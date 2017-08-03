 "А что вам в этом не нравится?!", - мужчина, избивший российского пропагандиста, об инциденте в День ВДВ. ВИДЕО

"Я мимо прошел, а он тут под руку подвернулся. На меня гадости какие-то сказал. Так вышло. А что вам в этом не нравится?!" - рассказал задержанный 32-летний житель Москвы.
Напомним, вчера российского пропагандиста Никиту Развозжаева избили в прямом эфире росТВ во время репортажа из московского Парка Горького, где проходило празднование Дня ВДВ. Удар ему нанес бородатый мужчина в футболке с надписью "Оплот". Члены этой террористической организации - активные участники оккупации части территории украинского Донбасса.
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дали в морду - в чем проблемы, чё не нравится?? все скрепно! ))
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https://censor.net.ua/news/94919/v_rossiyiskoyi_voinskoyi_chasti_proizoshla_massovaya_draka_s_uchastiem_okolo_250_soldat
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Расслабься, козломордый. Лично мне в этой истории нравится всё. Можешь еще и Киселеву с Соловьевым зарядить в табло, когда выпустят. )))
И то, что ты за решеткой, духовноскрепный, мне тоже нравится.
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навпаки! Нам подобається! От дивлюсь і дивлюсь..
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Как течет река.
Как горит костер.
И как пи...дят кацапов!
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На фото: любитель "Оплота" 32-летний москвич Александр Орлов (слева), террорист Губарев (по центру)Источник: https://censor.net.ua/p450267
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Убедительная просьба повторить на бис!
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и так нужно на все празники в 3,14дорасии ввести!!
как норму!!
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За "ярославку" в своё время махался.
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Читать далее: http://ru.delfi.lt/news/live/za-nekvalificirovannyj-trud-v-litve-1200-evro-v-mesyac.d?id=75395999
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-Набрали бомжей, два раза в день кормим, пачка сигарет, деньги на карманные расходы, а они на второй день убегают...
на что я сказал:
- Так вы же и работать их заставляете!
Сами корейцы пахали на полях с 5 утра и пока солнце не сядет
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Делай это КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!!
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Унікальне фото, одне з останніх фото Ігорька Брановицького. 21 січня 2015 року, прикриваючи відхід побратимів у ДАП, потрапив у полон до російських окупантів. Вони передали його банді "Мотороли"...Він завдав ворогу великих втрат. Сепари почали бити пацанів, випитуючи, хто кулеметник?
- Ну я! -- вигукнув Ігор.-- Бийте мене, пацанів не бийте.
На нього накинулись, і почали бити всім що було під рукою, аж доки він не втратив свідомість. Тоді "Моторола" вистрілив двічі йому в голову. Ігор Брановицький нагороджений званням "Герой України", посмертно... Його Іменем планують назвати одну з вулиць cтолиці.
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Нам? Нам в этом нравится всё.
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