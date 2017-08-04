 "США дали четкий сигнал: если примененные против РФ санкции не дают желаемого эффекта - их надо усиливать", - Розенко. ВИДЕО

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"США дали четкий сигнал всем: если примененные в отношении России санкции не дают желаемого эффекта - их надо усиливать, а не ослаблять. Сегодня весь цивилизованный мир требует от России вернуть Украине Крым и восстановить территориальную целостность нашего государства. И США всем дали понять, что никаких шагов назад по вопросу санкций не будет, пока Россия не выполнит все эти условия", - заявил Розенко.
Ранее Трамп ввел новые санкции против России.
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ОчевидностьРозенко
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Cьогодні о 12:48 BlackSeaNews
Румыния не экспортирует свинину в Россию, поэтому наложенный запрет не имеет никакого значения.
Об этом заявили в румынской Ассоциации по выращиванию свиней, пишет AVA. MD .
«В любом случае мы ничего не поставляем в Россию уже много лет, так как на нас, как на членов Европейского союза, эмбарго тоже распространяется. Подобный запрет является формальностью, который автоматически передается государствам и не имеет никакого эффекта для румынского рынка», - заявил председатель Ассоциации производителей свинины Иоан Ладошь.
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