низами". А богатые и бедные будут всегда. Народ ведь ,если честно,тоже далек от совершенства.
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Интересно, из всех вышеупомянутых "государственных блядей" пан ахметов какую должность занимает в государстве ПАНОВ-ФЕОДАЛОВ: пахан донецкой автономии, член высшего государственного совета олигархов-соучастников по обворовыванию Украины или ещё какую?
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Якщо ПДР нехтують можновладці, то чого очікувати від простих смертних? Країна беззаконня, дарма, що знаходиться у серці Європи, неписані правила, як у країнах Африки.
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Если перед кортежем выедет радиоуправляемый бульдозер - куча мала обеспечена.
Можете его расстреливать, таранить, грозить своим судом.
И охота летать гурьбой мало-малу отпадет.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоКортежи политиков и бизнесменов систематически нарушают ПДД. Среди них автомобили, на которых ездят Луценко, Ложкин, Котвицкий, Ахметов, - "Схемы". ВИДЕО (ИСПРАВЛЕНО)
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