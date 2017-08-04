 Суд оккупантов по делу журналиста Семены отклонил все ходатайства защиты, - адвокат. ВИДЕО

"Мы хотели запросить у органов ФСБ методические рекомендации, на которые ссылалась эксперт-лингвист ФСБ. По ее словам, в рекомендациях были грамматические ошибки. Мы усомнились, что там могут быть ошибки. Нам суд отказал", - прокомментировал Попков.
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Адвокат добавил, что также было отклонено ходатайство об исключении недопустимых доказательств.
"Сотрудники ФСБ научились управлять пространством и временем. Они выполняли поручение следователя, направленное 15 сентября, а по документам выполнили днем ранее 14 сентября. При этом документы получили из будущего - 18 числа. Мы просили исключить их, потому что это нарушает УПК и множество законов, но суд нам отказал. И прокурор не смог пояснить, как документы получились и из прошлого, и из будущего", - рассказал Попков.
По словам адвоката, также суд отказал ходатайство о запросе правовой помощи с материковой части Украины, для того, чтобы допросить руководителя Крым.Реалии Володимира Притулу и специалиста-политолога Михаила Савву, которые находятся на материке. Как рассказал Попков, суд не посчитал эти показания важными.
Как сообщил адвокат, во время заседания озвучили необходимые для защиты документы: резолюцию Генасамблеи ООН, резолюцию ОБСЕ о территориальной целостности Украины, а также заключения психолога и лингвиста.
Следующее заседание назначено на 31 августа в 14:00.
Журналист Николай Семена, которого оккупационные власти Крыма обвиняют якобы в сепаратизме, надеется на то, что в подконтрольном Кремлю суде, где рассматривают его дело, учтут позицию международного права касательно принадлежности крымского полуострова: "Судья приобщил к делу документы, которые регламентируют международное право. В данном вопросе для нас это является надеждой на то, что рано или поздно, но суд все равно станет (учитывать. - Ред.) точку зрения международного права, и будет учитывать в этом отношении также законодательство Российской Федерации".
Семена добавил, что удовлетворен тем, как прошел в суде его допрос. По мнению крымского журналиста, судья "внимательно выслушал" его аргументы.
Как сообщил адвокат Александр Попков, во время заседания суда озвучили необходимые для защиты документы: резолюцию Генасамблеи ООН, резолюцию ОБСЕ о территориальной целостности Украины.
Автор Радіо Свобода и Крым.Реалии, крымский журналист Николай Семена обвиняется российскими оккупационными властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью. В настоящее время в Симферополе проходит суд над журналистом, он находится под подпиской о невыезде.
Николай Семена заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на "свободное выражение мнения".
Правозащитные и журналистские организации считают преследование Николая Семены политически мотивированным.