 Путин ответил жителям Бурятии на вопрос об участии в выборах президента: "Спасибо, я подумаю". ВИДЕО

С просьбой принять участие в выборах к нему обратился по видеосвязи один из жителей села Черемушки в Бурятии. Он рассказал о том, как в селе восстанавливается жилье после пожаров, а в конце обратился к Путину: "Когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться вновь на этот пост".
Загрузка видео...
"Я подумаю. Спасибо", - ответил Путин.
Путин еще не объявил о том, будет ли участвовать в выборах. В декабре 2016 года он говорил, что примет решение, когда "время созреет". В мае он заявил, что говорить о кандидатах пока еще рано.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Чисто для пропетлять типа "То ж раньше Хуйло было, а я теперь совсем наоборот".
Только вот не понимают они, что платить за все придется независимо от того, кто потом будет.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1\7 кусок планеты, который заселен суицидниками))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-Да не согласен я.
- С кем? Энгельсом или Каутским?
- С обоими, - ответил Шариков.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Удивительный способ самоуничтожения у кацапстанцев.
Ответить
Ответить
Ответить
- Вы - бурят?
- Да.
- А я постоянно быть президентом всегда рад.
Ответить
Ответить
Ну, а если не будет баллотироваться, то изберут Навального. Тот "обосрётся" во время правления, так как Россия - "в глубокой заднице", и тогда вернётся Путин - "на белом коне", но уже, как неограниченный диктатор...
Ответить
Уже подумал и давно, но в этот раз ему 146% уже не набрать, 115% максимум.
Ответить
Ответить
Ответить