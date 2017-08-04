Редактор Цензор.НЕТ 04.08.17 09:4304.08.17 09:57 Украинские воины сбили беспилотник российских наемников на Приазовье. ВИДЕО Украинские военнослужащие, которые продолжают удерживать оборону на Приазовье, сбили беспилотный летательный аппарат пророссийских террористов.Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Загрузка видео... Отмечается, что дрон, который собирал информацию для российских наемников, двигался на высоте около 800 м. "Украинские армейцы уничтожили БПЛА и не позволили сепаратистам получить данные", - сказано в сообщении. Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы активизировали разведывательную деятельность в зоне АТО, - штаб перейти на форум x Мне нравится 14
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вот сколько можно врать самим себе? Ну кто обезьянам доверит беспилотник?
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"Українські військові, які продовжують утримувати оборону на Приазов'ї, днями на висоті близько 800 м зафіксували безпілотний літальний апарат, який збирав інформацію для проросійських найманців. Українські армійці знищили БПЛА та не дозволили сепаратистам здобути будь-які дані."
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Поздравляю с отличной стрельбой, Братья!!! )
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