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 Украинские воины сбили беспилотник российских наемников на Приазовье. ВИДЕО

Украинские военнослужащие, которые продолжают удерживать оборону на Приазовье, сбили беспилотный летательный аппарат пророссийских террористов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Отмечается, что дрон, который собирал информацию для российских наемников, двигался на высоте около 800 м.

"Украинские армейцы уничтожили БПЛА и не позволили сепаратистам получить данные", - сказано в сообщении.

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Не обижай животных, от свиней хоть польза какая, а от пацаков - одни проблемы
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Молодці! А особливо хлопчик, що інтерв'ю давав- ще зовсім дитина, а вже Воїн.
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Интересно, а "Эрликоны" немецкие в рабочем состоянии имеются где-нибудь ?
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Интересно, какого размера был дрон, если они его увидели на высоте 800 метров?
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петросян это такой же шнобель, как и спрашивающий о размерах его собрат...
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Більшим від штурмовика Волошина, котого захераст розгдедів на 10 тисячах метрів.
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его не визуально вычислили, а по запаху. Кацапская вонь такая специфическая вонь, фу))
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сбили беспилотный летательный аппарат пророссийских террористов.Источник:https://censor.net.ua/f934096


вот сколько можно врать самим себе? Ну кто обезьянам доверит беспилотник?
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Питання до журналіста, що писав текст. Ось оригінал-
"Українські військові, які продовжують утримувати оборону на Приазов'ї, днями на висоті близько 800 м зафіксували безпілотний літальний апарат, який збирав інформацію для проросійських найманців. Українські армійці знищили БПЛА та не дозволили сепаратистам здобути будь-які дані."
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Аха. Это вчера вечером было. Ребята неплохой фейерверк устроили. Но, да, сбили быстро - несколько коротких очередей и все.
Поздравляю с отличной стрельбой, Братья!!! )
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияУкраинские воины сбили беспилотник российских наемников на Приазовье. ВИДЕО
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