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Все про:ВДВ (250) драка (2147) пропаганда (2175) Россия (71713)

 "А что вам в этом не нравится?!", - мужчина, избивший российского пропагандиста, об инциденте в День ВДВ. ВИДЕО

Задержанный московскими силовиками за избиение пропагандиста росТВ в прямом эфире, объяснил свои действия, заявив, ответил на оскорбление.

Как сообщает Цензор.НЕТ, задержанный сначала объяснял, что инцидент - случайность.

"Я мимо прошел, а он тут под руку подвернулся. На меня гадости какие-то сказал. Так вышло. А что вам в этом не нравится?!" - рассказал задержанный 32-летний житель Москвы.
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Напомним, вчера российского пропагандиста Никиту Развозжаева избили в прямом эфире росТВ во время репортажа из московского Парка Горького, где проходило празднование Дня ВДВ. Удар ему нанес бородатый мужчина в футболке с надписью "Оплот". Члены этой террористической организации - активные участники оккупации части территории украинского Донбасса.

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Последней фразой можно охарактеризовать все действия России с момента оккупации Крыма
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не только.. но и само ОТНОШЕНИЕ к кацапам.. друг к другу.
дали в морду - в чем проблемы, чё не нравится?? все скрепно! ))
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а мне к примеру все понравилось только мало как то и скоротечно. вот бы стенка ватанов да на стенку и махачь часа на полтора!!!! и попкорн, попкорн, и попкорн!!!!
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не лопнешь ? от попкорна ?
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"А что вам в этом не нравится?!" - та ні, якраз в цьому випадку все прикрасно)
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да он бухой по сей день мля, их попускает хоть когда?
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Кажысь, бояра накрывает не на один день
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Нам не нравится,что ты этого журнашлюху мало втулил
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Нам нравицца ВСЁ! Встретились две скрепы. В данном инциденте прекрасно все.
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москалюго! мені нравіца! х.ярте один одного до смерті,всьому світу стане жити легше без вас лишньохромосомних.
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Скоро у него при обыске дома найдут визитку Яроша :D
"А что вам в этом не нравится?!", - мужчина, избивший российского пропагандиста, об инциденте в День ВДВ - Цензор.НЕТ 2148
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" А что вам в этом не нравится?!"
---------------
Расслабься, козломордый. Лично мне в этой истории нравится всё. Можешь еще и Киселеву с Соловьевым зарядить в табло, когда выпустят. )))
И то, что ты за решеткой, духовноскрепный, мне тоже нравится.
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"А что вам в этом не нравится?!", - мужчина, избивший российского пропагандиста, об инциденте в День ВДВ - Цензор.НЕТ 5436
навпаки! Нам подобається! От дивлюсь і дивлюсь..
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Можно бескоечно долго смотреть на три вещи!
Как течет река.
Как горит костер.
И как пи...дят кацапов!
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https://storage1.censor.net.ua/images/d/e/9/8/de984f5e24aeb328c0c352e17ec57d1a/640x854.jpg

На фото: любитель "Оплота" 32-летний москвич Александр Орлов (слева), террорист Губарев (по центру)Источник: https://censor.net.ua/p450267
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от бы Киселеву и Соловьеву бородатый так настучал.
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Эх, раз, ещё раз, ещё много-много раз - лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз!
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Мне фсе нравится!
Убедительная просьба повторить на бис!
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хороший почин!! :D
и так нужно на все празники в 3,14дорасии ввести!!
как норму!!
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Протрезвеет,на коленях и со слезами прощения будет просить.Они герои исключительно в угашенном состоянии.Хотя по роже кому надо съездил.
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Это хулс мокшанских коней.
За "ярославку" в своё время махался.
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хотел захватить Украину, а будет сидеть за "проукраинский экстремизм"
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За неквалифицированный труд в Литве - 1200 евро в месяц (10) Арунас Дамбраускас, ru.DELFI.lt четверг, 3 августа 2017 г. 15:33 В некоторых местностях Расейнского района этим лето можно увидеть необычную картину - множество людей пропалывает поля. © A.Dambrausko nuotr. Неподалеку - биотуалет, подсобное помещение, автобус. Но самое главное - зарплата. Самые терпеливые зарабатывают по 1200 евро в месяц. Сельхозкомпания Auga Dumšiškės, которая выращивает экологические растения, в мае распространила в Расейняй объявление - предлагала работу на прополке сахарной свеклы, зарплата - 45 евро в день. Собрали около 90 человек, всем дали тяпки и отвезли на поле. "Мы выращиваем экологическую продукцию, поэтому химию против сорняков не используем. Нам нужны работники", - сказал глава Auga Dumšiškės Зигмантас Бузюс. С начала июня до середины июля работники пропололи больше 40 га сахарной свеклы. Самые трудолюбивые и терпеливые работали и в выходные, они заработали больше 1200 евро в месяц ("на руки"). "Тех, кто зарабатывал больше 45 евро в день, было немного. Столько платили самым ответственным. Средняя зарплата была 35-40 евро в день. Большинство работало и в выходные" - сказал Бузюс. После появления объявления оказалось, что желающих заработать было в два раза больше, чем требовалось. "Работа быстро выявляет самых терпеливых и работящих. Были и курьезы - выяснилось, что некоторые никогда в жизни тяпку в руках не держали и не отличают сахарную свеклу от лебеды", - рассказал директор. Самые трудолюбивые не только работали, но и контролировали других. Зарплату платили каждую неделю - деньги переводили на счета. Были и проблемы. "Выяснилось, что счета некоторых людей арестованы. Таким людям деньги выплачивали наличными", - Рассказал Бузюс. Он рассказал, что возраст работников был от 16 лет, были и пенсионеры. Некоторые молодые люди работали лучше сельских жителей, у которых был опыт подобной работы. Люди работали с 8 до 17 часов. Их на поля и обратно возили на автобусах. Большую часть урожая Auga Dumšiškės планирует продать в Литве.

Читать далее: http://ru.delfi.lt/news/live/za-nekvalificirovannyj-trud-v-litve-1200-evro-v-mesyac.d?id=75395999
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Это для Литвы необычно, у нас в селах так пропалывают руками, химию только крупные хозяйства используют, теща даже жуков руками каждый день собирала .
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Лет надцать назад познакомился с семьей корейцев. И вот один их друг жаловался:
-Набрали бомжей, два раза в день кормим, пачка сигарет, деньги на карманные расходы, а они на второй день убегают...
на что я сказал:
- Так вы же и работать их заставляете!
Сами корейцы пахали на полях с 5 утра и пока солнце не сядет
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А в чем проблема, не знаешь как в Литву добраться?
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Брехня. Нет такой зарплаты в Литве за такую работу. 600-800 евреев максимум.
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два дебила это сила! это расия детка, там все такие....
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Цензор! Вам больше нечего освещать??? даете пар выпустить на синего неадеквата?
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это же не кацапские фейковые новости, натур продукт из расии.
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Лёгким движением руки москва превращается в Счастье ,ну не могут без вранья и шагу ступитьhttps://"А что вам в этом не нравится?!", - мужчина, избивший российского пропагандиста, об инциденте в День ВДВ - Цензор.НЕТ 809
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Что значит нам что-то не нравится? Да в этой истории абсолютно все - прекрасно!
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не понравилось, шо ты жирный пидор, погладил, эту шлюху как котёнка
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Не, красава - не примазывайся.... Закон суров но это закон..Не вмешивай патриотизм... Не путай мухи с котлетами...
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Не нравится то, что в челюсть, а не в ухо, и удар у тебя как у тёлки. В следующий раз доставай АК и х@ярь по настоящему.
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Та да! - это а-кающееся кацапское мясо и есть проукраинский провокатор!)))
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Чувак, нам не нравится, что ты пестошишь ватных уепков исключительно на день ВДВ!
Делай это КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!!
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Смотрите как журнашлист дерзко с вызовом с бибизяном разговаривает когда его уже в клетку посадили. Не было бы этих решоток уже бы извинити говорил.
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Самые опасные дни, в Питере, это не день ВДВ. Это, так называемые "Алые паруса". Я это кабздец там наблюдал дважды. в 1978 и 1979-м. Это, два дня, когда гуляют выпускники, 24 и 25 июня, кажись. Реально опасно! Кровь льется, клянусь. Весьма острые впечатления. Особенно, после полуночи... Я там, за ночь- семь раз подрался, пока до места проживания добрался. При этом- ни на кого не нападал и не провоцировал. Могли и убить, бо в одном случае был ножик. Спасла хорошая стартовая скорость. У меня тогда стометровка была 11,2 секунды.
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нтвшные папагандоны за последние лет 15 сделали всё , для того что бы таких скрепных быдланов в сраше стало 90% , так и хуля они после этого хотят?, что хотели - то и получили (по ипалу), ёпта :
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наоборот нравится все .пропагандон на морде ощутил результаты своей деятельности
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Героями не народжуються
"А что вам в этом не нравится?!", - мужчина, избивший российского пропагандиста, об инциденте в День ВДВ - Цензор.НЕТ 9676
Унікальне фото, одне з останніх фото Ігорька Брановицького. 21 січня 2015 року, прикриваючи відхід побратимів у ДАП, потрапив у полон до російських окупантів. Вони передали його банді "Мотороли"...Він завдав ворогу великих втрат. Сепари почали бити пацанів, випитуючи, хто кулеметник?

- Ну я! -- вигукнув Ігор.-- Бийте мене, пацанів не бийте.

На нього накинулись, і почали бити всім що було під рукою, аж доки він не втратив свідомість. Тоді "Моторола" вистрілив двічі йому в голову. Ігор Брановицький нагороджений званням "Герой України", посмертно... Його Іменем планують назвати одну з вулиць cтолиці.
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"А что вам в этом не нравится?"
Нам? Нам в этом нравится всё.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"А что вам в этом не нравится?!", - мужчина, избивший российского пропагандиста, об инциденте в День ВДВ. ВИДЕО
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