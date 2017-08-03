 "Вы заставили Москву визжать, как сучку!", - американский музыкант Мэрилин Мэнсон на концерте в Киеве. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в одном из перерывов между песнями Мэнсон, восхищаясь приемом на киевском концерте, заявил и о своем отношении к происходящему между Украиной и Россией.
"Не хочу быть политизированным, но вы заставили Москву визжать, как сучку", - заявляет музыкант со сцены на фрагменте видеозаписи, опубликованном в сети
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Молодца, хорошо сказал.
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Вот так запросто взять и назвать эту дешёвую, обосравшуюся, помоешную шмару - "сучкой"?!
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Навіть неочікувано.Але приємно.
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