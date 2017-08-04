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 Турчинов в зоне АТО испытал систему блокирования антиукраинского телерадиовещания. ВИДЕО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Донецк" провел испытания первого опытного образца комплексной системы информационного противодействия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

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По словам Турчинова, как и было обещано, комплексная система информационного противодействия, которую должны развернуть вдоль линии разграничения в зоне проведения АТО, "позволит эффективно блокировать антиукраинское телерадиовещания".

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"Что важно, эта система позволяет избирательно блокировать аналоговые, цифровые и спутниковые телерадиоканалы, которые распространяют сепаратистскую и пророссийскую пропаганду, и одновременно не мешать работе украинского телерадиоэфира", - отметил Секретарь СНБО Украины, напомнив, что по его запросу ресурсы на эту систему были выделены Кабинетом Министров Украины из резервного фонда.

Турчинов сообщил, что испытания прошли успешно: "Российские и сепаратистские каналы были надежно заблокированы, а украинские без каких-либо препятствий уверенно принимались телерадиоприемниками".

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Руководитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Леонид Евдоченко доложил секретарю СНБО Украины, что после завершения испытаний системы необходимо до четырех месяцев для ее развертывания вдоль всей линии разграничения.

Турчинов в зоне АТО испытал систему блокирования антиукраинского телерадиовещания 01

Турчинов в зоне АТО испытал систему блокирования антиукраинского телерадиовещания 02

Турчинов в зоне АТО испытал систему блокирования антиукраинского телерадиовещания 03

Турчинов в зоне АТО испытал систему блокирования антиукраинского телерадиовещания 04

Турчинов в зоне АТО испытал систему блокирования антиукраинского телерадиовещания 05

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Интересно, много сейчас таких, кто принимает сигнал ТВ в метровом или дециметровом диапазоне?
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В статье идет речь как раз о всех видах телесигнала,в т.ч. и спутникового. Если это правда,что система способна избирательно блокировать спутниковые каналы,то почему не применить её в Киеве,заблокировав российское ТВ? Но скорее всего очередной вчес по ушам
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Лично я не верю, что можно заблокировать спутник. Соглашусь с Вами, что это чес.
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Когда украинские каналы (в частности Мега) перевели на Сириус, меня, как установщика, достали звонками, почему именно этот транспондер (12399V27500) не работает ни в какую. Парадокс был в том, что в некоторых районах приём был без проблем, а в некоторых вообще сигнал не пробивался и сыпался. Смена головок, тюнеров, замена кабеля - всё без толку. Более того, выяснилось, что на частоте 12399 не работают два РАЗНЫХ конвертера (на 4,8Е и 13Е). Оказалось, что сигнал глушит GSM станция одного из мобильных операторов. Расчёт ПЧ для Ку-диапазона делается так: берётся несущая частота и от неё отнимается частота гетеродина. Пример: 12399-10600=1799 МГц. 1800 - как раз та частота, на котором и работают мобилки. Итог: что мешает сделать то же самое с частотами, на которых сепарские каналы со спутника идут? Ответ: если есть желание, можно заблокировать и ОРТ и прочую ересь, но денег надо много.
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Если спец по тарелкам подскажи. У меня перестали браться каналы со спутника ямал, с другими (абс, амос, хотберд) проблем нет. Уже и головки местами переставлял. Не працюе.
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Рецепт прост: перестать смотреть ТВ.

Сам так поступил - уже 2 года без ТВ живу. Лепота! За 2 года вновь восстановил навык чтения книг и печатной экономической прессы, появилось время по утрам бегать, за 2 года серьезно поправил здоровье и уменьшил кардинально объем талии - теперь смешно наблюдать за дебилами с пивными животами, обсуждающими очередной матч папуа новой гвинеи против чилийцев или перемывающих косточки очередным народным героям народных сериалов по уже мной забытым 1+1 и СТБ вкупе со всеми педорашинскими каналами.
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Я тоже перестал смотреть телик. Взял длинный кабель HDMI и соединил телик с компом. Можно одновременно и видео смотреть и печатать сообщения в форумах.
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Одинадцать лет прошло с тех пор как я выбросил все говноящики из дома.))) Как только шнурок в квартирку затянул, так телевизор канул в лету.
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Информую тебя что у сепаров как раз дециметровые и метровые и работают -чтобы работать на спутнике надо договор об оренде частот иметь и также разрешение на радио и телевещание и это тоже договор -я уже не говорю за спутник -его надо еще иметь-все орендуют израильские спутники а что касается раши так она уже давно не запускала спутники вещательные а срок жизни одного спутника это максимум 15 лет и его надо менять и правильно делают что ставлят блокираторы на эти каналы террористов -во первых мозги у лугандонцев слабенькие и легко поддаются на рашовскую пропаганду .
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15 лет - это у американцев или европейцев. Спутники связи и гномасса педорашии живут не более 5-7 лет

Именно поэтому уже который год в педорашии фактически не работает система спутникового предупреждения о ракетных запусках - чтобы поддерживать необходимую группировку, нужно каждый год сколько-то запускать ибо дохнут за 5 лет, а запускать не получается из-за увеличения попила, забивания датчиков не той стороной в движки, вымирания тех, кто способен их вообще собирать и прочих мелочей жизни, о которых путлер как-то не задумывался, когда строил систему выкачки бабла из той страны...
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про блокировку спутниковых сигналов можно поподробнее ?
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Какие подробности? Обычная глушилка - транслирует в эфир шум на определенной частоте.
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а то что спутниковый канал - УКВ и остронаправленный - Вас не смущает ?
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Все зависит от силы сигнала. Какой бы узконаправленной не была бы антена, она все равно принимает сигнал со всех сторон.
А гражданская цифровая защита сигнала только от природных шумов хорошо работает, а не от специально смодулированного сигнала.
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ну дай бог - там на Донбассе (да и не только там) так мозги засраны русской пропагандой
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Ясненько, наш куриножопик повесит свой "суточный" спутник со всякими примчандалами на частоте с 10 до 12 гигаГерц, , да еще и на промежуточную в районе 2 гигаГерц, хотя на этой частоте все экранировано и никаких приемов быть не должно. Но, если вдруг - то и наши каналы заглохнут тогда...
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Вполне может быть, это стандартная функция РЭБ. Она есть как у нас, так и в России.
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Для нарушения работы канала передатчика ТВ сигнала, не важно спутника, эфира достаточно нарушить целостность канала. Ширина полосы пропускания ТВ не менее 8 МГц, а глушилка должна подавить только несущую и ей достаточно узкополосного сигнала в 50 кГц, а то и меньше, следовательно мощность передатчика существенно умешьшается, в о же время надо учесть расстояния - до спутника существенно большее. Как говориться - ломать не строить, всегда проще!
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Тоесть у вас ЕСТЬ пример успешной борьбы СССР с голосом Америки ?
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Остронаправленый сигнал сателита - это конечно перл! Прямо конкретно на бабушкину антену на хуторе направлен? А за км так двадцать от бабушки у ее внука на балконе уже не берет? Не напомните , я честно забыл - в каком классе начальной школы картинку с волнами показывают.?
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читайте внимательно
Не сигнал остронаправленный - а КАНАЛ - остронаправленный
То что повернув ПРИЕМНУЮ тарелку на несколько градусов вы потеряете сигнал ,возражать не будете ?
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А кто говорит про блокировку спутниковых сигналов -к ним надо код что бы ты знал чтобы сигнал видеть а то что занимаются незаконной расшифровкой кодов и прошивают тюнеры это не законная деятельность а сами рашисты на спутнику не работают -для этого надо купить право на оренду и на частоты а это под силу только государству согласно договоров .
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Жаль, що гарні справи швидко не робляться. Щасти.
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разбазаривание и отмыв денег - это по твоему "гарні справи"?
пля, ну шо можно сказать...
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Ты радиолюбитель и имееш позывный -нет конечно а я радиолюбитель и имею позывной и прекрасно знаю что ребята сделали и правильно сделали а то засырают частоты вещательные эти сепараторы а разрешения на вещания не имеют -что значит не кто за ними не следит из надзора радиочастот -если бы так было бы в раше то дорого им бы обошлось бы это самостоятельное вещание а тут в лугандоне кремлевские рашисты все позволяют делать из частотами а все надо согласовывать с международными организациями распределения радиочастот.
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ну может я чего то не понимаю...
Тратить деньги на дорогостоящее оборудование чтобы заглушить один из каналов который никто не смотрит?
Тратить деньги на дорогостоящее оборудование чтобы вещать аналоговое ТВ которое никто не смотрит?
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На 100% согласен -во время Второй мировой войны как немцы так и советы отбирали у населения радиоприемники а в совке регистрация приемников ишла еще до 60 годов при купле.Пропаганда в руках оккупантов и их холуев это грозное оружие тем более когда масса слабовата мозгами и легко поддается на разные провокации.
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Честная власть в Украине была бы гораздо важней и эффективней всяких теле сказок ватных !
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этим должны заниматься специалисты а не всякое политическое..... для показухи
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Круто! Такими темпами лет за двести дойдет очередь до системы блокирования, скажем, антиукраинской арты.
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Жаль, что это делается после трёх лет войны и мин. трёх лет зомбирования местного населения.
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Ребята,небольшой прогресс есть. В Донецке появился новая станция " Тризуб" - очень понравилась по содержанию.Хотя и есть некотроые недороботки. До этого было слышно лишь " Голос Донбасса" и Эра ФМ (Свобода) .
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такие установки необходимы как новые танки. Пастор молодец, а если за пол-года заглушит все нечисть то совсем отлично!
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В век интернета выбрасывать деньги на системы блокирования телевидения как-то по-дебильному выглядит.
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Вовсе нет. Чужую пропаганду нужно блокировать любыми доступными способами, в инет входят едва 10 % жителей, а телек смотрит процентов 90.
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кабельное смотрят.
на антенну ловят единицы...
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Возможно. Но все равно телек, а не комп - и есть тем самым "окном получения информации".
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Прочитал недавно, что после всех этих запретов , количество принимающих сигнал с тарелок увеличилось до 25%. И тенденция к увеличению сохраняется.
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хорошо если я не ошибался в своих предположениях....
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"промывка мозгов" - лучшее оружие нежели танк, который можна уничтожить выстрелом, а кучка людей "промыта" может столько диверсий создать.....
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Давай, по чеснаку. Единственная "диверсия" которую боится власть - это то, что люди не правильно проголосуют на будущих выборах.
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В точку ! Запреты в СССР мы проходили... И меняющиеся власти...
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население мордора имеет выход в интернет (с ограничением - но имеет)
но мозги ему сьел именно телевизор
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Это ты просто темный в этом деле -ты много видел чтобы старшие люди сидели за ПК и следили за новостями -таким обычно занимаются люди с высшим образованием а основная масса смотрит телевизор а в самой раше то теле ящик это основной источник информации и в лугандоне тоже а что касается интернета то ты даже себе и не представляеш сколько стоит это удовольствие или ты пользуешся всем пиратским - один только нормальный антивирус сколько стоит и ты думаеш что получая пенсию до двох тысяч все имеют ПК -так что не пори чушь если не имеешь понятия в этом деле -специалист всрагный .
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Тебе 2 совета.
1. Если ты пытаешься общаться с неизвестным человеком, который тебя никак не оскорблял, то нужно держать себя в руках и не опускаться до уровня базарной бабы, даже если ты в чем-то очень сильно не согласен с чужим мнением.
2. Не суди по своей селюковой жизни как живут другие люди. Компьютер в Украине уже лет 10 как не роскошь, я уже не говорю о множестве дешевых андроид-устройств, с помощью которых люди в Украине смотрят то, что хотят.
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Эта глушилка, торлько для винов на Донбасе, а население, если ему надо, найдет способ СМОТРЕТЬ то что ему надо. Вот интересно ПОЧЕНМУ населению ХОЧЕТСЯ смотреть РФ ТВ?
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Не скажу за всех, но лично я смотрю иногда ТНТ, фильмовые и спортивные каналы. То, что люди у нас (если не отключить) будут как зомби смотреть Киселева и Соловйова - это миф.
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Отличное решение с опозданием лет так на 10...
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Но кто думал что эти террористы плюя на все законы начнут с подачи кремля заниматься незаконными действиями-тут если не имееш разрешения на РС могут штрафануть на большую сумму и еще отберут источник вещания -я уже не говорю за лицензию на вещание которую еще надо получить а тут террористы а тут террористы без некаких разрешительных документов несут разный бред в эфире и что главное что кремлевские рашисты хорошо это понимают что это не законно но это не у них в стране а в Украине а там они считают что все можно.
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а что надо "испытать" чтоб отрубить там к%уям GSM станции? Ну просто вроде бы именно с этого начинается любая антитеррористическая операция.....Или лайфы с киевстарами и мтсами "оплатили военный сбор" с переговоров корректировщиков и всяких "Хмурых", "Косых"...обсуждающих убийство украинцев?! И не моргнув глазом сцуко нам показывают перехваты этих разговоров а внизу под погонялами номерок начиная с 066... 063... 067... 099... И на ком "испытывать" это чудо-приспособление - на vodafone с kyivstarами или на тех, кто разрешил этим скунсам поддерживать работу базовых станций на неподконтрольных территориях при вырубленых украинских ТВ ретрансляторах?!?
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мониторы сотрудники из дому приносили? :D
самый большой то начальника и т.д.
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"Турчинов испытал"

Он что один в этом участвовал?
И всю техническую систему сам подготовил?
Или только о нем должны знать граждане Украины?

На очередную рекламу похоже.
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Так до него испытывали, а сейчас при нем испытали. Что тут такого?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТурчинов в зоне АТО испытал систему блокирования антиукраинского телерадиовещания. ВИДЕО
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