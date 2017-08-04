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 Политика Украины, Общество
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 "Триндулей получили они весело. Оставили нам до фига БК и парочку жмуров", - бойцы ВСУ зашли на брошенную позицию террористов. ВИДЕО

Украинские бойцы зашли на одну из позиций, брошенную российскими террористами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись первых минут пребывания украинских бойцов на брошенной сторонниками "русского мира" позиции опубликовал участник боевых действий Мирослав Гай на своей странице в соцсети.

На видеозаписи ее автор показывает окопы российских террористов и говорит, что те ушли, оставив "до фига БК и парочку жмуров". Обстоятельств автор не уточняет и не говорит о точной дате происшедшего.

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Крымское ХамНство‏ @alex_dobrinin 3 авг.
300 тонн помидоров завезли в Крым из краснодара. Крымским аграриям упал на голову очередной камень.
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В банде "лнр" заявили о задержании трех парней за поднятие флага Украины

В террористической организации "лнр" заявили о задержании в Луганске трех 18-летних парней за "акты вандализма".
Как сообщается на сайте оккупантов, еще 21 июля задержанные разбили стекла луганской школы №36, а также нанесли на здание рисунки украинских флагов.Кроме того, оккупанты заявилии, что юноши в районе университета имени Даля «подняли флаг Украины и срезали трос на флагштоке, чтобы не было возможности его убрать».
Согласно сообщению, на следующий день парни раскрасили памятник маршалу Жукову, установленный на территории учебного заведения, "а через двое суток и вовсе повалили постамент на землю".
Инициатором этих "актов вандализма" назвали луганчанина, который несколько лет жил в Виннице и вернулся в город.https://www.obozrevatel.com/crime/v-lnr-zayavili-o-zaderzhanii-treh-parnej-za-podnyatie-flaga-ukrainyi.htm
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Слава ВСУ! Чем больше рюSSко-фашистских жмуриков тем ближе наша победа!
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Есть такая профессия - Родину защищать! Нам этого не понять. Боевое мужское братство, быть все время на линии огня потому, что за спиной Ненька, родные, близкие. И знать, что мы за них переживаем, понимаем их ежедневный подвиг, поддерживаем. И не забываем, что у нас Война, а они Воины!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Триндулей получили они весело. Оставили нам до фига БК и парочку жмуров", - бойцы ВСУ зашли на брошенную позицию террористов. ВИДЕО
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