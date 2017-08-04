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Все про:День независимости (693) парад (444) социальные сети (202) Полторак (901)

 "Я когда читаю "диванных героев" Facebook, то удивляюсь подходом этих людей. Я всех их приглашаю в ВСУ", - Полторак о параде. ВИДЕО

Министр обороны Украины Степан Полторак приглашает вступить в ряды Вооруженных Сил Украины "диванных экспертов", которые критикуют военный парад ко Дню Независимости.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, об этом он сказал в комментарии журналистам во время репетиции парада ко Дню Независимости Украины.

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Отвечая на вопрос по поводу негативного отношения некоторых людей к проведению парадов в то время, когда в стране война, Полторак отметил:

"Я когда читаю "диванных героев" Facebook, то удивляюсь подходом этих людей. Я всех их приглашаю в Вооруженные Силы. Приглашаю, чтобы они побыли рядом со всеми военнослужащими, Вооруженными Силами. И в зоне проведения антитеррористической операции, и на полигонах, и в классах, и в аудиториях, там, где мы рискуем жизнью", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В День Независимости в Киеве представят новую форму роты почетного караула и продемонстрируют около 70 единиц военной техники, из них 25 - это новые образцы, - Полторак

Министр убежден, что одним из элементов независимости любой страны является праздник ее независимости.

"И главным элементом этой независимости, и гарантом являются Вооруженные Силы Украины", - сказал он и добавил, что представители ВСУ имеют право в этот праздник пройти по центральной улице страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около десяти стран НАТО примут участие в военном параде на День Независимости, - Полторак (обновлено)



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прикинул. и вижу, ты меня знать не знаешь, а пасть разеваешь очень широко.
и кто тут один из кого видно очень хорошо.
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сам тьі шавка и брешешь как шавка, диванная,при таком отношении к женщине тьі можешь защищать только свою задницу в тепле,сказочник.
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женщина? чушка подзаборная ты, а не женщина
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молодец ,"защитник" показал себя, казламордое, да тьі еще и базарное,тебе слово, тьі- три раза очередью из дерьма.ФЕ, СМОРЧОК.
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шавка, тявкай громче. мало капса. хозяин премию не выпишет
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ему за дерьмометание на сайтах больше платят,у таких родина- там где ему косточку пожирее бросят, как даунбпасяне с крьісчанами.
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ну тут ты, шавка, эксперт в дерьмометании и вопросах оплаты за него. тут с тобой спорить не буду.
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К сведению бюджетника Полтарака, "диванные патриоты", на которых он катит бочку, платят налоги, на которые вышеозначенный Полторак существует.
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военніе воюющие за Украину ,тоже платят налоги, ватоголовьіе Украиньі тоже платят налоги.
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Там сверху уже пояснили. Зрадофилы и те, кто не видит нужды в параде, налоги не платят.
Их платят только порохатые и они хотят парад, аж писаются от восторга.
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Сутками строча гневные высеры в интернете они платят налоги?

Так, ладно. А из каких денег они платят налоги? Кто им платит?
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Ой ли...
Диванные патриоты петляют от всего, включая налоги и работу (не путать с рабочим временем, потраченным не на выполнение своих обязанностей, а на интернет-активность на фрумах и в соцсетях).
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Что есть военный парад? - Демонстрация силы. Готовность войск выгнать окупанта-агрессора с нашей территории. Но, не демонстрация покорности и беззубости. Независимость и свобода нашей страны в опасности, поэтому, преступно в такое время снимать войска с фронта и устраивать дифиле по ценральным улицам столицы. Когда победа будет за нами, вот тогда и попразднуем, а пока враг стягивает свой ударные силы к нашим границам,- пляски с бубном неуместны.
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они что каждьій день парадами ходят?
Или в день независимости страньі мьі не имеем право отдать дань уважения тем ,благодаря которьім живем и строчим комментьі ежедневно в тишине и покое?
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Когда победим,- будем праздновать победу. Когда обретём свободу и независимость,- отпразднуем это. А пока имеем десятки тысяч убитых, покалеченных и сотни тысяч обездоленных наших граждан. Когда и чем всё это закончится,- никому не известно. Так что собрались праздновать, мадам?
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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЬІ.мистер.
За которою єти люди каждьій день платят жизнями.
Именно они,а не вьі или я должньі предстать перед народом Украиньі как герои.
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Не те слово пане Степане. Це ви у нас самий такт і ввічливість, А я ні. Скажу як є. Ці диванні стратеги рідкісні гівнюки. А вам пане Міністр віка та здоров"я..
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Пока Полторарака круговодит армией, в неё нужно со своим гробом идти.
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Ты убитых русских в гробах хоронить собираешся?
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Предлагаю: Любое оружие, охотничье, холодное, газовое, для отстрела резиной у всех громадян Украины вылучыты. У всех ментов в том числе.
Оружием имеют право владеть ТОЛЬКО ЛЮДИ, КТО ВОЕВАЛ В АТО.
И тогда... никогда больше никаких Майданов не будет.
Не будет противостояния БЕЗОРУЖНОГО народа и откормленных, обласканных чиновничьим ворьём вооруженных тварей - "космонавтов".
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Ой не бреши.
И боеприпасов хватает, и оружия, и кормят нормально.
Волонтёры патроны не возят, не звизди. Если пытаются, то сразу ловятся.
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бойовий, сука, генрал... а сам на колчаковських фронтах рубався чи в танчики ганяє?

після Ілловайської трагедії відношення до параду двояке... як на мене, то вирішувати мають ті хто воював.
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а почему 300 тисяч ментов и 100 сбушников не на передовой?
ведь єто же АТО а не война
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Знаю в Мариуполе уже двоих бывших воинов, которые больше года обивают пороги военкомата, что бы пойти на контракт. И их под разными предлогами посылают... К стати один из них офицер погранвойск. Так что смело идите в военкомат и вас там пошлют подальше..
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Есть такие майоры в военкоматах, которые опасаются "излишне мотивированных" бойцов.
На совковый манер радисно берут тех кто не особо хочет. И они выполняют инструкции.
Это исходя из "психологии", доброволец добровольно придёт и добровольно может уйти.
А подневольный раб будет тянуть лямку и всего бояться.
А потом удивляемся проишествиям, небоевым потерям, нежеланию учиться боевому мастерству, аватарству и нарушениям воинской дисциплины.
Директивы надо писать в военкоматы ПРАВИЛЬНЫЕ, пересмотреть эту всю устаревшую психологическую муру, тогда не будет таких случаев как твой.
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В ВСУ. Нашли дураков. Патриоты предпочитают любить родину с дивана.
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Руководство Украины и Вооруженных сил не планирует возвращать оккупированный Донбасс с применением военной силы.Источник: https://censor.net.ua/n441273.Память короткая у вас люди,а всем кто за это говно тут пишет-поцілуйте мене в сраку.
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Еще один трус. Как там, под юбкой мамки? Уже всех кацапов победил?
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хупца тебе уже не поможет,читай последнюю строку,провокатор жидкий.поцілуй мене в сраку гімно хабадське.
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От одной мысли о параде в Украине ольгинцы и всепропальщики визжат как су́чки.
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ты когда нибудь слышал о парадах в США? Так вот их там нет, потому что им не надо хвастать своим вооружением. Вооружение предназначено для войн, а не парадов. А этот праздник павлинов, когда какие-то непонятные люди демонстрируют технику, которая никогда не была на фронте и никогда там не будет - это для чего все? Чтоб люди, сдящие в укреплениях на передовой которых оснащают старой неработающей совковой техникой видели, что оказывается у нас на хранении есть и что-то приличное, но оно не для них а для парадов?
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"Я когда читаю "диванных героев" Facebook, то удивляюсь подходом этих людей. Я всех их приглашаю в ВСУ", - Полторак о параде.

Ты сначала пригласи туда своего сынка-ипаната, а потом будешь тезисы задвигать, клоун.
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а Полторак сам не желает отслужить в АТО? или принимать ордена и парады это важнее? а посадить клику генералов Литвиных за предательство и трусость это тяжело? короче посмотри в зеркало Полторак и пригласи ту харю в АТО.
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ВСУ - не единственный конституционный вариант защиты Украины.
Не всем могут нравиться тамошние порядки,
не всем подходит подчиняться нынешниму главнокомандующиму.
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Человек - самый опасный хищник на земле. Человек под корень извел множество конкурирующих видов еще в доисторические времена, уничтожил множество культур и народов даже своего вида. И никакие моральные ограничения этого никогда не сдерживали. Такова природа. Власть имущие в нашей стране по моему заигрались и забыли с кем имеют дело, так я напомню: вы упорно раздразниваете 40 млн самых кровожадных хищников в истории земли, причем сидя жопой в ареале их обитания. Боюсь когда все закончится (а все к тому идет) ни от вас, ни от ваших жен и детей даже костей не останется.
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На параде в День Независимости Украины этого года впервые указом президента военным частям и объединениям, которые проявили мужество, героизм и особенно отличились в ходе боевых действий, будет присвоено почетное наименование. Таких будет 10 частей ВСУ, Нацгвардии и Пограничной службы, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время брифинга.
Всего в параде в этом году участвуют 4,5 тыс. военнослужащих, из них более тысячи - те, кто в разное время участвовал в зоне проведения АТО, в боевых действиях. Среди участников парада будут более 200 человек, которые награждены государственными наградами за особую мужество и героизм.
На параде военные представят более 70 единиц боевой техники, из которых 25 единиц - совершенно новые современные образцы, сконструированные на заводах оборонно-промышленного комплекса Украины.
"Также особенностью будет и то, что в этом году очень многие наши друзья партнеры изъявили желание участвовать в праздновании Дня Независимости Украины. И рядом с нами будут находиться представители вооруженных сил братских стран Альянса НАТО наших партнеров, с которыми мы работаем, у которых мы учимся и которые помогают нам в нашей тяжёлой освободительной войне с лютым кровавым врагом оккупантом сувереннойй украинской земли Крыма и Донбасса с проклятыми кремлёвскими фашистами...
Я думаю 10 стран будут участвовать", в нашем параде добавил министр обороны.
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сука гнида жопницкая, на жопника выучился и типа министЕр обороны. Ты сука герой министр, который только и способен отлизать пукан офшорнику карамельному.
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Опять ольгинцы беснуются?

Патронов нет? Не кормят на нуле?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я когда читаю "диванных героев" Facebook, то удивляюсь подходом этих людей. Я всех их приглашаю в ВСУ", - Полторак о параде. ВИДЕО
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