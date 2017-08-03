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 "Люди, какие вы дикие!", - россияне устроили давку из-за бесплатной каши на удмуртском празднике урожая в Ижевске. ВИДЕО

В российском Ижевске в парке "Березовая роща" во время празднования национального удмуртского праздника "Выль", присутствующие устроили давку при раздаче бесплатной каши.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным организаторов, на праздник пришло более 1500 человек. Сначала они выстроились в огромную очередь, а когда началась ее раздача устроили огромную давку - толкались, кричали, выхватывали чистые тарелки у тех, кто накладывал кашу.

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Ну вобщем то,это уже не новость,а обыденность.
И то верно когда свиньи жрут,мы же не делаем репортажи.
А кацап более дикое животное!
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Это УЖОСС просто, как же кацапы опустились и деградировали :D
каша была НЕ С ЛОПАТ
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Вы верно написали, но удивляет кацапская неискоренимость жажды халявы. купи ты себе 1 кг какой-нить крупы, ингредиенты по мелочевке и замантуль целую кастрюльку каши. Обожрись ею! Но нет же, надо на весь мир выставить себя на посмешище вот такими вот массовыми кормежками. То блины с лопаты, то давка за пирожками с капустой, то тарелочки с салатом доводят до безумия, то каша... Дикие люди...
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Не обижай животных. У меня собака такого говна есть не будет...
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именно! животные ТАКОГО не устраивают...
тут явно влияние лишних хромосом
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Кстати - орда при Чингизхане дикой НЕ была.
Русь (українську), как минимум, они уважали.
Даже некий диалект восприняли.
Из-за чего тревожно так.
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Етить колотить... Как очередь в 90-х в Макдональдс... а тут за кашей... Видать дела хуже некуда...
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Россия - огромная страна, где живет много-много диких россиян.
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Они точно адинарот с тем быдлом, которое подралось у чана с оливье в Ватастополе...
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Что в России, что в Украине - "тяжелое наследие СССР". Бьются "за халяву" только одни пенсы. Так как их "совок" приучил - за кусок колбасы "горло порвать соседу и анонимку настрочить на соседа".
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Про Україну це брехня - ЛуганДонія чи Крисм Україною лише територіально були, а насправді там завезені після голодоморів та депортаціяз з кацапстану бидломасса мешкає!
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Ну, да! Западные украинцы портят леса копая бурштин, вырубывая лес ! А торф поджигают , свалки в посадках делают и столетние деревья в Пуще Водице и др.местах вырубывают приезжие кацапы дикие! Не мы! Ни,Ни!
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Тут вообще то про свинство в еде, насчет природы русня тоже фору даст, тут наверное были бендеры
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В расийскам ижевске на удмуртском празднике, жесть страна славянская))))))))
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А что по всей Европе празднуют Рамадан не смущает?
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при чем здесь Москва? Или ты геогнрафию не выучил?
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геогнрафию точно не учил.
а вот ты если учил "геогнрафию", то не знаешь, что удмурты, как и вся козломордая шваль не имеет к славянам никакого отношения, сечешь?
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Покажи празднование Рамадана в славянской стране ?
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Он покажет разве что празднование Рамадана в Москве! Ото грандиозус чмиллионный!
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А это тогда кто- не чукча разве? Разве что расписываться умеет не крестиком.

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Да его же все знают - это самое мерзкое Ху*ло в мире
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если смотреть на глаза то там полива путиных
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А кашу скрепную эти раздают. Конкурентки газпрёма:

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"Пьяным народом править легче". - Екатерина II
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Ні- олів'є в Севасі шикарніше виглядало. Це- іграшки.
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А вот если бы крикнули "ЦАБЭ, В СТОЙЛО", то был бы порядок, а то "ЛЮДИ, ЛЮДИ")))))))
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На россисии еще принято подливу из жидкого говна . Без этого продукт не скрепен .
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А на каком языке они разговаривают?.... я не поняла.... что случилось с их рускоязычными челюстями?....
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Вот поэтому это поголовье кормят через забор!
А без забора даже за кашу удавяться.
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Я один услышал?
- Люди, вас снимают. Какие вы дикие.
- Ничё!
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Фу свинюки, уже б сразу рылами в корыто залезли
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не в ту страну бежал Черновецкий, в расеи он бы озолотился.... каша на шару! для ватников многое значит
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Что у них за странная традиция на праздники жрачку халявную раздавать? То блины с лопаты, то оливье в бетономешалке. Сейчас вот каша
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Что Россия, что Украина. Пенсы готовы друг-другу горлянку перекрыть из-за халявы. Тяжелое наследие СССР. Что тут можно еще добавить?
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Ну покажи такие фотки если не с Тернополя то с Черкасс или Полтавы ?
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Чудак-человек, я тебе еще и про "Ивано-Франковск ватный" могу рассказать. Поверь мне, "говна совдеповского" и во Львове хватает.
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Бедные! Неужели такие голодные? Санкции довели.... А так с виду и не скажешь, все очень даже упитанные. Может с голоду опухшие?
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Когда уже люди рассийские, удмуртские, славянские, украинские на подобных мероприятиях перевернут казан с горячей кашей , предварительно посадив в него своего местного руководителя?!
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тю...а шож здесь нового?еще будут батальные битвы за куринные лапки
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Куриные лапки это па багатаму, деликатес. Точно поубивают пенсы друг друга! А може на то и расчёт? Пенсии меньше платить.
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А что вы ожидали от обитатели мокшанской фауны...животные..
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О! Надо им гуманитарку отправить - жом запаренный или комбикорм. Все ж таки они ближе к свиньям. Только гуманно ли? А вдруг в очереди передавят друг друга?
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бо каци люблять шару. Якби гімно роздавали, теж була б давка
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Набежали свиньи москальские на дегустацию блюда " Дерть от шефа".
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Какой то непонятный российский язык у настоящих россиян. Хрен поймешь. Похоже не настоящая учительница русского преподавала в школе.
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Они удмурты. Нафига тебе понимать их язык?
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Кацапы в своем репертуаре. Не хватает только соревнований по метанию коровяка и лепке коней из дерьма. Все очень скрепно, так сказать.
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по инстинктам выживания, ватники мыслят правильно так как знают, что скоро никакой каши не будет, а добыча продуктов превратится в взаимоистребление орков, что и требовалось доказать.
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Елена Докшина cf16fc7d - :"Каша хоть с мясом была ?" - да,с жареным мяском бурята или удмурда из лугандонии :D
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Люди, какие вы дикие!", - россияне устроили давку из-за бесплатной каши на удмуртском празднике урожая в Ижевске. ВИДЕО
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