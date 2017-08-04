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Все про:выборы (21815) Президент (4479) Путин (24099) Россия (71730)

 Путин ответил жителям Бурятии на вопрос об участии в выборах президента: "Спасибо, я подумаю". ВИДЕО

Президент России Владимир Путин заявил, что он "будет думать" о выдвижении своей кандидатуры на четвертый срок в должности.

Президент Владимир Путин заявил, что подумает над тем, стоит ли ему участвовать в выборах в 2018 году, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает "Интерфакс".

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С просьбой принять участие в выборах к нему обратился по видеосвязи один из жителей села Черемушки в Бурятии. Он рассказал о том, как в селе восстанавливается жилье после пожаров, а в конце обратился к Путину: "Когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться вновь на этот пост".

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"Я подумаю. Спасибо", - ответил Путин.

Путин еще не объявил о том, будет ли участвовать в выборах. В декабре 2016 года он говорил, что примет решение, когда "время созреет". В мае он заявил, что говорить о кандидатах пока еще рано.
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небось копчённый бурят Кабздона попросил хуйло пойти на четвертый срок
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Кракодил подумает ))
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Кацапам потрібен ху№ло! Без нього як же фігури різні з гімна ліпити?
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А Навальный там будет в кандидатах?
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Навальный по мнению кацапов - это отмазка на будущее.
Чисто для пропетлять типа "То ж раньше Хуйло было, а я теперь совсем наоборот".

Только вот не понимают они, что платить за все придется независимо от того, кто потом будет.
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где тут картина пацана, шо за голову держится?
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Сейчас биомасса рашисткая на колени рухнет, прося спасителя не оставлять их в такую лихую годину одних, без пастыря...
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А что не так? Если ДНК касаба - то это просто обычная свиная колбаса.
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да запросто вонже на молокозаводе купались пацики ....а тама и ...
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Давай, Вова!!! Хоронить Роисю надо пышно и наверняка. Еще один срок Хуйла - контрольный выстрел в голову Роисе.
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Надо Вовик надо, заканчивай уже развал сталагмитии .
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Видеосвязь... Ответы на вопросы хуйлоподданных... Нет, чтоб язык в жопу засунуть и общаться с гоями только лозунгами через Пейсбук как делает его липецкий вассал
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Плешивая мразь думать не умеет.Думают его дружки....что выгодней ?-сменить картинку или пусть еще порулит.
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Хуйло сам себе постанову организовал, и сам на нее ответил ))) клоун
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так а шо ему делать если его об этом сами винтороги просят)))
1\7 кусок планеты, который заселен суицидниками))
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Он подумал еще в 14 году, когда напал на Украину, жопой думал.
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Даже Жирик намекнул вате - нет вовы , нет проблем . Этот клоун корчит из себя дурака , но и идиотом его не назовёшь .
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Не факт, что он это не сделал уже давно...Кооператив "Озеро" просто не хочет ,чтобы люди нервничали, вот и подобрал похожего...Правда, с немецким у него туго...
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На пятый...на пятый срок...Или кто то наивно полагает что вот то плюшевое недоразумение было президентом паРаши...??
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...Позвольте узнать, что вы думаете по поводу прочитанного?
-Да не согласен я.
- С кем? Энгельсом или Каутским?
- С обоими, - ответил Шариков.
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Господя....."мы все вас просим баллотироваться вновь на этот пост"....Источник: https://censor.net.ua/n450397 - ну просто типичная фраза для жителя бурятской деревни! Интересно, мужик сам понял, что сказал?
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Надо для россии своего кандидата в президенты ставить!А-ля Трамп))
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россии нет , есть кремль и орда вокруг . И не найденное Куликово Поле .
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Я только за Вову на новый срок,пусть кацапы еше помучиться
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Надо подождать , скоро путло станет президентом Бурятии .
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Кремль в Бурятию переедет?Бомбить станет далеко и невыгодно)Москва то ближе))
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Путина в президенты! Соединённых штатов бурятии.
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Путин ответил жителям Бурятии на вопрос об участии в выборах президента: "Спасибо, я подумаю" - Цензор.НЕТ 408Он рассказал о том, как в селе восстанавливается жилье после пожаров, а в конце обратился к Путину: "Когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться вновь на этот пост"
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Пока параша не развалится хуйло должно ими руководить!
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На самом деле Хуйло сейчас самый лучший вариант для президента Федерашки. Он должен довести начатое до конца и покончить раз и навсегда с разейской империей.
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Вот не знаю. Уже поздравить россиян с новым сроком путина, или дождаться "выборов".
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Бурятам понравилось гореть в танках в Украине... просят еще
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Быдлостан готовят к выборам, типа мол посмотрите, все звонят и просят просят царя батьшку астацца.)
Удивительный способ самоуничтожения у кацапстанцев.
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С просьбой принять участие в выборах к нему обратился по видеосвязи один из жителей села Черемушки в Бурятии :Не, ну а шо? , пуйло - присидент Всея Бурятии, разрез глаз вполне позволяет, ёпта!
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Путин ответил жителям Бурятии на вопрос об участии в выборах президента: "Спасибо, я подумаю".

- Вы - бурят?
- Да.
- А я постоянно быть президентом всегда рад.
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аха, типичный словарный запас жителей села Черемушки в Бурятии - "пост" а особенно "баллотироваться ", кто им тексты пишет?
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Да тут опять "многоходовочка" - станет баллотироваться - скажет - "Ну, ладно, согласен... Я Родину в тяжёлый час не бросаю... Но и вы будьте готовы перейти на кислую капусту с картошкой, и на "кирзачи" и "ватники"... Ну, и будьте готовы, что надо будет с "пятой колонной", в виде "национал-предателей" и "врагов народа", бороться..."
Ну, а если не будет баллотироваться, то изберут Навального. Тот "обосрётся" во время правления, так как Россия - "в глубокой заднице", и тогда вернётся Путин - "на белом коне", но уже, как неограниченный диктатор...
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"Подумаю"
Уже подумал и давно, но в этот раз ему 146% уже не набрать, 115% максимум.
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Ой бл*ть, оно будет думать... Лживая скотыняка на свободе, пока при власти, только власть поменяется, оно и его кодла будут повязаны, их отдадут только, чтобы наладить отношения с западом.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПутин ответил жителям Бурятии на вопрос об участии в выборах президента: "Спасибо, я подумаю". ВИДЕО
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