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Все про:Переяслав-Хмельницкий (35) Херсон (534) речной транспорт (4)

 "Легендарная" баржа с арбузами прибыла на разгрузку в Переяслав-Хмельницкий. ВИДЕО

В Переяславе-Хмельницком, который расположен в 90 километрах от Киева, причалила баржа с херсонскими арбузами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, ее разгрузки уже ожидают около двух десятков грузовиков.

250 тонн арбузов отправились по Днепру из Голой Пристани, Херсонской области, в понедельник. За пять дней они преодолели более 700 километров по воде.

Премьер-министр Владимир Гройсман в соцсетях анонсировал это событие как большое достижение, ведь последний раз в Киев доставляли по воде такие объемы продуктов 14 лет назад. В соцсетях на эту тему появилось много шуток и фотожаб.

Загрузка видео...

Смотрите также: Впервые после 14-летнего перерыва по Днепру в Киев отправили баржу с 250 тоннами херсонских арбузов. ВИДЕО
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А можна і в Одесі баржу кавунів, а то кавуни по 4 грн за кілограм і більше!
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баржей в первые осуществляется перевозка за 17 лет. Это выгодно, но не понятно, что за 17 лет отсуствия
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Я уже говорил, что этому поводу....
Эта новость сродни той в которой в Донецке в 2 песочницы песка добавили...... Там высмеивали как незаслуживающую внимания... а сами плодят ту же фигню...
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Гройсман анонсировал "Первый арбузопровод в Украине". Везде свою харю всунет.
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ура , , !!!!! , , все на разгрузку баржи / погрузку в фуры , , объявляю десятую мобилизацию , !!! , , на арбузы ,,, , оплата в скибках ,,,
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грося - найкращий премьер ,!!!, , из усех живых и не очень ,,,
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Не. Арбузопровод получится из газовой трубы, когда Россия перестанет её использовать) Сколько арбузов можно перекатать по ней!)))
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Интересно, какая будет цена этих арбузов, например, в Киеве?
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В среднем, как цена арбузов, доставленных и другим траспортом.
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має бути дешевше оскільки транспортування дешевше обходиться, але не факт)
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Даю наводящий вопрос:
На сколько возрастет цена бензина в Украине, если нефть в мире станет бесплатной?
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Відповідаю:
ціна на бензин в Україні зросте прямопропорційно падінню ціни на нафту, навіть якщо нафта стане безкоштовною наші охлократи щось придумають
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я скажу , , , не менее одной гривны / не более лимона гривен , , , именно в этом ценовом диапазоне , , ну , за один кило / одну фуру .,,,
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Я представляю,,,как ,,, ну /нельзя () так нельзя?? !!! да ,,,ладно.
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в следующий раз повезут яйца и молочку...
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в следующий раз повезут то, что сейчас возят в фурах с перегрузом по раскаленному асфальту.
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"большое арбузное достижение" Большое достижение , это когда мы будем получать как в Европе и цены на продукты будут такими-же , а не в два раза больше .
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я жду от тебя буханку хлеба по 5 грн. куплю всю партию. контакты давать? могу купить у тебя всю картошку в 2 раза дешевле чем на рынке. а за твой дом в 2 раза ниже рыночной стоимости думаю покупатели драться будут
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кстати запустить баржу - это не достижение, а вот по клаве постучать - самое оно
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Никогда. Потому что тогда сразу Путин нападёт)
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ты тоже знаешь, как выпечь хлеб себестоимостю 2,5 грн и продать за 5 грн?
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Как называется формула доставки арбузов?Там где приложили свои рукожопы соевые почему то все в тридорого.
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Да ето перемога. Так что там к дню независимости приплывет она в Киев? Ждем когда Гнойсман будет раздавать арбузы и пригласительные на выборы на вертолетной площадке Януковоща...
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хотя бы к 1 сентября, чтобы ребенку в школу дольку завернуть)
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пэтя должен присутствовать на этом мероприятии. Это важно, это уровень президента! Не, ну а шо, лестницу же в Одессе открывал!
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Главное ты знаешь свой уровень- ср..ть в коментах на Петю даже в прогнозе погоды..
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нормальна тема-судоперевезення необхідно розвивати! Вітаю премьєра.
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Фурой арбузы едут из Херсона в Киев несколько часов. А баржей уже несколько недель и то ее не приехали. Самое интересное что арбузы видимо срывали еще зелеными а приедут уже гнилыми. По аналогии как Йуля разгружала сама самолет с препаратами от верблюжьего гриппа, ждемс как Пецо с Гнойсманом будут разгружать баржу с арбузами...
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Оптовая цена во время погрузки была 2- 2,5 гр. На вчерашний день (фуры, которые грузились вчера, сегодня уже в Киеве) цена на опте была 1- 1,2 гр. Так шо это очередная соевая перемоха.
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Надо отдать должное репетитору Гроси по балабольству. Человек не зря получает свои деньги. Победы Гройсмана идут впереди него.
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Крымское ХамНство‏ @alex_dobrinin 1 ч.1 час назад
Как прекрасен этот Крым, без воды. Это самое глубокое и широкое место северо-крымского канала на полуострове.

"Легендарная" баржа с арбузами прибыла на разгрузку в Переяслав-Хмельницкий - Цензор.НЕТ 5035
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Какая великолепная фотография!
Смотрю и глаз радуется!
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Зато никто не утонет! А вы знаете, сколько людей и животных тонули там во время проклятой укрофожиздкой аккупации?
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Подтверждаю, так и есть, сухой он, неделю назад любовался!
Одно херово, канал без воды рушится и заростает, а нам потом опять за свои деньги его восстанавливать!
Хотя, ничего страшного, Черное море же выкопали и канал осилим)
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Казалось бы, обычное дело доставка товаров, ан нет, у соевых это преподносят до уровня открытия орбитальной станции!
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Картина Петрова-Водкина "Стерх, мечущий икру". Холст, масло, говно. В основном - говно.
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Замироточил тупин... Без Поклонской не обошлось...
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гройсмановская кавунная эпопея подошла к концу .
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Нет!
Дальше надо построить арбузодром!
И отправлять арбузы в другие галактики!
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Ужас до чего достукались власти в Украине ,если подобное считают легендарным ,мой папа с барж таких скидывал в воду арбузы в пятидесятых годах ...Как же низко пала Украина ....
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папка тырил арбузы? вот это "падение" Украины в твоих глазах, ужас просто.
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Папе было в районе 10 лет а арбузы стоили копейку килограмм и баржи шли непрерывным потоком а падение милок,в том,что какая-то одна баржа с арбузами вызывает у власти восторг ,как если бы это была не баржа с арбузами а космический корабль с астронавтами отправленный властью Украины,как минимум на Альфа-Центавру ! :D Только у идиотов это может считаться легендарным событием !
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Мнение ватного дерьма об Украине вааще никого не интересует..
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Тролляки,что там с санкциями,на пользу? Бегом Трамп чмо обсуждайте,а с нашими сами разберемся,"пионеры" хреновы
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Иван КостенкоСтежити

18 год ·

Как показать свою тупость за два простых шага без СМС и регистрации.
1) стебаться над речным транспортом живя в стране в которой протяженность речных маршрутов составляет около 4 400 км.
2) ныть о разбитых дорогах и фурах с перегрузом.
Ок. Разверну пост для тех кому интересно.
Например если взять далеко не самую большую баржу-площадку для малых рек проекта 81218У и добавить к ней тот же буксир РТ-300 то на выходе мы получаем доставку 1140 тонн груза. И это далеко не самая большая речная баржа, есть с грузоподьемностью и по 5000 тонн.
Во всем мире речной/морской транспорт считается самым дешевым и только у нас он забыт и заброшен, а новость о том что в этом направлении начали делать хоть что-то вызывает смех. Барже все равно что везти. Арбузы, танки, строительные блоки или снаряды. На барже можно перевозить многие негабаритные грузы доставка которых другим способом или невозможна или требует неимоверных усилий/денег/времени. Одна баржа проекта 81218У заменяет собой МИНИМУМ 30 фур на дорогах. Одна баржа. Не самая большая. Если посмотреть на любую судоходную реку в Европе - вы постоянно будете видеть баржи. Это выгодно, это удобно. И вот у нас наконец-то начали что-то делать в этом направлении. И сразу стеб, и сразу эксперты которые в гальюне не смогут за собой слить но зато начинают вещать про то что это нам не нужно.
Думайте головой. Не можете - читайте литературу.
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Да никто ж не спорит!
Да вот только обыденное дело,как доставка арбузов,или там еще чего баржой по Днепру.Возведена в ранг полета на Марс!
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ким? журналістами і такими тролями як ти? Це вперше за 14 років.
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да дело не в арбузах, а дело в том что начато судоходство по рекам после долгих лет перерыва. Конечно это не полет на Марс, но для развития страны и так в нелегкие времена, шах заметный.
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Отвечу обоим.
Одна баржа с арбузами,это не начато судоходства!Это одна баржа с арбузами.
И если 14 лет не было этого судоходства,ну значит наверное это не совсем было выгодное дело.Хотя при совке,от барж на Днепре в глазах рябило, и речных маршрутов было пруд пруди.Ну так и дизель был дешевый.
По поводу троля,я тебя не оскорблял.
Хотя поверь на слово могу огорчить до невозможности.
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тіповий кацап-цілий світ дурні!! По цілому світі возять баржами, а недолугий безіменний кацап на Цензорі одним реченням довів що це не вигідно! Дивовижна нація!!!
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Рассказ подрывника
Я в общем, тут чуть не подорвался... Просили рассказать. Мамаша! Что, я не понимаю? Да не беспокойтесь, дети могут не выходить.
Ну что вы все такие нежные?
Ну, действительно, чуть все не сыграли в!..
Степь... Канал...
Идет баржа... Белая!..
Длинная, как!..
Ромашки!.. Ну просто!..(С)

Автора знают все
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Так то ж подумать нужно своими бестолковками. А обосрать любое начинание намного проще. И голова, главное, не болит, как после попыток подумать.
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В Україні достатньо розгалужена річкова система і не використовувати її було б недалекоглядно. З Херсона в Хмельницький? -Це безперечно досягнення!
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5 фур за 5 дней уже бы развезли эти 250 тонн по Киеву.

а так еще их нужно перегрузить в те же фуры и развести по Киеву,
а перед этим нужно было еще погрузить в грузовики , привести в порт и перегрузить на баржу
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Нужно уточнить, почему этой барже столько много внимания. Раньше в Херсонсокй обасти катострофически не хватало воды из-за крымского канала. Теперь все наладилось.
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Да плевать.......однозначно - зрада и всё тут.
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UA Змиевобандеровец
Крымское ХамНство‏ @alex_dobrinin 1 ч.1 час назад
Как прекрасен этот Крым, без воды. Это самое глубокое и широкое место северо-крымского канала на полуострове
======
Здесь более забавный и привычный отдых для кацапов
http://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/3534129-kuchi-navoza-i-pustyie-plyazhi-kak-otdyihayut-v-okkupirovannom-kryimu.html
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Виталий Портников: Крымский Фидель


Специально для Крым.Реалии
В аннексированном Россией Крыму собираются установить памятник коммунистическому диктатору Кубы Фиделю Кастро. Вопрос, чем Фидель отличился перед Крымом и почему жители автономии должны быть благодарны одному из самых отвратительных тиранов ХХ века, я бы оставил за скобками. Фиделю действительно стоит постоять в Крыму - по крайней мере, в годы стремительного превращения оккупированного полуострова в очередной «остров свободы».
Куба после прихода к власти Кастро и Крым, захваченный Путиным и отданный на кормление Аксенову и прочим «гоблинам», очень похожи. Не буду утверждать, что до воцарения Кастро Куба была богатой преуспевающей страной - но, по крайней мере, у нее был шанс. В особенности после того, как демократически настроенная общественность в Гаване свергла диктатуру Фульхенсио Батисты и решила приступить к восстановлению демократии.

Появление в столице Кубы «вежливых зеленых человечков» во главе с Кастро и жестоким фанатиком Че Геварой, этим кумиром безумных «леваков» всего мира, все изменило. Куба потеряла шанс. Всего за несколько лет Кастро превратил остров в нищую заброшенную провинцию, главной мечтой многих жителей которой стало бегство к сверкающим берегам соседней Флориды, в настоящий свободный мир. Кастро пытался превратить кубинцев в нацию иждивенцев, которые последовательно жили за советские, китайские, венесуэльские подачки. Он отучил соотечественников от работы, от созидания, от развития, от мечты - таков уж это был фрукт. Он чуть было не превратил свой остров в новое Сараево, сцену для начала Третьей мировой войны. Тогда мир спасла рассудительность Кеннеди и Хрущева, но Кастро так и не простил советскому лидеру «предательства». Его возмущение в связи с отказом Кремля от ракет на Кубе сродни тем иррациональным претензиям, которые русские шовинисты предъявляют Хрущеву по поводу Крыма - подарил Украине, потому что в вышиванке ходил!

Фидель Кастро действительно может быть увековечен в Крыму, стать монументом безысходности и позора

В Крыму после оккупации происходит нечто похожее. Я не буду утверждать, что до аннексии на полуострове было все отлично - Крым болел всеми украинскими болезнями, да вдобавок был еще криминальным эпицентром. Но, по крайней мере, у полуострова был шанс, в особенности после очищающей победы Майдана над режимом Януковича. Однако появление «вежливых зеленых человечков» все переменило, разве что масштаб вторжения трудно сравнивать с кубинским - из Аксенова такой же Кастро, как из Гиркина Че Гевара! И тем не менее даже эти люди - настоящие политические нули - благодаря поддержке из Кремля смогли лишить полуостров будущего. Крым на наших глазах превращается в нищую заброшенную провинцию: хиреет сельское хозяйство, исчезают инвестиции, перестает кормить курортный сезон. Как и кубинцы, крымчане превращаются в иждивенцев, зависящих от подачек из Москвы. История повторяется как фарс - разве что для бегства с полуострова не нужно предпринимать такие нечеловеческие усилия, как для бегства с Кубы. Но это - пока.
Так что Фидель Кастро действительно может быть увековечен в Крыму, стать монументом безысходности и позора. Пусть ставят. Конечно, когда Крым возвратится к Украине, крымчане снесут и этого истукана, и «вежливых зеленых человечков», и Ленина, и всю прочую нечисть, которую оккупанты оставляют и расставляют на улицах городов полуострова.
И каждый новый демонтаж каменной дряни будет общим всеукраинским праздником освобождения.
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Тролли! За окном +35 в тени. Быстренько пристегните к этому шоколад, гросю и зраду
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Ударим баржей по бездорожью и разгильдяйству!
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Начало хорошее, но когда это станет повседневностью? Когда приход баржи с сотнями тонн продукции будет восприниматься как обыденность?
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Зрадафилы потекли как давленные арбузы.
Истерикой дурачков удовлетворён!
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Не понял.
Чьей истерикой?
Гнойсмана и радующихся публике, барже с арбузами,возводящих это событие в ранг межгалактического полета!
Или скулежом тех кто не согласен,что сие действо имеет огромное значение,в деле освоения других миров!
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скільки траків влазить в одну баржу? А на скільки менше траків на дорогах від цього? Дивні справи! На Гудзоні іде ціла війна між зеленими і грузоперевізниками за нові термінали, а в Україні не вигідно! Запускати десятки траків вигідно, а одну баржу-НІ!
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Эканамизд с Гудзонских доков.
Ты цену соляры и скорость доставки сравни.
Тебе уже талдычат,что дело то может и хорошее!
Но что из этого дела сделали всемирное достижение,это все равно как дамбабвийцы автобусную остановку открывали,а крысчане две песочницы!
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Ех, пам'ятаю той час, коли кавуни з батьком на станцію возили, а там їх відгружали в вагони...
При чому, кавуни білі. Зараз це рідкість, та тільки які вони смачні. Не вигідні, бо тонкошкурі і б'ються легко.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Легендарная" баржа с арбузами прибыла на разгрузку в Переяслав-Хмельницкий. ВИДЕО
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