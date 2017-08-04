 "Легендарная" баржа с арбузами прибыла на разгрузку в Переяслав-Хмельницкий. ВИДЕО

250 тонн арбузов отправились по Днепру из Голой Пристани, Херсонской области, в понедельник. За пять дней они преодолели более 700 километров по воде.
Премьер-министр Владимир Гройсман в соцсетях анонсировал это событие как большое достижение, ведь последний раз в Киев доставляли по воде такие объемы продуктов 14 лет назад. В соцсетях на эту тему появилось много шуток и фотожаб.
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Эта новость сродни той в которой в Донецке в 2 песочницы песка добавили...... Там высмеивали как незаслуживающую внимания... а сами плодят ту же фигню...
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Пацталом!Истерика!
Жгиеще! !
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На сколько возрастет цена бензина в Украине, если нефть в мире станет бесплатной?
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ціна на бензин в Україні зросте прямопропорційно падінню ціни на нафту, навіть якщо нафта стане безкоштовною наші охлократи щось придумають
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Как прекрасен этот Крым, без воды. Это самое глубокое и широкое место северо-крымского канала на полуострове.
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Смотрю и глаз радуется!
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Одно херово, канал без воды рушится и заростает, а нам потом опять за свои деньги его восстанавливать!
Хотя, ничего страшного, Черное море же выкопали и канал осилим)
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ПЭРЭМОГА!
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Дальше надо построить арбузодром!
И отправлять арбузы в другие галактики!
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18 год ·
Как показать свою тупость за два простых шага без СМС и регистрации.
1) стебаться над речным транспортом живя в стране в которой протяженность речных маршрутов составляет около 4 400 км.
2) ныть о разбитых дорогах и фурах с перегрузом.
Ок. Разверну пост для тех кому интересно.
Например если взять далеко не самую большую баржу-площадку для малых рек проекта 81218У и добавить к ней тот же буксир РТ-300 то на выходе мы получаем доставку 1140 тонн груза. И это далеко не самая большая речная баржа, есть с грузоподьемностью и по 5000 тонн.
Во всем мире речной/морской транспорт считается самым дешевым и только у нас он забыт и заброшен, а новость о том что в этом направлении начали делать хоть что-то вызывает смех. Барже все равно что везти. Арбузы, танки, строительные блоки или снаряды. На барже можно перевозить многие негабаритные грузы доставка которых другим способом или невозможна или требует неимоверных усилий/денег/времени. Одна баржа проекта 81218У заменяет собой МИНИМУМ 30 фур на дорогах. Одна баржа. Не самая большая. Если посмотреть на любую судоходную реку в Европе - вы постоянно будете видеть баржи. Это выгодно, это удобно. И вот у нас наконец-то начали что-то делать в этом направлении. И сразу стеб, и сразу эксперты которые в гальюне не смогут за собой слить но зато начинают вещать про то что это нам не нужно.
Думайте головой. Не можете - читайте литературу.
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Да вот только обыденное дело,как доставка арбузов,или там еще чего баржой по Днепру.Возведена в ранг полета на Марс!
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Одна баржа с арбузами,это не начато судоходства!Это одна баржа с арбузами.
И если 14 лет не было этого судоходства,ну значит наверное это не совсем было выгодное дело.Хотя при совке,от барж на Днепре в глазах рябило, и речных маршрутов было пруд пруди.Ну так и дизель был дешевый.
По поводу троля,я тебя не оскорблял.
Хотя поверь на слово могу огорчить до невозможности.
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Мирося
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Я в общем, тут чуть не подорвался... Просили рассказать. Мамаша! Что, я не понимаю? Да не беспокойтесь, дети могут не выходить.
Ну что вы все такие нежные?
Ну, действительно, чуть все не сыграли в!..
Степь... Канал...
Идет баржа... Белая!..
Длинная, как!..
Ромашки!.. Ну просто!..(С)
Автора знают все
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а так еще их нужно перегрузить в те же фуры и развести по Киеву,
а перед этим нужно было еще погрузить в грузовики , привести в порт и перегрузить на баржу
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Крымское ХамНство @alex_dobrinin 1 ч.1 час назад
Как прекрасен этот Крым, без воды. Это самое глубокое и широкое место северо-крымского канала на полуострове
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Здесь более забавный и привычный отдых для кацапов
http://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/3534129-kuchi-navoza-i-pustyie-plyazhi-kak-otdyihayut-v-okkupirovannom-kryimu.html
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Специально для Крым.Реалии
В аннексированном Россией Крыму собираются установить памятник коммунистическому диктатору Кубы Фиделю Кастро. Вопрос, чем Фидель отличился перед Крымом и почему жители автономии должны быть благодарны одному из самых отвратительных тиранов ХХ века, я бы оставил за скобками. Фиделю действительно стоит постоять в Крыму - по крайней мере, в годы стремительного превращения оккупированного полуострова в очередной «остров свободы».
Куба после прихода к власти Кастро и Крым, захваченный Путиным и отданный на кормление Аксенову и прочим «гоблинам», очень похожи. Не буду утверждать, что до воцарения Кастро Куба была богатой преуспевающей страной - но, по крайней мере, у нее был шанс. В особенности после того, как демократически настроенная общественность в Гаване свергла диктатуру Фульхенсио Батисты и решила приступить к восстановлению демократии.
Появление в столице Кубы «вежливых зеленых человечков» во главе с Кастро и жестоким фанатиком Че Геварой, этим кумиром безумных «леваков» всего мира, все изменило. Куба потеряла шанс. Всего за несколько лет Кастро превратил остров в нищую заброшенную провинцию, главной мечтой многих жителей которой стало бегство к сверкающим берегам соседней Флориды, в настоящий свободный мир. Кастро пытался превратить кубинцев в нацию иждивенцев, которые последовательно жили за советские, китайские, венесуэльские подачки. Он отучил соотечественников от работы, от созидания, от развития, от мечты - таков уж это был фрукт. Он чуть было не превратил свой остров в новое Сараево, сцену для начала Третьей мировой войны. Тогда мир спасла рассудительность Кеннеди и Хрущева, но Кастро так и не простил советскому лидеру «предательства». Его возмущение в связи с отказом Кремля от ракет на Кубе сродни тем иррациональным претензиям, которые русские шовинисты предъявляют Хрущеву по поводу Крыма - подарил Украине, потому что в вышиванке ходил!
Фидель Кастро действительно может быть увековечен в Крыму, стать монументом безысходности и позора
В Крыму после оккупации происходит нечто похожее. Я не буду утверждать, что до аннексии на полуострове было все отлично - Крым болел всеми украинскими болезнями, да вдобавок был еще криминальным эпицентром. Но, по крайней мере, у полуострова был шанс, в особенности после очищающей победы Майдана над режимом Януковича. Однако появление «вежливых зеленых человечков» все переменило, разве что масштаб вторжения трудно сравнивать с кубинским - из Аксенова такой же Кастро, как из Гиркина Че Гевара! И тем не менее даже эти люди - настоящие политические нули - благодаря поддержке из Кремля смогли лишить полуостров будущего. Крым на наших глазах превращается в нищую заброшенную провинцию: хиреет сельское хозяйство, исчезают инвестиции, перестает кормить курортный сезон. Как и кубинцы, крымчане превращаются в иждивенцев, зависящих от подачек из Москвы. История повторяется как фарс - разве что для бегства с полуострова не нужно предпринимать такие нечеловеческие усилия, как для бегства с Кубы. Но это - пока.
Так что Фидель Кастро действительно может быть увековечен в Крыму, стать монументом безысходности и позора. Пусть ставят. Конечно, когда Крым возвратится к Украине, крымчане снесут и этого истукана, и «вежливых зеленых человечков», и Ленина, и всю прочую нечисть, которую оккупанты оставляют и расставляют на улицах городов полуострова.
И каждый новый демонтаж каменной дряни будет общим всеукраинским праздником освобождения.
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Истерикой дурачков удовлетворён!
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Чьей истерикой?
Гнойсмана и радующихся публике, барже с арбузами,возводящих это событие в ранг межгалактического полета!
Или скулежом тех кто не согласен,что сие действо имеет огромное значение,в деле освоения других миров!
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Ты цену соляры и скорость доставки сравни.
Тебе уже талдычат,что дело то может и хорошее!
Но что из этого дела сделали всемирное достижение,это все равно как дамбабвийцы автобусную остановку открывали,а крысчане две песочницы!
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При чому, кавуни білі. Зараз це рідкість, та тільки які вони смачні. Не вигідні, бо тонкошкурі і б'ються легко.
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