 "Я когда читаю "диванных героев" Facebook, то удивляюсь подходом этих людей. Я всех их приглашаю в ВСУ", - Полторак о параде. ВИДЕО

Отвечая на вопрос по поводу негативного отношения некоторых людей к проведению парадов в то время, когда в стране война, Полторак отметил:
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"Я когда читаю "диванных героев" Facebook, то удивляюсь подходом этих людей. Я всех их приглашаю в Вооруженные Силы. Приглашаю, чтобы они побыли рядом со всеми военнослужащими, Вооруженными Силами. И в зоне проведения антитеррористической операции, и на полигонах, и в классах, и в аудиториях, там, где мы рискуем жизнью", - сказал он.
Министр убежден, что одним из элементов независимости любой страны является праздник ее независимости.
"И главным элементом этой независимости, и гарантом являются Вооруженные Силы Украины", - сказал он и добавил, что представители ВСУ имеют право в этот праздник пройти по центральной улице страны.
и кто тут один из кого видно очень хорошо.
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Тебе этого мало?
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Их платят только порохатые и они хотят парад, аж писаются от восторга.
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Так, ладно. А из каких денег они платят налоги? Кто им платит?
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Диванные патриоты петляют от всего, включая налоги и работу (не путать с рабочим временем, потраченным не на выполнение своих обязанностей, а на интернет-активность на фрумах и в соцсетях).
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Или в день независимости страньі мьі не имеем право отдать дань уважения тем ,благодаря которьім живем и строчим комментьі ежедневно в тишине и покое?
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За которою єти люди каждьій день платят жизнями.
Именно они,а не вьі или я должньі предстать перед народом Украиньі как герои.
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Оружием имеют право владеть ТОЛЬКО ЛЮДИ, КТО ВОЕВАЛ В АТО.
И тогда... никогда больше никаких Майданов не будет.
Не будет противостояния БЕЗОРУЖНОГО народа и откормленных, обласканных чиновничьим ворьём вооруженных тварей - "космонавтов".
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http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/donbass-budet-vozvrashchen-isklyuchitelno-politiko-diplomaticheskim-putem-poroshenko-825576.html
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И боеприпасов хватает, и оружия, и кормят нормально.
Волонтёры патроны не возят, не звизди. Если пытаются, то сразу ловятся.
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після Ілловайської трагедії відношення до параду двояке... як на мене, то вирішувати мають ті хто воював.
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ведь єто же АТО а не война
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На совковый манер радисно берут тех кто не особо хочет. И они выполняют инструкции.
Это исходя из "психологии", доброволец добровольно придёт и добровольно может уйти.
А подневольный раб будет тянуть лямку и всего бояться.
А потом удивляемся проишествиям, небоевым потерям, нежеланию учиться боевому мастерству, аватарству и нарушениям воинской дисциплины.
Директивы надо писать в военкоматы ПРАВИЛЬНЫЕ, пересмотреть эту всю устаревшую психологическую муру, тогда не будет таких случаев как твой.
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Ты сначала пригласи туда своего сынка-ипаната, а потом будешь тезисы задвигать, клоун.
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Не всем могут нравиться тамошние порядки,
не всем подходит подчиняться нынешниму главнокомандующиму.
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Всего в параде в этом году участвуют 4,5 тыс. военнослужащих, из них более тысячи - те, кто в разное время участвовал в зоне проведения АТО, в боевых действиях. Среди участников парада будут более 200 человек, которые награждены государственными наградами за особую мужество и героизм.
На параде военные представят более 70 единиц боевой техники, из которых 25 единиц - совершенно новые современные образцы, сконструированные на заводах оборонно-промышленного комплекса Украины.
"Также особенностью будет и то, что в этом году очень многие наши друзья партнеры изъявили желание участвовать в праздновании Дня Независимости Украины. И рядом с нами будут находиться представители вооруженных сил братских стран Альянса НАТО наших партнеров, с которыми мы работаем, у которых мы учимся и которые помогают нам в нашей тяжёлой освободительной войне с лютым кровавым врагом оккупантом сувереннойй украинской земли Крыма и Донбасса с проклятыми кремлёвскими фашистами...
Я думаю 10 стран будут участвовать", в нашем параде добавил министр обороны.
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Патронов нет? Не кормят на нуле?
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