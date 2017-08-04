 "Триндулей получили они весело. Оставили нам до фига БК и парочку жмуров", - бойцы ВСУ зашли на брошенную позицию террористов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, видеозапись первых минут пребывания украинских бойцов на брошенной сторонниками "русского мира" позиции опубликовал участник боевых действий Мирослав Гай
на своей странице в соцсети.
На видеозаписи ее автор показывает окопы российских террористов и говорит, что те ушли, оставив "до фига БК и парочку жмуров". Обстоятельств автор не уточняет и не говорит о точной дате происшедшего. Смотрите также: Турчинов в зоне АТО испытал систему блокирования антиукраинского телерадиовещания. ВИДЕО
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300 тонн помидоров завезли в Крым из краснодара. Крымским аграриям упал на голову очередной камень.
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В террористической организации "лнр" заявили о задержании в Луганске трех 18-летних парней за "акты вандализма".
Как сообщается на сайте оккупантов, еще 21 июля задержанные разбили стекла луганской школы №36, а также нанесли на здание рисунки украинских флагов.Кроме того, оккупанты заявилии, что юноши в районе университета имени Даля «подняли флаг Украины и срезали трос на флагштоке, чтобы не было возможности его убрать».
Согласно сообщению, на следующий день парни раскрасили памятник маршалу Жукову, установленный на территории учебного заведения, "а через двое суток и вовсе повалили постамент на землю".
Инициатором этих "актов вандализма" назвали луганчанина, который несколько лет жил в Виннице и вернулся в город.https://www.obozrevatel.com/crime/v-lnr-zayavili-o-zaderzhanii-treh-parnej-za-podnyatie-flaga-ukrainyi.htm
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