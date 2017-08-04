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Все про:ГПУ (8817) кортеж (253) Луценко (7070)

 Кортеж Генпрокурора Луценко систематически нарушает правила дорожного движения, - "Схемы". ВИДЕО

Кортеж Генпрокурора Юрия Луценко систематически нарушает правила движения при перемещении по Киеву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, несколько нарушений зафиксировали журналисты программы "Схемы".

Самое "любимое" нарушение кортежа Генпрокурора - выезд на встречную полосу движения. Зачастую, одновременно с пересечением двойной осевой линии.

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где вы были умники, когда для проезда регионского-донецкого быдла в ваших городах вообще останавливали ВСЕ движение на пол дня! сидели суки и не тявкали.
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пару недель назад шоколадный президент был в Сумах. ВСЕ движение умерло как раз на полдня. обсосали всесторонне. а царю по#уй.
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Насчет пшонка -2 не согласен.
Скорее Югик 1!!!
Чую пшонка нервно закурит в стороне!
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Югик из Генпгуатугы-тебе чего для счастья надобно?
Золотой батон, или стаусов для личного пользованья?
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Те нЄєєє... мошонка ще волами і мошонкою трусити вмів...
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Куму "царя" можно))) И нечего тут голоте возмущаться как баре ездят.
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Їду з Івано-Франківська у Львів біля Галича порушую правила обганяю фуру по суцільній стоїть поліція зупиняє ви порушили що будемо робити? Відповідаю - виписуйте штраф виписують 250 гр. на третій день у Львові оплачую отримую чек. І тут починається саме цікаве - через два місяці з виконавчої служби Городоцього району де я проживаю приходить лист що у мене не сплачений штраф зі всім витікаючим звідси. Говорю що штраф оплатив маю оригінал чека. Треба приїхати у Городок (10км) і показати чек. Їду в Городок показую чек на що мені говорять що все в порядку але треба залишити чек і заплатити 150!!! гривень за те що на мене відкрили провадження. Запитую що я порушив і в чому моя провина - відповідь все в порядку просто у нас так по закону і ви можете подати в суд на працівників поліції які прислали такого листа. І ось рахуємо - щоб подати в суд мені треба їхати в м. Галич а це 100км при чому я думаю не один раз потім вони не зявляться в суд пару разів як то буває і я буду за все це платити без жодної гарантії що мені ці гроші повернуться і тому мій висновок - я заплачу цих 150 гр. і більше ніколи не буду вимагати складати протокол а на запитання що робити буду давати хабара тому що просто вигідніше. У виконавчій службі мені сказали що це не перший раз в них таке тому що таке законодавство. Ось і всі ваші реформи мент-бізнесмен Аваков. Людей просто ні за що обдирають і головне що все робиться ПО ЗАКОНУ!!
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«- А кто такие эти полицейские? - спросила Селедочка.

- Бандиты! - с раздражением сказал Колосок. - Честное слово, бандиты! По-настоящему обязанность полицейских - защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно!
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у меня примерно такая же хрень было.только без суда.
так хорошо что чек случайно проволялся в сумке четыре месяца.это 3 .14 какой то.
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Це ще не все - вияснилось що у моєму прізвищі на яке відкрили провадження груба помилка і на мою вимогу її виправити тому що це фінансовий документ працівниця виконавчої служби сказала що вона це може зробити але за це також треба заплатити - тут я отримав "нокаут" і пішов платити 150гр. Ну добре для мене це не проблема гроші не великі але я собі уявляю що вони витворяють з людьми в яких немає грошей і поспілкувавшись з знаючими людьми взнав що таке твориться по всій країні і що між ментами і виконавчими службами існує зговір який вони використовують враховуючи що людям в суди звертатись дуже дорого і затратно по часу - і люди платять все по закону жодних порушень.
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Вот такое мнение о "работе" вашей хвалёной милиции,вернее полиции уже.
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что такого важног он раскрыл или не успевает раскрыть , что бы подвергать опасности жизнь граждан ...мания величия началась
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та хрен знает , раньше не присматривался к этому чуду
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"Лицо" страны, зеркало ее демократизма и цивилизованности во всей красе.
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Хозяева жизни из грязи. Революция достоинства, хуле...
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хотели жизнь другую ...на те вам , жрите , не расплескайте
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НАХ иди.. твоя донецкая банда и их московские братки - вот там одни КНЯЗЬЯ и ГРАФЫ.. судя по твоему комменту !!! .. А ты видать из их лакеев которому оборвалась миска объедков с барского плеча потому и скулишь здесь.. !!!
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Баклан тупорылый, у тебя все аргументы - ругань жлобская, в типичном кацапском стиле. Вата и есть...
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Вот , чтоб вы понималь, куда идут одолженные у МВФ деньги !! На кортежи!!!! вот такая революция, ясно вам?!
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пнх вата.. революция будет когда все ватники будут развешаны по всей стране на заборах !!! !11
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Ну пару раз Яйценюк для ТВ сделал вид, что "он такой же как все" со своим кортежем. И даже на эконом-классе полетал.
А теперь-то чего стесняться? Тем более что граждане хавают и хавают выходки порохатых. Жити по-старому, брехать по-новому.
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Ну оштрафуйте.
А журналістам "Схем" вже більше взагалі зайнятися нічим.
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а тебе есть чем заняться? Только гавкаешь тут постоянно на людей и лижешь власть.
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в тюрьме ждут и научат строй держать, правда Югиг?
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Водка где-то нагревается и шашлычок стынет, поспешать надо
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конверт с банковой прислали , сказали тяжёленький
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А шо по этому поводу думает наша обновленная краса-полиция?...
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им шокеры выдадут, чтоб успокаивать тех, кому кортежи хозяйские не по-душе.
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Бальчун стрелки неправильно переставляет на ж/д мешая движению кортежу бездипломного....(а пастор,что то о полицейских новых лицах говорит...)
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Так говорили же,что НЕТ кортежам!
Айяйяйяйяйяйяй!
Но Юге можно,все таки хгенпгокугог.
Ничего,скоро мы увидим портрет Югика в тоге а-ля Югий Цзагь,пшонка стайл!
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И эти пи**** предлагают ввести для всех остальных 50 км по городу?????
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50 км по городу

нас старих іржавих бляшанках , а тих хто катається на нормальних машинках - пресують за єврономери !
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Но Юра Луценко же прокурор без юридического образования,какие для него правила,какого-то там дорожного движения.
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На Украине чиновники до сих пор ездят кортежами? А как же революция достоинства?
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а шо вы хотели, хмыря без образования, сидельца сам кум порхатый в кресло усадил, вот и зашкаливает мания величия у ущербного
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А где же все соевые? Почему не появляются тут синхронно как на ветке с Полтораком и не поддакивают Юге? Почему не рассказывают как нынешняя власть ведет страну в Европу?
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А вони завжди вважали себе вище за закон і простих людей - чому дивуватися ? Просто зараз вони цього вже і не приховують - як той депутат , що відкрито відмовляється носити "електронний браслет"
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сынок первого секретаря горкома так привык жить,не мешайте,бо нападэ )(уйло!
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За каждое нарушение - на неделю передвижение только на общественном транспорте и без охраны.
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Если всё прощать шоколадным ворам, то будет как в Африке.

В столице Сомали Могадишо телохранители генерального аудитора Нура Фараха застрелили около президентского дворца Министра общественных работ и реконструкции Аббаса Абдуллахи.
По его словам, телохранители открыли огонь по машине Абдуллахи около контрольно-пропускного пункта недалеко от президентской резиденции. В полиции сказали, что пока неясно, по какой причине был открыт огонь.
Машина, в которой ехали два министра, приблизилась к автомобилю с генеральным аудитором и стала следовать за ним. В результате телохранители Фараха стали стрелять. Охранники министра также ответили огнем. Абдуллахи был убит, а второй министр получил ранения.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоКортеж Генпрокурора Луценко систематически нарушает правила дорожного движения, - "Схемы". ВИДЕО
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