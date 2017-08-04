 Турчинов в зоне АТО испытал систему блокирования антиукраинского телерадиовещания. ВИДЕО

По словам Турчинова, как и было обещано, комплексная система информационного противодействия, которую должны развернуть вдоль линии разграничения в зоне проведения АТО, "позволит эффективно блокировать антиукраинское телерадиовещания".
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"Что важно, эта система позволяет избирательно блокировать аналоговые, цифровые и спутниковые телерадиоканалы, которые распространяют сепаратистскую и пророссийскую пропаганду, и одновременно не мешать работе украинского телерадиоэфира", - отметил Секретарь СНБО Украины, напомнив, что по его запросу ресурсы на эту систему были выделены Кабинетом Министров Украины из резервного фонда.
Турчинов сообщил, что испытания прошли успешно: "Российские и сепаратистские каналы были надежно заблокированы, а украинские без каких-либо препятствий уверенно принимались телерадиоприемниками".
Руководитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Леонид Евдоченко доложил секретарю СНБО Украины, что после завершения испытаний системы необходимо до четырех месяцев для ее развертывания вдоль всей линии разграничения.
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Сам так поступил - уже 2 года без ТВ живу. Лепота! За 2 года вновь восстановил навык чтения книг и печатной экономической прессы, появилось время по утрам бегать, за 2 года серьезно поправил здоровье и уменьшил кардинально объем талии - теперь смешно наблюдать за дебилами с пивными животами, обсуждающими очередной матч папуа новой гвинеи против чилийцев или перемывающих косточки очередным народным героям народных сериалов по уже мной забытым 1+1 и СТБ вкупе со всеми педорашинскими каналами.
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Именно поэтому уже который год в педорашии фактически не работает система спутникового предупреждения о ракетных запусках - чтобы поддерживать необходимую группировку, нужно каждый год сколько-то запускать ибо дохнут за 5 лет, а запускать не получается из-за увеличения попила, забивания датчиков не той стороной в движки, вымирания тех, кто способен их вообще собирать и прочих мелочей жизни, о которых путлер как-то не задумывался, когда строил систему выкачки бабла из той страны...
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А гражданская цифровая защита сигнала только от природных шумов хорошо работает, а не от специально смодулированного сигнала.
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Не сигнал остронаправленный - а КАНАЛ - остронаправленный
То что повернув ПРИЕМНУЮ тарелку на несколько градусов вы потеряете сигнал ,возражать не будете ?
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пля, ну шо можно сказать...
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Тратить деньги на дорогостоящее оборудование чтобы заглушить один из каналов который никто не смотрит?
Тратить деньги на дорогостоящее оборудование чтобы вещать аналоговое ТВ которое никто не смотрит?
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на антенну ловят единицы...
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но мозги ему сьел именно телевизор
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1. Если ты пытаешься общаться с неизвестным человеком, который тебя никак не оскорблял, то нужно держать себя в руках и не опускаться до уровня базарной бабы, даже если ты в чем-то очень сильно не согласен с чужим мнением.
2. Не суди по своей селюковой жизни как живут другие люди. Компьютер в Украине уже лет 10 как не роскошь, я уже не говорю о множестве дешевых андроид-устройств, с помощью которых люди в Украине смотрят то, что хотят.
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самый большой то начальника и т.д.
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Он что один в этом участвовал?
И всю техническую систему сам подготовил?
Или только о нем должны знать граждане Украины?
На очередную рекламу похоже.
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