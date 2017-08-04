Редактор Цензор.НЕТ 04.08.17 15:0104.08.17 15:06 Кортеж Генпрокурора Луценко систематически нарушает правила дорожного движения, - "Схемы". ВИДЕО Кортеж Генпрокурора Юрия Луценко систематически нарушает правила движения при перемещении по Киеву.Как сообщает Цензор.НЕТ, несколько нарушений зафиксировали журналисты программы "Схемы". Самое "любимое" нарушение кортежа Генпрокурора - выезд на встречную полосу движения. Зачастую, одновременно с пересечением двойной осевой линии. Загрузка видео... Смотрите также: Луценко: ГПУ задержала на взятке 15-го за год прокурора. ФОТО перейти на форум x Мне нравится 1
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Скорее Югик 1!!!
Чую пшонка нервно закурит в стороне!
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Золотой батон, или стаусов для личного пользованья?
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- Бандиты! - с раздражением сказал Колосок. - Честное слово, бандиты! По-настоящему обязанность полицейских - защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно!
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так хорошо что чек случайно проволялся в сумке четыре месяца.это 3 .14 какой то.
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А теперь-то чего стесняться? Тем более что граждане хавают и хавают выходки порохатых. Жити по-старому, брехать по-новому.
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А журналістам "Схем" вже більше взагалі зайнятися нічим.
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Айяйяйяйяйяйяй!
Но Юге можно,все таки хгенпгокугог.
Ничего,скоро мы увидим портрет Югика в тоге а-ля Югий Цзагь,пшонка стайл!
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нас старих іржавих бляшанках , а тих хто катається на нормальних машинках - пресують за єврономери !
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В столице Сомали Могадишо телохранители генерального аудитора Нура Фараха застрелили около президентского дворца Министра общественных работ и реконструкции Аббаса Абдуллахи.
По его словам, телохранители открыли огонь по машине Абдуллахи около контрольно-пропускного пункта недалеко от президентской резиденции. В полиции сказали, что пока неясно, по какой причине был открыт огонь.
Машина, в которой ехали два министра, приблизилась к автомобилю с генеральным аудитором и стала следовать за ним. В результате телохранители Фараха стали стрелять. Охранники министра также ответили огнем. Абдуллахи был убит, а второй министр получил ранения.
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