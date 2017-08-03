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"Люди, какие вы дикие!", - россияне устроили давку из-за бесплатной каши на удмуртском празднике урожая в Ижевске. ВИДЕО
В российском Ижевске в парке "Березовая роща" во время празднования национального удмуртского праздника "Выль", присутствующие устроили давку при раздаче бесплатной каши.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным организаторов, на праздник пришло более 1500 человек. Сначала они выстроились в огромную очередь, а когда началась ее раздача устроили огромную давку - толкались, кричали, выхватывали чистые тарелки у тех, кто накладывал кашу.
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И то верно когда свиньи жрут,мы же не делаем репортажи.
А кацап более дикое животное!
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каша была НЕ С ЛОПАТ
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тут явно влияние лишних хромосом
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Русь (українську), как минимум, они уважали.
Даже некий диалект восприняли.
Из-за чего тревожно так.
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Скрепно!
Урожайно!
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а вот ты если учил "геогнрафию", то не знаешь, что удмурты, как и вся козломордая шваль не имеет к славянам никакого отношения, сечешь?
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А без забора даже за кашу удавяться.
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- Люди, вас снимают. Какие вы дикие.
- Ничё!
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