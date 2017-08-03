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 "Вы заставили Москву визжать, как сучку!", - американский музыкант Мэрилин Мэнсон на концерте в Киеве. ВИДЕО

Американский музыкант Мэрилин Мэнсон, в рамках мирового турне, презентовал свой альбом Heaven Upside Down на концерте в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в одном из перерывов между песнями Мэнсон, восхищаясь приемом на киевском концерте, заявил и о своем отношении к происходящему между Украиной и Россией.

"Не хочу быть политизированным, но вы заставили Москву визжать, как сучку", - заявляет музыкант со сцены на фрагменте видеозаписи, опубликованном в сети.

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Мэнсон молодец,не дурак,разбирается в политике и ситуации в мире и в Украине.
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Мэнсон, поверни голову на северо-восток. Там уже полыхает и грохочет в твою честь.
Молодца, хорошо сказал.
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А я раньше считал его сатанистом. а он оказывается тоже украинец в душе. глубоко конечно.. но...
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Не, ну как так-то?
Вот так запросто взять и назвать эту дешёвую, обосравшуюся, помоешную шмару - "сучкой"?!
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Так, и где уже тут зрада?, ану експерты, разьясните?
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узнаєш все після того як до лікаря сходиш

"Вы заставили Москву визжать, как сучку!", - американский музыкант Мэрилин Мэнсон на концерте в Киеве - Цензор.НЕТ 9482
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Це ж треба які люди переймаються справами нашої країни...
Навіть неочікувано.Але приємно.
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Штирлиц побрёл через лес и неожиданно напоролся на сук. Суки с визгом разбежались.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Вы заставили Москву визжать, как сучку!", - американский музыкант Мэрилин Мэнсон на концерте в Киеве. ВИДЕО
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