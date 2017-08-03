 "А что вам в этом не нравится?!", - мужчина, избивший российского пропагандиста, об инциденте в День ВДВ. ВИДЕО

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Напомним, вчера

во время репортажа из московского Парка Горького, где проходило празднование Дня ВДВ. Удар ему нанес бородатый мужчина в футболке с надписью "Оплот". Члены этой террористической организации - активные участники оккупации части территории украинского Донбасса.