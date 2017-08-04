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 Политика Украины
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 "США дали четкий сигнал: если примененные против РФ санкции не дают желаемого эффекта - их надо усиливать", - Розенко. ВИДЕО

США дали понять, что шагов назад по вопросу санкций против РФ не будет.

Об этом сказал вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире канала "112 Украина", сообщает его пресс-служба, передает Цензор.НЕТ.

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"США дали четкий сигнал всем: если примененные в отношении России санкции не дают желаемого эффекта - их надо усиливать, а не ослаблять. Сегодня весь цивилизованный мир требует от России вернуть Украине Крым и восстановить территориальную целостность нашего государства. И США всем дали понять, что никаких шагов назад по вопросу санкций не будет, пока Россия не выполнит все эти условия", - заявил Розенко.

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Ранее Трамп ввел новые санкции против России.
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Свин - геополитик это забавно,ты Розенко лучше расскажи,сколько вам удалось отправить на тот свет Украинцев ...
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Пару-тройку миллионов Украинцев им утилизировать удалось а вот до Хардина дотянуться кишка оказалась тонка, Хардин дотянется до них ...
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Ну так давай со своим шоколадным боссом, хоть палец об палец ударьте. А то чужие санкции так перемога, а сами, так торговать с террористами и оккупантами.
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Осенью бабушки откроют на него охоту . Беги , Паша , беги .
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Млять, уже на санкциях Штатов пиарятся, козлы вонючие. Просто пипец...
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Румыния о запрете РФ импортировать свинину: «У нас нет поставок в Россию уже много лет»
Cьогодні о 12:48 BlackSeaNews
Румыния не экспортирует свинину в Россию, поэтому наложенный запрет не имеет никакого значения.
Об этом заявили в румынской Ассоциации по выращиванию свиней, пишет AVA. MD .
«В любом случае мы ничего не поставляем в Россию уже много лет, так как на нас, как на членов Европейского союза, эмбарго тоже распространяется. Подобный запрет является формальностью, который автоматически передается государствам и не имеет никакого эффекта для румынского рынка», - заявил председатель Ассоциации производителей свинины Иоан Ладошь.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"США дали четкий сигнал: если примененные против РФ санкции не дают желаемого эффекта - их надо усиливать", - Розенко. ВИДЕО
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